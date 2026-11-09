Võ Hoàng Yến lập 'hat-trick' chiến thắng, Anh Thư và H'Hen Niê ngậm ngùi tiễn thí sinh mạnh ra về

Theo Thời báo VTV, trong tập 6 "The Face Vietnam 2026" đã được phát sóng, ở thử thách catwalk, HLV Võ Hoàng Yến được xem là người nắm giữ lợi thế không nhỏ khi đây vốn là sở trường làm nên tên tuổi của cô trong làng thời trang Việt Nam nhiều năm qua.

Tại phần Masterclass, Võ Hoàng Yến đã mời Hoa hậu Khánh Vân cùng đồng hành, trực tiếp hướng dẫn, thị phạm và chấm điểm cho các thí sinh. Mở đầu với bài tập “đội sách”, tiếp đến là bài tập với tạ nhằm rèn luyện cách mở vai, giữ dáng cùng nhiều yêu cầu khắt khe khác.

Hoa hậu Khánh Vân tham gia hướng dẫn catwalk cho các thí sinh. Ảnh: VTV/CTCC

Catwalk cũng chính là đề bài cho thử thách chính với Top 13 The Face Vietnam 2026 nhưng với độ khó nâng cao cùng đề bài kép gồm hai phần: catwalk đối kháng và thực hiện một buổi trình diễn thời trang cho các thương hiệu nổi tiếng.

Mở màn lượt đấu đầu tiên, bộ ba Đỗ Hoàng Sơn - Lãnh Thanh - Mai Bảo Vinh nhanh chóng thu hút sự chú ý với đội hình đầy sức hút. Tuy nhiên, Đỗ Hoàng Sơn lại có phần chật vật khi liên tục loạng choạng, vấp bước và phải ứng biến bằng một cú nhảy để cứu vãn phần trình diễn.

Tiếp đến, Ánh Vy - Ngô Trần Hải Yến - Hà An cũng gặp không ít trở ngại khi Hải Yến xuất hiện dấu hiệu khó thở do trang phục quá cứng và ôm sát cơ thể. Trong khi đó, Trần Hoàng Sơn - Nam Hoàng - Xuân Thắng lại khiến khán giả mãn nhãn với đội hình đồng đều.

Bước đến phần thi trình diễn thời trang cho các thương hiệu, các thí sinh phải bốc thăm ngẫu nhiên trang phục.

Thí sinh Hương Nguyên, Vũ Quỳnh Hải Yến và Anh Thư phối hợp ăn ý để tạo nên tổng thể hài hòa. Ảnh: VTV/CTCC

Khép lại cuộc tranh tài đầy cam go, đội HLV Võ Hoàng Yến xuất sắc giành chiến thắng nhờ đội hình đồng đều cùng phong độ ổn định của các thành viên. Đây là lần thứ ba liên tiếp, siêu mẫu dẫn dắt các học trò về đích ở vị trí số 1 tại "The Face Vietnam 2026".

Đội của Võ Hoàng Yến lần thứ ba liên tiếp chiến thắng tại "The Face Vietnam 2026". Ảnh: VTV/CTCC

Sau những cân nhắc, tính toán Lãnh Thanh - Ngô Trần Hải Yến (đội Anh Thư) và Đỗ Hoàng Sơn - Ánh Vy (đội H’Hen Niê) phải đối mặt với HLV Võ Hoàng Yến trong phòng loại trừ.

Lãnh Thanh - một gương mặt quen thuộc với phim ảnh đã có hành trình khá ấn tượng ở The Face Vietnam 2026. Tuy nhiên, sau thử thách catwalk ở tập 6, anh đã không thuyết phục được Võ Hoàng Yến lựa chọn tiếp tục đi tiếp.

4 thí sinh phải đối diện với quyết định loại trừ từ HLV Võ Hoàng Yến. Ảnh: VTV/CTCC

Tương tự, Ánh Vy là thí sinh bị loại tiếp theo trong tập 6, cô cũng từng được xem là một ứng cử viên sáng giá trong đội HLV H'Hen Niê. Cô cũng là người mang về chiến thắng cá nhân đầu tiên cho đội.



Sau 6 tập, đội của HLV Anh Thư và H'Hen Niê đều chỉ còn 3 thành viên, trong khi đội Võ Hoàng Yến sở hữu 5 thí sinh ngày một vững vàng hơn qua các thử thách. Điều này đặt ra áp lực không nhỏ cho từng "thuyền trưởng" của mỗi đội để có thể giành ưu thế trong các thử thách loại trừ tiếp theo.

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