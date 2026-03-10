Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung xăng dầu toàn cầu
Theo Bộ Công Thương, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng, đặc biệt sau khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.
Diễn biến này khiến giá dầu thế giới đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm đến nay và được dự báo có thể vọt lên mức 120–140 USD/thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam được đánh giá sẽ chịu tác động mạnh do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.
Tại Việt Nam, tổng lượng xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, bình quân mỗi tháng khoảng 2,2–2,3 triệu m³/tấn. Dù đã có hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Bình Sơn, nguồn cung vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu. Vì vậy, nguy cơ thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương là điều có thể xảy ra nếu thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Chính phủ chủ động nhiều phương án ứng phó
Ngay khi căng thẳng quân sự bùng phát, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cụ thể, ngày 4/3, Thủ tướng đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng.
Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, rà soát tình hình và báo cáo hằng ngày để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành.
Trong những ngày qua, Bộ Công Thương đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó và chỉ đạo toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu trong nước – từ các nhà máy lọc dầu đến hệ thống thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ, chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung, duy trì hoạt động sản xuất và đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường.
Bộ cũng yêu cầu các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Các giải pháp khác cũng đang được nghiên cứu như đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo nguồn cung cho nền kinh tế.
Giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng mạnh
Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chịu sức ép lớn từ biến động giá năng lượng.
Tại Lào, giá xăng dầu đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực. Ngày 4/3, giá xăng thường tăng 890 kíp lên 23.260 kíp/lít, xăng cao cấp lên 28.420 kíp/lít.
Chỉ hai ngày sau, Lào tiếp tục điều chỉnh mạnh: giá diesel tăng tới 33%, từ 21.930 lên 29.310 kíp/lít; xăng thường tăng 16% lên 27.070 kíp/lít; xăng cao cấp tăng 11% lên 31.570 kíp/lít, tương đương khoảng 1,46 USD/lít.
Tại Thái Lan, giá xăng Gasohol 95 tính đến ngày 5/3 ở mức 30,55 baht/lít (khoảng 0,92 USD/lít), trong khi diesel B7 ở mức 29,94 baht/lít. Trước đó, ngày 3/3, Shell Thái Lan đã tăng giá diesel thêm 4,20 baht/lít lên 34,14 baht/lít. Quốc gia này cũng đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên nhu cầu trong nước.
Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận giá xăng ở mức khoảng 7,62 nhân dân tệ/lít (tương đương 1,10 USD/lít), tăng khoảng 4,5% so với tháng trước.
Singapore vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực, với xăng RON95 khoảng 3,05 SGD/lít, tương đương 2,17 USD/lít.
Theo các chuyên gia, rủi ro lớn nhất hiện nay là tình trạng căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu việc phong tỏa kéo dài, giá dầu Brent hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 120–140 USD/thùng. Trước nguy cơ khan hiếm nguồn cung, một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đã bắt đầu hạn chế xuất khẩu nhiên liệu và triển khai các biện pháp tiết kiệm xăng dầu trong nước.
Biến động xăng dầu: Kêu gọi người dân và doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm
Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp thấu hiểu khó khăn trong công tác điều hành và đồng hành cùng Nhà nước để ổn định thị trường năng lượng.
Thấu hiểu khó khăn trong điều hành: Bộ Công Thương đã nhanh chóng, liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước yêu cầu đảm bảo nguồn cung và duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại các cửa hàng xăng dầu.
Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đa dạng nguồn cung nhập khẩu xăng dầu để phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước. Người dân và doanh nghiệp cần đồng thuận với chủ trương điều hành, không hoang mang, không mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu cục bộ.
Không đầu cơ, găm hàng: Tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến cộng đồng.
Phản ánh kịp thời: Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh đến Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng: 1900 888 655) và Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý.
Chung tay vì an ninh năng lượng quốc gia
Theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng chiến lược đối với nền kinh tế, trong khi nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.
Trong bối cảnh xung đột Mỹ – Iran có thể kéo dài và gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng, mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của người dân và doanh nghiệp đều có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
Bộ Công Thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí truyền thông cùng đồng hành với Nhà nước, không hoang mang, không tích trữ xăng dầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – vì lợi ích chung của đất nước và hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 15 phút trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.
Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩyBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức tham gia livestream bán hàng. Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt này nhằm kết nối cung cầu hàng hóa và thúc đẩy thị trường nội địa và tiêu dùng hàng Việt.
Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
Căng thẳng Trung Đông giá xăng dầu biến động: Chưa bao giờ, thị trường cần người dân tiết kiệm năng lượng như lúc nàyBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Thu hồi 291 mỹ phẩm chứa chất bị cấm: Biết trước 2 năm nhưng im lặng đến phút chót, trách nhiệm của các nhãn hàng ở đâu?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Việc cơ quan chức năng quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên toàn quốc do chứa thành phần bị cấm đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Không chỉ đặt ra vấn đề về an toàn sức khỏe, sự việc còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm truyền thông và minh bạch thông tin từ phía doanh nghiệp.
Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%.
Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 2/3/2026 về tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.