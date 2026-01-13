5 năm sau chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan có tên trong phim doanh thu trăm tỉ

Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc Ngoan GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan có phim bước vào CLB trăm tỉ

Quách Ngọc Ngoan mới đây đã âm thầm tìm lại hào quang diễn xuất của mình với vai diễn Phú - quản lý cấp cao một trại lừa đảo. Đây là vai diễn thể hiện nét lạnh lùng, tàn bạo cùng góc khuất nội tâm bởi quá khứ nhiều tổn thương. Một số video hậu trường của anh được quan tâm, thu hút hàng triệu lượt xem.

Quách Ngọc Ngoan với tạo hình cá tính trong phim "Thiên đường máu".

Lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất điện ảnh đã giúp nam diễn viên lấy lại được phong độ. Trước khi lấy lại được hào quang, năm 2025, Quách Ngọc Ngoan cũng có phim thất bại. Đó là "bom tấn" điện ảnh "Trái tim què quặt", phim không có doanh thu tốt và khiến Quách Ngọc Ngoan không nổi bật được như trước đây. May mắn với vai Phú của "Thiên đường máu", nam diễn viên quê Cà Mau đã lấy lại được tên tuổi của mình.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, cao 1m85 cùng gương mặt nam tính đúng chất điện ảnh. Tuy vậy, anh không phải sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng nghệ thuật.

Quách Ngọc Ngoan sinh ra trong một gia đình nông dân ở Đầm Dơi, Cà Mau. Cha mẹ anh trồng lúa, rồi sau chuyển sang nuôi tôm để kiếm tiền nuôi anh và 2 người em ăn học. Học xong cấp 3, Quách Ngọc Ngoan lên thành phố Hồ Chí Minh học tiếp.

Là người được đào tạo chính quy về diễn xuất (học Khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh) lại có ngoại hình đẹp, Quách Ngọc Ngoan được một số đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia các bộ phim như "Long thành cầm giả ca" và "Khát vọng Thăng Long".

Quách Ngọc Ngoan là gương mặt đậm chất điện ảnh của làng phim Việt.

Ngoài ra, Quách Ngọc Ngoan cũng từng được mời diễn vai chính trong phim truyền hình nhiều tập "Cô nàng tóc rối", nhưng anh quyết định không tham gia để có điều kiện tham gia phim truyện Long thành cầm giả ca. Năm 2011, Quách Ngọc Ngoan cùng ca sĩ Ngọc Anh tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo".

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan nhờ gương mặt điện ảnh nên nhiều đạo diễn vẫn yêu thích và lựa chọn. Ngoài ra, Quách Ngọc Ngoan còn có giọng hát trời cho. Năm 2020, nam diễn viên tuổi Dần còn giành chiến thắng cuộc thi "Tình Bolero" tại TP HCM. Kể từ cuộc thi này, nam diễn viên gốc Cà Mau ít xuất hiện hơn trong làng giải trí. Anh tập trung hơn cho điện ảnh và muốn nhận được một vai diễn thích hợp.

Quách Ngọc Ngoan kín tiếng trong đời tư

Là một tài tử điện ảnh nổi tiếng nhưng Quách Ngọc Ngoan lại gặp nhiều ồn ào trong đời tư. Anh từng gắn bó với 2 "bóng hồng" nổi tiếng Vbiz: Diễn viên Lê Phương, doanh nhân Phượng Chanel.

Đặc biệt biến cố vỡ nợ cách đây 6 năm đã khiến Quách Ngọc Ngoan tưởng như gục ngã. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít năm, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận phải vất vả để xử lý nợ nần từ việc kinh doanh thất bại. Nam diễn viên cũng khẩn khoản mong các chủ nợ thông cảm để anh có cơ hội làm việc kiếm tiền trả nợ. "Tôi xin hứa cố gắng hoàn trả đầy đủ tiền cho mọi người", Quách Ngọc Ngoan nói.

Quách Ngọc Ngoan và con gái.

Tâm sự về cuộc sống ở thời điểm đó, Quách Ngọc Ngoan chua xót bộc bạch bản thân là một người thất bại. Công việc lẫn cuộc sống đời tư đều xảy ra những biến cố. Để vượt qua những thử thách đó, nam diễn viên lấy động lực là hai con thơ và bố mẹ già. Anh hiện tại không ngại làm việc vặt và lao động chân tay để kiếm sống.

Nam diễn viên quê Cà Mau đã lấy lại được phong độ trong phim "Thiên đường máu".

"Với tôi, công việc gì cũng được miễn là không phạm pháp, trái lương tâm hoặc khiến con xấu hổ. Tôi vẫn lao động, đủ để trang trải cho sinh hoạt thường nhật", nam diễn viên cho biết. Dù vẫn hừng hực với nghề nhưng các đạo diễn, nhà sản xuất vẫn khá e ngại trong việc mời anh. Quách Ngọc Ngoan của hiện tại thèm được làm nghề, đôi khi chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp biểu diễn, chỉ mong muốn có được một vai diễn mới, trở lại với hoạt động nghệ thuật.