Sau 7 năm 'Hoa hồng trên ngực trái', 'San' Diệu Hương nhớ 'Khuê' Hồng Diễm

Hồng Đăng hội ngộ Hồng Diễm, Diệu Hương GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đăng khoe bức ảnh hội ngộ Diệu Hương, Hồng Diễm. Họ cũng là dàn diễn viên trong phim "Hoa hồng trên ngực trái" cách đây 5 năm.

Trên trang cá nhân, nhắc đến người bạn diễn thân thiết, Diệu Hương dành cho Hồng Diễm sự trìu mến qua một câu chuyện rất đời thường. Cô cho biết mỗi khi nhắn tin, Hồng Diễm thường bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Khi nào ông về thế?". Cách xưng hô gần gũi cùng câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy phần nào cho thấy sự gắn bó giữa hai nữ diễn viên không chỉ dừng lại ở những ngày làm việc chung trên phim trường.

Diệu Hương và Hồng Diễm trên phim trường "Hoa hồng trên ngực trái" năm 2019.

Qua lời chia sẻ của Diệu Hương, có thể thấy sau khi bộ phim đóng máy, tình cảm giữa các đồng nghiệp vẫn được duy trì bằng những quan tâm bình dị như thế. Với cô, những kỷ niệm về San và Khuê không chỉ nằm ở các cảnh quay hay câu chuyện của nhân vật mà còn là khoảng thời gian được làm việc, trò chuyện và có thêm những người bạn thân thiết trong nghề. Cuối bài đăng, nữ diễn viên còn dí dỏm hỏi khán giả có còn nhớ hai nhân vật San và Khuê hay không, gợi lại một bộ phim từng nhận được nhiều tình cảm của người xem.

Được biết, "Hoa hồng trên ngực trái" là bộ phim gây sốt năm 2019 với sự góp mặt của các diễn viên như Hồng Diễm, Diệu Hương, Hồng Đăng, Ngọc Quỳnh và sự trở lại của NSND Hoàng Cúc. Điều khiến khán giả chú ý sau phim này, Diệu Hương cùng chồng và hai con sang Mỹ sinh sống, khép lại một chặng đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Ở thời điểm đó, với Diệu Hương, gia đình luôn là ưu tiên quan trọng. Sau khi sang Mỹ, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc hai con, ổn định cuộc sống và thích nghi với môi trường mới. Thay vì tiếp tục theo đuổi lịch trình bận rộn của một diễn viên, nữ nghệ sĩ lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, tập trung vào những công việc gần gũi với đời sống thường ngày.

Hiện gia đình Diệu Hương sinh sống tại California. Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều hình ảnh về ngôi nhà rộng rãi, có sân vườn và không gian xanh. Cô dành không ít thời gian chăm chút nhà cửa, trồng rau, trồng hoa và tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của Diệu Hương ở Mỹ.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Diệu Hương, khán giả dễ nhận ra cô có niềm yêu thích đặc biệt với việc làm vườn và nấu nướng. Những hình ảnh thu hoạch rau trái, chuẩn bị món ăn hay trang hoàng nhà cửa vào dịp lễ Tết thường xuyên được nữ diễn viên chia sẻ. Dù đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt của người Việt, coi những bữa cơm sum họp là khoảng thời gian quý giá để các thành viên gần gũi nhau hơn.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Diệu Hương còn kinh doanh online. Công việc này giúp cô có thêm hoạt động riêng, đồng thời chủ động sắp xếp thời gian cho chồng con. Nữ diễn viên không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay tham gia những dự án nghệ thuật như trước, nhưng vẫn giữ liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè trong giới.

Ngoài vai San trong "Hoa hồng trên ngực trái", Diệu Hương còn từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Luật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương... Cô được yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, khả năng thể hiện những nhân vật có cá tính và nội tâm riêng. Vì thế, việc nữ diễn viên tạm biệt màn ảnh để sang nước ngoài sinh sống khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.