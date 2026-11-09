Bức Tường làm mới rock bằng chất liệu dân ca, khẳng định bản sắc sau 31 năm

Bức Tường ở tuổi các 'ông chú' vẫn cháy hết mình với âm nhạc GĐXH - Các thành viên ban nhạc Bức Tường cho biết, dù đã ở tuổi trung niên, họ vẫn giữ nguyên niềm đam mê âm nhạc và nguồn năng lượng dồi dào dành cho nghệ thuật.

Khi rock gặp gỡ những màu sắc âm nhạc khác biệt

Trong hành trình hơn ba thập kỷ, Bức Tường đã xây dựng được dấu ấn riêng với dòng nhạc rock và những sáng tác mang tinh thần tích cực, giàu năng lượng. Tuy nhiên, ở album thứ 8 TIX 3, ban nhạc không ngại mở rộng không gian âm nhạc bằng sự góp mặt của những nghệ sĩ vốn không gắn liền với rock.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng NSƯT Hoàng Anh với tiếng sáo trúc và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng. Đây đều là những màu sắc âm nhạc khác biệt, góp phần tạo nên những điểm nhấn riêng cho album.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ về sản phẩm của ban nhạc Bức Tường.

Chia sẻ về quyết định hợp tác này, đại diện Bức Tường cho biết phần lớn các ca khúc vẫn mang đậm tinh thần âm nhạc của ban nhạc và được thực hiện bởi chính các thành viên. Tuy nhiên, họ muốn dành không gian cho những ý tưởng mới, nơi các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc có thể gặp gỡ và cùng tạo nên những trải nghiệm khác biệt.

Với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sự lựa chọn không đơn thuần xuất phát từ mong muốn tạo nên một màn kết hợp gây bất ngờ. Anh vốn là người có tình yêu với rock, từng tham gia phối khí cho các sản phẩm thuộc dòng nhạc này và luôn cởi mở trước những thử nghiệm âm nhạc mới.

Trong album, Hồ Hoài Anh tham gia phối khí, xây dựng lớp âm thanh nền cho ca khúc "Thời gian trôi, trừ riêng tôi". Sự góp mặt của nam nhạc sĩ giúp tác phẩm có thêm những sắc thái phong phú, tạo nên điểm nhấn khác biệt nhưng vẫn nằm trong tổng thể âm nhạc mà Bức Tường theo đuổi.

Nếu Hồ Hoài Anh mang đến góc nhìn mới trong cách xử lý âm thanh thì Thùy Chi lại là lựa chọn xuất phát từ chính câu chuyện của ca khúc. Theo ban nhạc, tác phẩm được khơi nguồn cảm hứng từ chất liệu dân ca "Bèo dạt mây trôi". Vì vậy, họ cần một giọng hát trong trẻo, mềm mại, có khả năng gợi lên khung cảnh làng quê thanh bình của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thùy Chi được đánh giá là người phù hợp với tinh thần ấy. Dù không phải ca sĩ rock, giọng hát của cô vẫn có thể hòa quyện với màu sắc âm nhạc của Bức Tường, đồng thời truyền tải được cảm xúc mà ca khúc hướng đến.

Có thể thấy, với TIX 3, Bức Tường không đặt nặng việc khách mời phải thuộc cùng một dòng nhạc. Điều quan trọng hơn là sự phù hợp giữa cá tính nghệ thuật của từng người với tinh thần của tác phẩm. Chính những khác biệt ấy tạo nên sự đa dạng, giúp album có thêm những khoảng màu mới mà không làm mất đi chất riêng của ban nhạc.

Không đứng yên trước thời gian nhưng không đánh mất bản sắc

Một trong những điểm đáng chú ý của album thứ 8 là tên gọi "Thời gian trôi, trừ riêng tôi". Cách đặt tên gợi ra nhiều suy ngẫm về thời gian, sự thay đổi và những giá trị vẫn được gìn giữ sau nhiều năm.

Với Bức Tường, sau 31 năm hoạt động, câu chuyện không chỉ là tiếp tục sáng tác hay duy trì vị trí của một ban nhạc rock có tên tuổi. Đó còn là hành trình các thành viên nhìn lại chính mình, đối diện với những câu hỏi nội tại và tìm kiếm lời giải qua âm nhạc.

Ban nhạc Bức Tường đã có 31 năm hoạt động.

