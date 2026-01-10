Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Tất nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng việc thử nghiệm các phong cách khác nhau là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ đang trong quá trình làm mới hình ảnh. Theo họ, sự thay đổi giúp Thanh Thủy tránh bị "đóng khung" trong một kiểu phong cách quen thuộc, đồng thời thể hiện tinh thần cầu tiến và dám làm mới bản thân.