Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp
GĐXH - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.
Chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó yêu cầu thực hiện tốt công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT.
Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.
Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.
Bộ Tài chính cần chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.
Hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả thế nào?
Trên Báo Nhân dân, BHXH Việt Nam cho biết đã có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.
Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị định số 233/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...
Để bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026 cho người hưởng, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:
Về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2026 qua tài khoản cá nhân theo lịch chi trả đã hướng dẫn tại Công văn số 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ kỳ chi trả tháng 7/2025 (ngày làm việc đầu tiên của tháng là ngày 5/1/2026 và ngày làm việc thứ hai của tháng là ngày 6/1/2026).
Về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026, BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 năm 2026 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).
BHXH 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2026 vào kỳ chi trả tháng 2 năm 2026.
BHXH Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ trì phối hợp bưu điện tỉnh bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.
Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2 năm 2026 bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng.
Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 năm 2026.
Phối hợp bưu điện tỉnh theo địa bàn phụ trách tổ chức chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đã thống nhất giữa BHXH tỉnh và bưu điện tỉnh bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của BHXH Việt Nam ban hành về việc quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có thay đổi về lịch chi trả, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam.
Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định
Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:
1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).
2. Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.
Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 mở ra vận trình cát lành cho người tuổi Dậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sao Thương Quan vẫn tiềm ẩn nguy cơ thị phi, tiểu nhân hãm hại bất ngờ.
Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.
3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.
Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu trực giác nhạy bén đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không phải mê tín, đó là sự kết hợp giữa quan sát, trải nghiệm và khả năng thấu cảm.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 4 triệu đồng.
Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tớiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở câu hỏi họ đặt ra cho cuộc đời mình.
Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong kho tàng tri thức phương Đông, giờ sinh từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố có liên hệ mật thiết đến số mệnh con người.
10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 10 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.
Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.
Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnhĐời sống - 1 ngày trước
Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.
Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?Đời sống
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.