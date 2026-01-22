Sắm tết tại siêu thị BRGMart, Ngựa vàng khai vận 2026
Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hệ thống siêu thị BRGMart triển khai chương trình mua sắm Tết với chủ đề “Sắm Tết BRGMart, Ngựa Vàng Khai Vận”, diễn ra từ ngày 16/01 đến 16/02/2026.
Phục vụ cho Tết nguyên đán 2026, BRGMart cung ứng đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, rau củ quả, trái cây tươi, đặc sản vùng miền, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát. Nhóm hàng hoá Tết có bao bì khá bắt mắt, có nhiều chương trình kích cầu mua sắm Tết sớm với ưu đãi mua hàng tặng quà, chương trình giảm giá tới 50%, miễn phí giao hàng.
Theo đại diện BRGMart, để chủ động nguồn cung trong cao điểm Tết, hệ thống đã phối hợp với các nhà cung cấp tăng cường dự trữ hàng hóa gấp 2–3 lần so với các tháng thông thường. Các mặt hàng phục vụ Tết được đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc xuất xứ và thực hiện bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.
Đáng chú ý, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, BRGMart nhập khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng cao cấp như trái cây từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cá hồi Nauy và các sản phẩm thịt bò Canada ... đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm này được áp dụng mức giá ưu đãi trong khuôn khổ chương trình, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa chất lượng cao trong dịp lễ Tết.
Quà tặng Tết 2026 tại BRGMart, nổi bật với nhiều mẫu hộp quà tặng với mức giá phải chăng từ 700.000đ – 1.500.000đ, phù hợp nhu cầu biếu tặng, tri ân đối tác và khách hàng trong dịp đầu xuân năm mới.
Chương trình mua sắm Tết Nguyên đán 2026 của BRGMart có sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Nước giải khát Coca-Cola, Bia Sài Gòn, Dinh Dưỡng 3A (Abbott), Xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, Minh Dương - Nestle, Sài Gòn Goldencare, Chế biến thực phẩm Fire Fox, Modern Cass International Cosmetics.
Thời gian phục vụ bán hàng Tết tại BRGMart, cao điểm siêu thị có thể mở cửa tới 23:00 các ngày giáp Tết và tới 18:00, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng chạp) và mở cửa bán hàng trở lại vào 8:00, ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 tết).
Thông tin chi tiết xem tại: https://brgshopping.vn/
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%Sản phẩm - Dịch vụ - 3 phút trước
GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 22/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,3%/năm.
Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay giảm mạnh tại thời điểm mở phiên, nhưng qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá đã hồi phục đến 1,2 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt NamGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe số Honda Wave Alpha 110cc không chỉ đẹp, rẻ lại cực kỳ tiết kiệm xăng.
Giá vàng hôm nay 22/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận cả vàng miếng và nhẫn đều giảm mạnh.
Thị trường shophouse tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân (Hà Nội) biến động như nào đầu năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, số lượng nhà phố thương mại được rao bán sôi nổi nhất khu vực huyện Thanh Trì cũ lại tập trung tại các xã Thanh Liệt và Tân Triêu (cũ), tức là các khu vực đã sáp nhập vào các phường Hà Đông, Định Công, Khương Đình và Thanh Liệt.
2 cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, dễ dàng năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, với 2 cách tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc website chính thức của Cục Thuế, người nộp thuế có thể dễ dàng phát hiện mức tiền chậm nộp thuế năm 2025.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Bình Thuận bị mất điện.
Đồng Phục Blouse - Nâng tầm trang phục y tế cao cấpSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Đồng Phục Blouse hướng đến thời trang y tế cao cấp, tập trung từ thiết kế, chất liệu đến sản xuất, nhằm mang đến sản phẩm chất lượng, tiện dụng và tính thẩm mỹ cao.
Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.