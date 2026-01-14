Mới nhất
Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thứ tư, 11:32 14/01/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

5 năm sau chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan có tên trong phim doanh thu trăm tỉ5 năm sau chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan có tên trong phim doanh thu trăm tỉ

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan đã lấy lại được hào quang sự nghiệp sau khi có tên trong bộ phim của CLB trăm tỉ. Sau 5 năm chia tay Phượng Chanel, cuộc sống của anh kín tiếng và chỉ tập trung vào công việc diễn xuất.

Sau 5 năm chia tay quách Ngọc Ngoan, Phương Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh - Ảnh 2.

Phượng Chanel ở tuổi U50 sắc vóc vẫn căng tràn sức sống dù trải qua 2 lần sinh nở. Để có được vóc dáng săn chắc, Phượng Chanel rất chăm tập luyện thể thao, trước đây cô thường dành khoảng 1 tiếng để chạy bộ. Ngoài ra, cô dành 90 phút tập gym với cường độ cao mỗi ngày để có được vóc dáng săn chắc, thon gọn ở tuổi 46.

Sau 5 năm chia tay quách Ngọc Ngoan, Phương Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh - Ảnh 3.

Không kể là đến phòng tập hay ở nhà, Phượng Chanel đều tuân thủ nghiêm ngặt thời khóa biểu tập luyện của mình. Cô luôn dành từ 60 - 90 phút mỗi ngày để rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe cũng như lấy lại vóc dáng săn chắc.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 4.

Ngoài những động tác tập chuyên sâu, Phượng Chanel còn tập một vài động tác cơ bản tập trung tối đa vào phần bụng và đùi để cải thiện vóc dáng cho mình. Đó là những động tác như bật nhảy, cadio không cần máy tập hay hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình.

Sau 5 năm chia tay quách Ngọc Ngoan, Phương Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh - Ảnh 5.

Nhờ việc siết cân giữ dáng tốt nên Phượng Chanel có vóc dáng đẹp và tự tin diện đồ. Ở đời thường, Phượng Chanel thường chọn những bộ đầm hở vai gợi cảm.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 6.

Có lúc cô mix áo màu xanh nhẹ nhàng cùng quần jeans ống suông khỏe khoắn và trẻ trung.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 7.

Lúc cô lại trở thành nàng thơ với thiết kế chân váy hoa tối màu cùng áo trắng "bánh bèo" cách điệu sexy.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 8.

Khi đến một sự kiện trang trọng, Phượng Chanel lại diện đầm xanh pastel thanh lịch mix đồng màu với túi xách.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 9.

Cô còn chọn váy suông có đai chiết eo vừa tinh tế nhưng vẫn thời trang phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Phượng Chanel đời thực diện đồ 'hack' tuổi nhờ siết cân hiệu quả- Ảnh 10.

Từ sau khi siết cân, giữ dáng, Phượng Chanel mặc đẹp và tinh tế hơn.

