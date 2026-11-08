Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu, Á hậu sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

"Trong chặng đường tiếp theo, chúng tôi mong muốn các bạn tiếp tục tiếp thu kiến thức, trau dồi kỹ năng với tinh thần khiêm nhường và cầu thị nhất để hoàn thiện bản thân, hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu, một Á hậu hay một Đại sứ, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ của mình", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhắn nhủ Top 3 trong hành trình mới.