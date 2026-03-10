Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Vừa đảm bảo nguồn cung xăng dầu, vừa tiết kiệm năng lượng

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã nhận được các báo cáo hàng ngày của Sở Công Thương trong các ngày 6/3, 7/3 và 8/3/2026 về tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, Sở Công Thương cũng báo cáo đánh giá ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương được giao bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương trong điều hành kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trên địa bàn.

Sở này tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở Công Thương phải theo dõi sát diễn biến nguồn cung và giá xăng dầu trên thị trường quốc tế, trong nước cũng như tình hình triển khai tại các địa phương để kịp thời tham mưu giải pháp đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường và giảm tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Các vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu cần được rà soát, tổng hợp và báo cáo kịp thời để có phương án điều tiết phù hợp.

Khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện, tránh tâm lý hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết gây áp lực cho nguồn cung.

Biến động giá xăng dầu: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công ích

Trong lĩnh vực xây dựng, Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng; nghiên cứu đề xuất các giải pháp bình ổn giá, bám sát biến động giá xăng dầu để kịp thời tham mưu ban hành bảng giá vật liệu xây dựng. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dịch vụ công ích bị ảnh hưởng lớn bởi việc tăng giá xăng dầu, như: Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các doanh nghiệp thủy lợi.

Phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục

Công an TP Hà Nội phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và vận động người dân không tích trữ xăng dầu nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh và cung ứng xăng dầu.

Đối với chính quyền địa phương, UBND các xã, phường phải tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường, không để xảy ra hoạt động kinh doanh trái phép, gây mất an toàn và trật tự xã hội.

Ngoài ra, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư trên địa bàn thành phố được yêu cầu rà soát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đến chi phí và tiến độ thi công để chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh giá trong hợp đồng với nhà thầu cần được thực hiện theo quy định để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng tại các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp bán lẻ phải thực hiện nghiêm quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo thời gian mở cửa theo đăng ký.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ tăng giá, chủ động duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.