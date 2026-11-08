Tin sao 8/11: NSƯT Xuân Hinh an yên ngày cuối tuần, Ngọc Trinh 'đốt mắt' người xem với lưng trần nuột nà

Chủ nhật, 19:00 08/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - NSƯT Xuân Hinh mang đến năng lượng bình yên vào dịp cuối tuần, trong khi đó "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý với loạt ảnh khoe trọn lưng trần nuột nà cùng vòng eo thon gọn.

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Hinh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn, tận hưởng cuộc sống an yên, nhẹ nhàng trong ngày nghỉ cuối tuần.

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 2.

Ca sĩ Đăng Khôi khiến fan được một phen "cười nghiêng ngả" khi đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái hóm hỉnh hỏi ý kiến cộng đồng mạng: "Hoàng tử Opera nước Nga và Hoàng tử V-pop Việt Nam, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười phải không cả nhà?".

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 3.

Người mẫu Ngọc Trinh tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi xuống phố với phong cách thời trang cực kỳ quyến rũ, khéo léo khoe tấm lưng trần nuột nà, vòng eo con kiến cùng nhan sắc trẻ trung, thần thái.

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 4.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ tạo hình đầy cá tính của nhân vật do cô thủ vai trong dự án điện ảnh mới "Bò sữa bay".

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 5.

(S)TRONG Trọng Hiếu ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu thương của đông đảo người hâm mộ.

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục bắt "trend" thời tiết cực duyên dáng và hài hước khi đáp lại những lời đề nghị "thu hồi" ca khúc "Mùa đông không lạnh" với thông báo: "Chuyên viên bảo hành mùa đông cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trên đường đến, quý khách vui lòng chờ trong giây lát".

NSƯT Xuân Hinh an yên cuối tuần , Ngọc Trinh khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh 7.

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(Ảnh FB nhân vật)

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