Kim Ly tự hào về Hồ Ngọc Hà

Mẹ ruột Phan Hiển 'nhắc khéo' con trai đừng làm Khánh Thi buồnGiải trí -
GĐXH - Phan Hiển hài hước chia sẻ câu chuyện được mẹ gọi lên nhắc nhở khi thấy Khánh Thi không vui.
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GĐXH - Phan Hiển hài hước chia sẻ câu chuyện được mẹ gọi lên nhắc nhở khi thấy Khánh Thi không vui.
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