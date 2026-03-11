Mới nhất
Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Thứ tư, 11:31 11/03/2026
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Ngày 11/3, Bộ Công thương đã có phương án điều hành giá xăng dầu mới Giá xăng dầu sau khi chi Quỹ Bình ổn giá từ 4.000 – 5.000 đồng/mặt hàng, giá bán lẻ tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý nhà nước quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá  xăng dầu 4.000 đồng/lít/kg với mặt hàng xăng sinh học, xăng không chỉ, dầu hỏa, dầu madút; chi 5.000 đồng/lít đối với dầu điêzen.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá kể trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 26.570 đồng/lít (tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 5,33%);

Xăng RON95-III: không cao hơn 29.120 đồng/lít (tăng 2.073 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 7,66%);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.717 đồng/lít (tăng 478 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 1,58%);

Dầu hỏa: không cao hơn 32.385 đồng/lít (giảm 2.706 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương giảm 7,71%);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 24.707 đồng/kg (tăng 3.380 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 15,85%).

Bộ Công thương cho biết, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ này (ngày 10 tháng 3 năm 2026) so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 07 tháng 3 năm 2026) là rất cao, cụ thể:

Xăng E5RON92 có giá bán trên mức 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít;

Xăng RON95-III ở mức 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương tăng 22,45%;

Dầu điêzen 0.05S ở mức 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít, tương đương tăng 18,12%;

Dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít, tăng 1.294 đồng/lít, tương đương tăng 3,69%;

Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 28.707 đồng/kg, tăng 7.380 đồng/kg, tương đương tăng 34,60%.

Thời gian áp dụng giá bán lẻ xăng dầu mới bắt đầu từ 23 giờ 45' ngày 10 tháng 3 năm 2026 và việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn thời gian trên.

