Tin sao 8/11: NSƯT Xuân Hinh an yên ngày cuối tuần, Ngọc Trinh 'đốt mắt' người xem với lưng trần nuột nà
GĐXH - NSƯT Xuân Hinh mang đến năng lượng bình yên vào dịp cuối tuần, trong khi đó "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý với loạt ảnh khoe trọn lưng trần nuột nà cùng vòng eo thon gọn.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Mẹ ruột Phan Hiển 'nhắc khéo' con trai đừng làm Khánh Thi buồnGiải trí -
GĐXH - Phan Hiển hài hước chia sẻ câu chuyện được mẹ gọi lên nhắc nhở khi thấy Khánh Thi không vui.
Khoảnh khắc mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh trông cháu nội để con dâu chấm thi hoa hậu khiến fan thích thúThế giới showbiz -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Mẹ chồng là bà Thanh Hòa khiến fan thích thú khi chăm sóc cháu nội Titi trong lúc con dâu chấm thi.
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026: Từng là thủ khoa, giành học bổng 6 đại học ở MỹGiải trí -
Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, gây chú ý với học vấn nổi bật khi từng là thủ khoa và nhận học bổng từ 6 trường đại học Mỹ hơn 12 tỷ đồng
Ca sĩ Tóc Tiên mang 'Em Tiên' chinh phục 'Eurovision Song Contest Asia 2026'Thế giới showbiz -
GĐXH - Nữ ca sĩ Tóc Tiên là đại diện Việt Nam tham gia tranh giải 'Eurovision Song Contest Asia 2026' với ca khúc "Em Tiên".
Nam chính 'Bò sữa bay' từng làm vũ công, pha chế cafe để nuôi đam mê nghệ thuậtCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Nguyễn Hùng đang có sự nghiệp thăng hoa cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, ít ai biết được rằng anh từng vất vả mưu sinh để theo đuổi nghệ thuật.
Trưởng Ban Tổ chức: 'Có những điểm các Á hậu còn mạnh hơn Hoa hậu'Giải trí -
GĐXH - Trước những băn khoăn về lựa chọn Hoa hậu, Á hậu đêm chung kết, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng kết quả cuối cùng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, không thể chỉ căn cứ vào một phần trình diễn hay những ấn tượng ban đầu.
'Chị chị em em 3' vượt 100 tỷ dù gây nhiều tranh cãiXem - nghe - đọc -
GĐXH - "Chị chị em em 3" đã vượt 100 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu. Phim vẫn đang gây tranh cãi về cách khai thác chuyện ngoại tình.
Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Sáng 8/11, Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi đã tham dự họp báo sau đăng quang. Khác với vẻ lộng lẫy trong đêm chung kết, cả 3 hiện diện với vẻ đẹp mộc mạc, nền nã.
Sự cố đáng tiếc của cháu gái Quách Ngọc Ngoan tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Trần Xuân Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan - gặp sự cố vấp ngã trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù vậy, cô vẫn thể hiện bản lĩnh, tự tin và giành Á hậu 1.
Gia đình 3 đời làm giáo dục của Tân Hoa hậu Việt Nam vỡ oà trong khoảnh khắc con gái đăng quangGiải trí -
GĐXH - Nguyễn Yến Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Ông nội cô từng là giảng viên, mẹ là giáo viên công tác tại Trường THCS Yên Hòa, còn cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Đại học Thủ đô Hà Nội - ngôi trường mà cả ông nội và mẹ cô từng gắn bó.