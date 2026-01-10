Mới nhất
Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Thứ bảy, 16:00 10/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 1.Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ ghi dấu ấn bởi gu thời trang trẻ trung năng động, mà còn cách biến tấu nhiều kiểu tóc.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện với chiếc váy cúp ngực xòe màu đỏ nổi bật, giúp tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh mai.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 3.
Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 4.

Nàng hậu búi tóc gọn gàng ra phía sau và đã để tóc mái thay vì rẽ ngôi tóc như hình ảnh quen thuộc kết hợp với lối trang điểm tự nhiên cùng các phụ kiện trang sức lấp lánh.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 5.

Tuy nhiên, diện mạo lần này của Thanh Thủy lại khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Một số ý kiến nhận xét việc để tóc mái khiến gương mặt Thanh Thủy trông khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây, đồng thời cho rằng kiểu tóc này chưa thực sự phù hợp với cô.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, không ít người đặt nghi vấn rằng người đẹp có thể vừa giảm cân, khiến tổng thể ngoại hình trở nên mảnh mai hơn rõ rệt.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 7.

Tất nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng việc thử nghiệm các phong cách khác nhau là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ đang trong quá trình làm mới hình ảnh. Theo họ, sự thay đổi giúp Thanh Thủy tránh bị "đóng khung" trong một kiểu phong cách quen thuộc, đồng thời thể hiện tinh thần cầu tiến và dám làm mới bản thân.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 8.

Thực tế, thời gian gần đây, Thanh Thủy được nhận xét là đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong phong cách thời trang. Nếu trước đó cô thường gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo thì hiện tại, người đẹp ngày càng tự tin theo đuổi phong cách quyến rũ và trưởng thành hơn.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 9.

Thanh Thủy không ngần ngại diện những mẫu váy có thiết kế độc đáo, đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp với lối trang điểm cá tính, sắc sảo.

Hoa hậu thanh thủy gây chú ý với diện mạo mới và phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 10.

Sự thay đổi này phần nào cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh cũng như khẳng định dấu ấn cá nhân của cô trong mắt công chúng.

