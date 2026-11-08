Tin sao 8/11: NSƯT Xuân Hinh an yên ngày cuối tuần, Ngọc Trinh 'đốt mắt' người xem với lưng trần nuột nà

5 giờ trước

GĐXH - Trước những băn khoăn về lựa chọn Hoa hậu, Á hậu đêm chung kết, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng kết quả cuối cùng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, không thể chỉ căn cứ vào một phần trình diễn hay những ấn tượng ban đầu.