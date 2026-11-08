Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Chủ nhật, 12:58 08/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Sáng 8/11, Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi đã tham dự họp báo sau đăng quang. Khác với vẻ lộng lẫy trong đêm chung kết, cả 3 hiện diện với vẻ đẹp mộc mạc, nền nã.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí đầu tiên sau đăng quang, BTC và Hoa hậu, Á hậu đã nhận được nhiều câu hỏi tử báo chí. 

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Trả lời báo chí, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết: Kết quả được công bố trong đêm chung kết không chỉ dựa trên phần trình diễn, thể hiện của các thí sinh tại đêm thi quyết định mà còn là kết quả của quá trình đánh giá lâu dài từ Ban tổ chức và Ban giám khảo đối với từng người.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Hoa hậu và 2 Á hậu cũng lần lượt giải đáp thắc mắc của báo chí.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu xuất hiện tại buổi họp báo trên cương vị mới. Từ đây, các cô gái bắt đầu đối diện với trách nhiệm, kỳ vọng và sự quan tâm của công chúng.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Không còn những thi thố để chạm đến vương miện, giờ đây, hành trình của họ là sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thực hiện cam kết và chứng minh bản lĩnh của những người đẹp mang trên mình sứ mệnh đại diện cho nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và sự cống hiến.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

"Trong chặng đường tiếp theo, chúng tôi mong muốn các bạn tiếp tục tiếp thu kiến thức, trau dồi kỹ năng với tinh thần khiêm nhường và cầu thị nhất để hoàn thiện bản thân, hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu, một Á hậu hay một Đại sứ, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ của mình", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhắn nhủ Top 3 trong hành trình mới. 

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cao 1,71 m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Sau cuộc thi, Tân Hoa hậu mong muốn tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức, các bạn thí sinh, Hoa hậu và các đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.

Nhan sắc các thí sinh nhận được giải thưởng phụ của cuộc thi trong buổi họp báo.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Dù không trở thành Hoa hậu, Á hậu nhưng các người đẹp đã có một hành trình đáng nhớ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.


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