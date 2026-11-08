Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà vừa có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và thời trang khi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của một thương hiệu thời trang xa xỉ tại Việt Nam. Đây là thương hiệu trang sức cao cấp mà nữ ca sĩ đã có thời gian dài gắn bó, đồng hành trong nhiều sự kiện và hoạt động quốc tế. Trước đó, vào tháng 5/2024, Hồ Ngọc Hà được nhãn hàng lựa chọn trở thành Bạn thân Thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn hai năm, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và nhà kim hoàn Italy tiếp tục có bước tiến mới. Với Hồ Ngọc Hà, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho hành trình xây dựng hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực thời trang.