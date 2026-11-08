Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà

Chủ nhật, 20:19 08/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Hồ Ngọc Hà vừa đón nhận dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của một thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam. Thành công của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm, tự hào từ ông xã Kim Lý. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên các con.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42 vẫn giữ được vóc dáng chuẩn siêu mẫu cùng gương mặt trẻ đẹp phù hợp với rất nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà vừa có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và thời trang khi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của một thương hiệu thời trang xa xỉ tại Việt Nam. Đây là thương hiệu trang sức cao cấp mà nữ ca sĩ đã có thời gian dài gắn bó, đồng hành trong nhiều sự kiện và hoạt động quốc tế. Trước đó, vào tháng 5/2024, Hồ Ngọc Hà được nhãn hàng lựa chọn trở thành Bạn thân Thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn hai năm, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và nhà kim hoàn Italy tiếp tục có bước tiến mới. Với Hồ Ngọc Hà, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho hành trình xây dựng hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực thời trang.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Ở cột mốc quan trọng này, Kim Lý cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ. Nam diễn viên vốn không phải người thường xuyên chia sẻ quá nhiều về công việc của mình trên mạng xã hội, nhưng mỗi khi Hồ Ngọc Hà có thành tựu mới, anh đều thể hiện sự ủng hộ theo cách riêng. Sự tự hào của Kim Lý dành cho bà xã khiến nhiều người chú ý, bởi phía sau hình ảnh một nữ ca sĩ thành công, bận rộn là người phụ nữ luôn có chồng đồng hành và chia sẻ.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Thực tế, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà không chỉ gắn bó trong cuộc sống riêng mà còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang, giải trí trong và ngoài nước. Nam diễn viên luôn dành cho vợ những cử chỉ tình cảm tự nhiên. Còn Hồ Ngọc Hà cũng không ngại thể hiện tình yêu với chồng qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4.

Chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu từ năm 2017, khi cả hai có dịp hợp tác trong MV "Cả một trời thương nhớ". Những cảnh quay tình cảm trong sản phẩm âm nhạc khi ấy khiến khán giả chú ý. Không lâu sau, họ công khai tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm của showbiz Việt.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5.

Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn, đồng thời chào đón cặp song sinh Lisa và Leon. Từ khi có thêm hai thành viên nhỏ, cuộc sống của cả hai càng trở nên bận rộn nhưng cũng có thêm nhiều niềm vui. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ những thay đổi trong sinh hoạt, công việc kể từ khi làm mẹ hai con. Dù lịch trình nghệ thuật dày đặc, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc gia đình.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 6.

Một trong những điều khiến công chúng có thiện cảm với Kim Lý là cách anh đối xử với Subeo – con trai riêng của Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên dành cho cậu bé sự quan tâm gần gũi, không tạo khoảng cách. Trong nhiều hình ảnh gia đình được chia sẻ, Kim Lý thường xuyên xuất hiện bên Subeo, Lisa và Leon. Với anh, các con đều là những thành viên quan trọng trong tổ ấm.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 7.

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh ông xã chăm con, chơi đùa cùng các bé hoặc cùng cả nhà đi du lịch. Những khoảnh khắc ấy không cầu kỳ nhưng cho thấy một khía cạnh khác của cặp đôi phía sau ánh đèn sân khấu và những sự kiện sang trọng.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 8.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế. Trong khi đó, Kim Lý có cuộc sống khá kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động riêng. Hai người không nhất thiết phải xuất hiện cùng nhau trong mọi hoạt động nhưng vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm.

Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà - Ảnh 10.Khoảnh khắc đẹp của Hồ Ngọc Hà bên cặp song sinh ở quê nhà Kim Lý

GĐXH - Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon đã "chốt" kỳ nghỉ hè năm 2026 tại Thụy Điển. Năm nào nữ ca sĩ quê Quảng Trị cũng đưa các con về quê chồng để tận hưởng những ngày sum vầy bên gia đình nội.

 

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