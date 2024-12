Sao phim 'Sex and the City' U60 luôn tươi trẻ nhờ một bài tập trước khi ngủ

Chồng cũ sao phim 'Sex and the City' từng gây tranh cãi quyền nuôi con riêng, giờ ra sao? GĐXH - Seal Samuel là chồng cũ của siêu mẫu Heidi Klum - sao phim "Sex and the City", nam ca sĩ này từng gây tranh cãi về việc giành quyền nuôi con riêng. Hiện tại, cuộc sống của Seal ra sao?

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên.

Trong diễn biến phim "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, cô là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.

Kristin Davis (bìa trái) cùng 2 nữ chính phim "Sex and the City" hội ngộ.

Trong cuộc sống thường ngày, sao phim "Sex and the City" có lối sống lành mạnh. Đặc biệt, Kristin trẻ đẹp hơn nhờ ngủ đủ giấc với bài tập yoga trước khi ngủ.

Ở một buổi phỏng vấn, Kristin Davis tiết lộ sức khỏe là trọng tâm trong cuộc sống của cô. Cô từng là giáo viên đã có chứng chỉ yoga. Cô luôn tập yoga trước khi đi ngủ, thậm chí cô cũng rủ thêm cả bạn bè thực hiện việc này. Trên thực tế, theo nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tùy thuộc vào bài tập, yoga có thể giúp bạn tăng cường sức mạnh cho tim, giãn cơ nhẹ nhàng hoặc có thêm thời gian để bình ổn và thanh lọc tâm trí.

Vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U60 của sao phim "Sex and the City".

Việc tập yoga thường xuyên có thể giúp bạn kiểm soát được các triệu chứng của bệnh mất ngủ. Bạn có thể ngủ nhanh và lâu hơn. Hoặc nếu phải thức dậy giữa chừng vào ban đêm, bạn vẫn có thể dễ dàng ngủ lại. Theo nghiên cứu từ Trusted Source, hiệu quả của các bài tập yoga kết hợp và những liệu pháp khác có hiệu quả trong việc điều trị chứng mất ngủ và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.

Yoga chính là bài tập giúp Kristin Davis ngủ ngon hơn.

Không chỉ cải thiện giấc ngủ, các bài tập yoga còn giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng các bài tập yoga là một phương pháp thay thế tự nhiên cho những loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ thường được dùng bởi người lớn tuổi.