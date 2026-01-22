Sắm tết tại siêu thị BRGMart, Ngựa vàng khai vận 2026

Phục vụ cho Tết nguyên đán 2026, BRGMart cung ứng đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, rau củ quả, trái cây tươi, đặc sản vùng miền, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát. Nhóm hàng hoá Tết có bao bì khá bắt mắt, có nhiều chương trình kích cầu mua sắm Tết sớm với ưu đãi mua hàng tặng quà, chương trình giảm giá tới 50%, miễn phí giao hàng.

Theo đại diện BRGMart, để chủ động nguồn cung trong cao điểm Tết, hệ thống đã phối hợp với các nhà cung cấp tăng cường dự trữ hàng hóa gấp 2–3 lần so với các tháng thông thường. Các mặt hàng phục vụ Tết được đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc xuất xứ và thực hiện bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, BRGMart nhập khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng cao cấp như trái cây từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cá hồi Nauy và các sản phẩm thịt bò Canada ... đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm này được áp dụng mức giá ưu đãi trong khuôn khổ chương trình, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa chất lượng cao trong dịp lễ Tết.

Quà tặng Tết 2026 tại BRGMart, nổi bật với nhiều mẫu hộp quà tặng với mức giá phải chăng từ 700.000đ – 1.500.000đ, phù hợp nhu cầu biếu tặng, tri ân đối tác và khách hàng trong dịp đầu xuân năm mới.

Chương trình mua sắm Tết Nguyên đán 2026 của BRGMart có sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Nước giải khát Coca-Cola, Bia Sài Gòn, Dinh Dưỡng 3A (Abbott), Xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, Minh Dương - Nestle, Sài Gòn Goldencare, Chế biến thực phẩm Fire Fox, Modern Cass International Cosmetics.

Thời gian phục vụ bán hàng Tết tại BRGMart, cao điểm siêu thị có thể mở cửa tới 23:00 các ngày giáp Tết và tới 18:00, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng chạp) và mở cửa bán hàng trở lại vào 8:00, ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 tết).

Thông tin chi tiết xem tại: https://brgshopping.vn/

