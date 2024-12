Sao phim 'Sex is Zero' U50 kiếm được 360 tỷ đồng/năm, trẻ đẹp nhờ một đồ vật trong phòng ngủ

Jin Jae Young trong phim "Sex is zero" thủ vai hotgirl Kim Ji Won trong phim, là một cô nàng có ngoại hình quyến rũ, xinh đẹp. Hình tượng ngọt ngào và sang chảnh, khả năng thể hiện nhân vật thần sầu, chuẩn vai đã đưa tên tuổi của Jin Jae Young lên một tầm cao mới. Sau thành công từ phim "Sex is Zero", Jin Jae Young không tạo thêm đột phá trong diễn xuất nhưng lại có hôn nhân viên mãn với tuyển thủ golf chuyên nghiệp kém cô 4 tuổi. Kể từ đó, cô tập trung vào gia đình và việc kinh doanh. Một số nguồn tin thân cận của mỹ nhân U50 cho biết, công việc làm ăn thuận lợi giúp vợ chồng cô đem về doanh thu mỗi năm lên đến 360 tỷ đồng.