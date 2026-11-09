Nghe cuộc điện thoại gọi vào máy của bố, Hùng bàng hoàng phát hiện bí mật đau lòng

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Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Căn nhà không mái che", Toản (Duy Hưng) gặp lão Đinh ở giữa đường. Biết thừa Đinh chính là người xúi Tươi (Trang Moon) chuốc say để định "úp sọt" mình, Toản liền cảnh cáo Đinh.

"Đừng bao giờ mang tôi ra làm trò hề, không thì đinh nào tôi cũng nhổ đấy" - Toản dọa Đinh.

Toản cảnh cáo lão Đinh vì đã xúi dại Tươi tìm cách "úp sọt" mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thơ (Thu Hà Ceri), Sơn (Sơn Tùng) và Hùng (Nam Việt) đã trở thành bộ ba bạn thân. Nhìn bố của Hùng tới trường để chuẩn bị triển khai xây tặng thư viện sách cho trường, Thơ trầm trồ ngưỡng mộ. Hùng tự tin nhận mình cũng "đỉnh" giống bố.

Thơ không ngần ngại mắng Hùng quá tự tin vì thành tích học tập bết bát, cho rằng cậu học dốt làm xấu mặt thầy cô, gia đình và cả bạn bè. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu lời khuyên, Hùng lại đùa cợt trêu chọc ngoại hình của Thơ và chê cô nàng lác mắt, thấp bé. Hai người trêu đùa nhau một cách thoải mái, thân thiết trước sự ngỡ ngàng của Sơn.

Hùng và Thơ thoải mái trêu đùa nhau trước mặt Sơn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, khi Hùng dọn mâm cơm, cậu bất ngờ thấy điện thoại bố đổ chuông. Vốn nghi ngờ bố ngoại tình, Hùng suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, thông báo con bị sốt, liên tục đòi bố và thúc giục bố Hùng đến đưa hai mẹ con đi khám bệnh.

Nhận được cuộc gọi bất ngờ này, gương mặt Hùng chuyển từ ngỡ ngàng sang lo lắng.

Hùng nghe cuộc gọi đến điện thoại của bố và phát hiện ra điều bất thường. Ảnh VTV

Tập 13 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 9/11 trên VTV3.



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