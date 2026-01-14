Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Phượng Chanel ở tuổi U50 sắc vóc vẫn căng tràn sức sống dù trải qua 2 lần sinh nở. Để có được vóc dáng săn chắc, Phượng Chanel rất chăm tập luyện thể thao, trước đây cô thường dành khoảng 1 tiếng để chạy bộ. Ngoài ra, cô dành 90 phút tập gym với cường độ cao mỗi ngày để có được vóc dáng săn chắc, thon gọn ở tuổi 46.