Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.
Nàng hậu búi tóc gọn gàng ra phía sau và đã để tóc mái thay vì rẽ ngôi tóc như hình ảnh quen thuộc kết hợp với lối trang điểm tự nhiên cùng các phụ kiện trang sức lấp lánh.
Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'Đẹp - 6 giờ trước
GĐXH - Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ về diễn xuất mà còn có diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.
Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhàChăm sóc da - 9 giờ trước
Theo các chuyên gia da liễu, những nguyên liệu thiên nhiên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa có thể hỗ trợ làm sáng da, đều màu và nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong.
Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã có màn xuất hiện cực ấn tượng khi kết hợp với đạo diễn Khải Anh ra mắt học viện đào tạo điện ảnh bằng công nghệ AI. Đời thực cô có sắc vóc ra sao?
Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hộiĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp mê mẩn với khoảnh khắc chung khung hình. Hai hoa hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút, tạo nên sự tương tác đáng yêu.
Mở khóa sự 'xa xỉ thầm lặng' qua thiết kế áo Polo LacosteĐẹp - 2 ngày trước
Giữa dòng chảy không ngừng của thời trang, có những biểu tượng bền vững nhờ giá trị cốt lõi. Áo Polo thể hiện sự giản dị tinh tế. Khi nhắc đến thiết kế áo Polo hội tụ phong cách và di sản, Lacoste luôn là lựa chọn mang tính biểu tượng.
Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Huyền Trang mới đây đã vào vai Mỹ Trinh - người tình bí mật của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim chính luận "Lằn ranh". Trên phim cô là nữ doanh nhân xinh đẹp thì ngoài đời sắc vóc của cô cũng rất nổi bật.
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệuĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.
'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Khám phá gu thời trang 'chân ái' của sao Việt như: Hương Giang, Tâm Tít và Kiều Loan trong chuyến du lịch tuyết trắng. Áo lông, áo phao là lựa chọn hoàn hảo để giữ ấm và vẫn thời thượng.
Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTVĐẹp - 1 tuần trước
Cùng lúc đóng 2 bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, danh tính nữ diễn viên này nhanh chóng được khán giả chú ý.
Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữĐẹp - 1 tuần trước
Việc Bạch Lộc và Điền Hi Vi góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler công bố không chỉ tạo nên niềm tự hào cho showbiz Hoa ngữ, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh chuẩn mực cái đẹp đương đại.
