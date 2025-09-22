Sập cổng trường học ở Lào Cai khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Sáng 22/9, thông tin từ UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập cổng trường học khiến 2 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 18h20 ngày 19/9, cháu Bàn Phúc L. (SN 2017) và Bàn Phúc Tr. (SN 2020 - là hai anh em ruột) ở thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương, cùng nhau đến chơi tại khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Mười.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười nơi xảy ra sự việc.

Trong lúc vui chơi, 2 cháu nhỏ đã trèo và đu bám vào cổng sắt của trường học, lúc này một bên trụ cổng đã bất ngờ đổ sập, đè lên người 2 cháu. Hậu quả, sự việc khiến cả hai anh em tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt kịp thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tới thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.

Số tiền được trích từ nguồn quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai.