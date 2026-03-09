Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Theo TTO, Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí do Bộ Công Thương xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan kinh doanh xăng dầu.
Theo Dự thảo hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu được quy định như sau:
Với hoạt động bán lẻ xăng dầu, dự thảo đưa ra nhiều mức xử phạt cụ thể, trong đó, hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng.
Hành vi bán xăng dầu qua cột bơm mini, trụ bơm lắc tay hoặc bán qua thùng, can, chai… sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng, trừ trường hợp hộ kinh doanh hoặc trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang hoạt động tại vùng miền núi, vùng cao…
Mức phạt từ 5-10 triệu đồng được áp dụng với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu không thông báo bằng văn bản về thời gian bán hàng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Đặc biệt, việc bán xăng dầu nhỏ giọt sẽ bị phạt nặng. Cụ thể, các hành vi như tự ý giảm thời gian bán hàng, ngừng bán xăng dầu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc giảm lượng hàng bán ra so với trước đó mà không có lý do chính đáng, không thông báo theo quy định sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
Một nội dung khác là quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về giá bán xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán xăng dầu cũng được đề xuất sửa đổi.
Dự thảo đề xuất phạt 10 - 15 triệu đồng với thương nhân bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hoặc thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu cao hơn giá bán lẻ công bố.
Phạt 15 - 20 triệu đồng với thương nhân bán lẻ xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh, hoặc thương nhân phân phối xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm, gồm:
- Không thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo quy định.
- Không thực hiện kết nối mạng với cơ quan quản lý nhà nước về dữ liệu kê khai giá theo quy định.
- Không thực hiện thông báo công khai giá bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc hệ thống ngay sau khi điều chỉnh giá theo quy định.
- Công bố giá bán lẻ xăng dầu tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất cao hơn giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân dầu mối kinh doanh xăng dầu công bố trên cùng địa bàn và tại cùng thời điểm.
Dự thảo đề xuất phạt 20 - 30 triệu đồng với thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi công bố giá bán lẻ xăng dầu tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất cao hơn giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân dầu mối kinh doanh xăng dầu công bố trên cùng địa bàn và tại cùng thời điểm.
Phạt 30 - 50 triệu đồng với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm, bao gồm:
- Không thực hiện thông báo sau khi điều chỉnh giá bán xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Không thực hiện kết nối mạng với cơ quan quản lý nhà nước về dữ liệu kê khai giá theo quy định. Không thực hiện công bố giá bán buôn dầu mazut, giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân khi điều chỉnh giá theo quy định.
Phạt 80 - 100 triệu đồng với thương nhân đầu mối có hành vi quyết định giá bán thực tế tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu cao hơn giá bán lẻ công bố cùng thời điểm vượt quá mức giới hạn pháp luật cho phép.
Ngoài ra, Dự thảo cũng đề xuất tăng nặng mức phạt với hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu. Cụ thể: Đề xuất phạt tiền 100-140 triệu đồng đối với hành vi thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xăng dầu nội địa của thương nhân.
Chia sẻ trên VOV, ông Trần Việt Hùng (Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã chủ động tăng cường triển khai các công tác nghiệp vụ và Quản lý thị trường, đặc biệt là nghiệp vụ quản lý theo địa bàn và tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung - cầu, giá bán xăng dầu; Kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như là: khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng và tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo về chất lượng.
Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình thị trường, đẩy mạnh kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đặc biệt tại những khu vực có dấu hiệu bất thường về nguồn cung hoặc giá bán. Cùng với đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và ý thức chấp hành của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường xăng dầu.