Trước băn khoăn liệu việc giữ gìn những giá trị cốt lõi có khiến Bức Tường trở nên cũ kỹ, chậm nhịp so với xu hướng âm nhạc hiện đại, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng khẳng định ban nhạc chưa bao giờ muốn đứng yên.

Anh cho biết, từ album "Con đường không tên" phát hành năm 2020 đến nay, âm nhạc của Bức Tường đã có nhiều thay đổi, từ hình thức thể hiện, cách tiếp cận cho đến những thông điệp gửi gắm trong từng tác phẩm. Sự thay đổi không phải là việc lấy những công thức cũ rồi khoác lên đó một chiếc áo mới, mà là quá trình tìm kiếm cách biểu đạt phù hợp với từng giai đoạn.

Dẫu vậy, có những điều Bức Tường không muốn đánh mất. Đó là những thông điệp tích cực, tốt đẹp về cuộc sống, cũng như những giá trị văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của ban nhạc.

Theo Trần Tuấn Hùng, trong các sáng tác của Bức Tường, đôi khi những chất liệu âm nhạc không quá phức tạp nhưng lại chứa đựng những nét đặc trưng mà ban nhạc muốn lưu giữ. Anh xem đó như DNA, dấu ấn nhận diện giúp khán giả nhận ra Bức Tường giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Điều này càng có ý nghĩa khi ban nhạc mang âm nhạc đến với khán giả ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan hay Mỹ. Thay vì chỉ giới thiệu rock theo cách quen thuộc, Bức Tường muốn đưa vào đó những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Tiếng sáo trúc, đàn nguyệt hay những làn điệu dân ca vì thế không đơn thuần là chất liệu trang trí cho ca khúc. Đó còn là cách ban nhạc kể câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam thông qua ngôn ngữ âm nhạc mà họ đã gắn bó suốt nhiều năm.

Ban nhạc Bức Tường hát live trên sân khấu.

Những thử nghiệm trong TIX 3 cho thấy Bức Tường đang tìm cách mở rộng giới hạn của rock, đưa dòng nhạc này đến gần hơn với những chất liệu truyền thống. Với họ, giữ bản sắc không đồng nghĩa với việc khước từ cái mới. Ngược lại, chính những giá trị đã có là nền tảng để ban nhạc tự tin bước vào những thử nghiệm khác biệt.

Trần Tuấn Hùng cũng chia sẻ một cách hóm hỉnh về sự thay đổi của các thành viên qua thời gian. Anh lấy ví dụ Việt Lâm trước đây có mái tóc đen nhưng hiện tại đã nhuộm vàng. Đó là thay đổi về hình thức để tạo cảm giác mới mẻ, phù hợp hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Tuy nhiên, phía sau những thay đổi về diện mạo, giọng hát, cá tính âm nhạc và những giá trị mà mỗi thành viên theo đuổi vẫn được giữ nguyên. Đó cũng là điều làm nên bản sắc chung của Bức Tường.

Hành trình 31 năm vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bức Tường không cho rằng mọi câu hỏi đều đã có đáp án sau khi hoàn thành album thứ 8. Trái lại, theo Trần Tuấn Hùng, vẫn còn rất nhiều điều khiến các thành viên trăn trở và tiếp tục suy nghĩ.

Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến ban nhạc vẫn duy trì được sự vận động sau hơn ba thập kỷ. Khi những câu hỏi mới xuất hiện, họ lại có thêm động lực để tìm tòi, sáng tác và thử nghiệm những hướng đi khác.

Từ những ngày đầu đến với rock cho đến hiện tại, Bức Tường đã trải qua nhiều thay đổi của đời sống âm nhạc. Nhưng điều đáng chú ý là ban nhạc không chọn cách chạy theo mọi xu hướng để giữ sức hút, cũng không tự giới hạn mình trong những gì từng làm nên tên tuổi.

Với TIX 3, Bức Tường cho thấy một lựa chọn rõ ràng: tiếp tục thay đổi để thích nghi với thời đại, đồng thời giữ lại những giá trị mà họ tin tưởng. Sau 31 năm, rock trong âm nhạc của Bức Tường có thể mang thêm nhiều màu sắc, nhưng tình yêu âm nhạc và mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp vẫn là sợi dây kết nối các thành viên với khán giả.