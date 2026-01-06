Mới nhất
Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Thứ ba, 07:18 06/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó yêu cầu thực hiện tốt công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp - Ảnh 1.

Người nghỉ hưu được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh minh họa: TL

Hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả thế nào?

Trên Báo Nhân dân, BHXH Việt Nam cho biết đã có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị định số 233/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...

Để bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026 cho người hưởng, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

Về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2026 qua tài khoản cá nhân theo lịch chi trả đã hướng dẫn tại Công văn số 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ kỳ chi trả tháng 7/2025 (ngày làm việc đầu tiên của tháng là ngày 5/1/2026 và ngày làm việc thứ hai của tháng là ngày 6/1/2026).

Về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026, BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 năm 2026 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

BHXH 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2026 vào kỳ chi trả tháng 2 năm 2026.

BHXH Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ trì phối hợp bưu điện tỉnh bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.

Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2 năm 2026 bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng.

Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 năm 2026.

Phối hợp bưu điện tỉnh theo địa bàn phụ trách tổ chức chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đã thống nhất giữa BHXH tỉnh và bưu điện tỉnh bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của BHXH Việt Nam ban hành về việc quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có thay đổi về lịch chi trả, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 1/2026, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 1/2026, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

GĐXH - Do nghỉ Tết dương lịch 4 ngày, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 1/2026 cho phù hợp.

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.

