Mẹ ruột Phan Hiển 'nhắc khéo' con trai đừng làm Khánh Thi buồn

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi mới 11 tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn bố Phan Hiển. Mới đây hai cha con bắt trend nhảy múa cùng nhau đã gây chú ý với khán giả.

Theo lời anh kể trên trang cá nhân, mẹ anh khá quan tâm đến cảm xúc của Khánh Thi và không muốn con dâu phải buồn phiền, nhất là khi cô đang chịu nhiều áp lực từ công việc. Trong cuộc trò chuyện, mẹ anh thẳng thắn hỏi con trai đã làm gì khiến vợ buồn. Khi Phan Hiển giải thích rằng Khánh Thi chỉ đang mệt mỏi, căng thẳng vì công việc chứ bản thân anh không làm điều gì khiến vợ phật lòng, mẹ anh vẫn không chấp nhận lời giải thích ấy. Bà còn yêu cầu con trai phải tìm cách khiến con dâu vui vẻ trở lại, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm với mẹ. Trước sự bênh vực đầy tình cảm của mẹ dành cho vợ, Phan Hiển chỉ biết đáp lại bằng một tiếng "dạ" đầy bất lực nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Phan Hiển mua iPhone Duo tặng Khánh Thi.

Câu chuyện nhỏ được anh chia sẻ khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy Khánh Thi nhận được sự yêu thương, quan tâm từ gia đình chồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Phan Hiển "nịnh vợ" trên mạng xã hội, trước đó, không ít lần anh dành những lời có cánh cho Khánh Thi. Anh từng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ tài đức vẹn toàn. Với nam kiện tướng dancesport, Khánh Thi không chỉ là người phụ nữ anh yêu mà còn là người đồng hành quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Sự trân trọng ấy được Phan Hiển thể hiện khá tự nhiên. Anh thường dành cho vợ những lời khen về ngoại hình, tài năng và sự hy sinh cho gia đình. Có những chia sẻ tưởng như đơn giản nhưng cho thấy cách anh nhìn nhận Khánh Thi như một người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mình.

Phan Hiển thường dành những lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Trong cuộc sống hôn nhân, những lời động viên hay sự ghi nhận đôi khi có ý nghĩa không kém những món quà đắt tiền. Với Khánh Thi, sự đồng hành của chồng cũng trở thành nguồn động lực để chị tiếp tục theo đuổi công việc và chăm sóc tổ ấm.

Trong gia đình, Phan Hiển không chỉ là người chồng mà còn là một người cha đồng hành cùng các con. Anh dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc, đưa đón và theo sát hành trình trưởng thành của các con. Đặc biệt, các con cũng được tiếp xúc với dancesport từ nhỏ và có cơ hội tham gia những hoạt động liên quan đến bộ môn mà bố mẹ theo đuổi.

Với một gia đình mà cả hai vợ chồng đều bận rộn, sự phân chia và chia sẻ công việc trở nên quan trọng. Việc Phan Hiển chủ động đồng hành cùng vợ và các con giúp Khánh Thi có thêm thời gian dành cho công việc chuyên môn.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Phan Hiển chiều Khánh Thi theo cách của riêng anh: Không quá phô trương nhưng thường xuyên thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Và phía sau những khoảnh khắc ngọt ngào được công chúng nhìn thấy là một hành trình dài cả hai cùng học cách thấu hiểu, nhường nhịn và đồng hành với nhau.

Phan Hiển sinh năm 1993, từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải đấu quốc gia và quốc tế, trong đó nổi bật là HCV Asian Indoor Games 2009 khi còn rất trẻ. Ở đấu trường khu vực, Phan Hiển gây chú ý khi cùng bạn nhảy Thu Hương và sau này là Nhã Uyên đạt nhiều thành tích cao tại SEA Games. Dấu ấn lớn nhất của anh là tấm HCV SEA Games 30 năm 2019 ở nội dung dancesport Latin. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm khu vực.



