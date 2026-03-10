Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Bộ Công Thương vừa đã ban hành Công văn số 1488/BCT-TTTN về việc bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu.
Theo Bộ Công Thương, bối cảnh Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, cùng với việc chiến sự Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn đã khiến giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Để chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng thế giới, Bộ Công Thương cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bao gồm cả số lượng và chủng loại.
Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động dự báo tình hình thị trường, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, bảo đảm duy trì dự trữ xăng dầu theo quy định.
Thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu phải có giải pháp bảo đảm nguồn nhập ổn định
Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu phải bảo đảm thực hiện kế hoạch nhập khẩu xăng dầu và mua hàng từ các nhà máy sản xuất trong nước trong tháng 3/2026 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4/2026;
Phải có giải pháp bảo đảm nguồn nhập khẩu dầu thô ổn định, tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung trong thời gian tới, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước. Các nhà máy lọc dầu như Dung Quất và Nghi Sơn phải duy trì vận hành ổn định, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và môi trường.
Trong trường hợp các nhà máy phải tạm dừng vận hành do bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố kỹ thuật dẫn đến ảnh hưởng sản lượng xăng dầu, doanh nghiệp phải báo cáo ngay Bộ Công Thương để kịp thời có biện pháp xử lý.
Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu, từ doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.
Các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung và lợi nhuận hợp lý trong hệ thống phân phối nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì thông suốt. Đồng thời, cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để bảo đảm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động thường xuyên, liên tục.
Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp;
Giám sát hoạt động nhập khẩu, mua hàng từ các nhà máy sản xuất trong nước cũng như việc dự trữ lưu thông xăng dầu.
Các hành vi vi phạm, nếu phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
