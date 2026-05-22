Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

Cũng có người còn bảo tôi sống "tuyệt tình", lạnh nhạt với các mối quan hệ xung quanh. Nhưng chỉ khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều: Nếu không học cách buông bỏ những điều khiến mình mệt mỏi, tuổi già rất khó sống thanh thản.

Ba năm qua, tôi đã làm 4 việc tưởng như phũ phàng nhưng lại giúp cuộc sống nhẹ nhõm, vui vẻ hơn mỗi ngày.

Xóa hết liên lạc đồng nghiệp để sống bình yên sau nghỉ hưu

Trước đây tôi là kiểu người khó từ chối. Đồng nghiệp nhờ gì cũng cố giúp, từ chuyện công việc đến vay mượn, chạy việc vặt. Dần dần, sự nhiệt tình ấy bị xem là điều hiển nhiên.

Môi trường công sở vốn nhiều áp lực, cạnh tranh và những mối quan hệ xã giao khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng vì còn đi làm nên tôi vẫn phải cố giữ hòa khí, không muốn mất lòng ai.

Ngày đầu tiên nghỉ hưu, tôi quyết định xóa toàn bộ số điện thoại đồng nghiệp. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi hiểu phần lớn những mối quan hệ ấy chỉ tồn tại nhờ công việc.

Sau quyết định đó, cuộc sống của tôi yên tĩnh hẳn. Không còn những cuộc gọi nhờ vả bất ngờ, không còn áp lực phải xã giao hay lo nghĩ chuyện cơ quan. Tôi lần đầu cảm nhận được sự nhẹ nhõm đúng nghĩa sau nghỉ hưu.

Rời khỏi các nhóm bạn học vì không muốn sống trong sự so sánh

Nhiều năm trước, tôi thường xuyên tham gia họp lớp, gặp gỡ bạn học cũ từ tiểu học đến đại học. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy những buổi gặp ấy không còn đơn thuần là ôn chuyện xưa.

Người ta bắt đầu so sánh nhà cửa, tiền bạc, chức vụ và cả thành tích của con cái. Có những cuộc trò chuyện khiến tôi trở về nhà với cảm giác mệt hơn cả lúc đi làm.

Dù không thích, tôi vẫn cố tham gia vì ngại bị đánh giá là sống khép kín. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra mình không cần tiếp tục miễn cưỡng như vậy nữa.

Tôi rời khỏi tất cả các nhóm chat, từ chối những buổi tụ tập khiến bản thân áp lực. Thay vào đó, tôi dành thời gian ở nhà đọc sách, uống trà, xem tivi và chăm sóc sức khỏe.

Sự bình yên đôi khi không đến từ việc có thêm nhiều mối quan hệ, mà là biết tránh xa những nơi khiến tinh thần mình tiêu hao.

Nghỉ hưu rồi, tôi kiên quyết không để con cái dựa dẫm

Khi còn đi làm, vợ chồng tôi thường xuyên hỗ trợ tài chính cho con trai và con dâu. Năm nào cũng phải bù cho các con một khoản lớn vì chúng chi tiêu thiếu kế hoạch.

Đến khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai vợ chồng chỉ hơn 8.000 NDT mỗi tháng. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục cho con dựa dẫm, tuổi già của mình sẽ rất chật vật.

Tôi nói thẳng với con: "Bố mẹ già rồi, cần giữ tiền dưỡng già. Các con phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình".

May mắn là các con hiểu chuyện. Từ đó, chúng không còn xin tiền thường xuyên nữa, thậm chí còn học cách tiết kiệm và tính toán chi tiêu hợp lý hơn.

Điều bất ngờ là dù thu nhập giảm sau nghỉ hưu, cuộc sống của vợ chồng tôi lại thoải mái hơn trước. Mỗi năm, chúng tôi còn dành dụm đủ tiền để đi du lịch vài lần, tận hưởng quãng đời tuổi già đúng nghĩa.

Không cho vay tiền để giữ sự an yên tuổi già

Khi còn công tác, vì có thu nhập ổn định nên tôi thường bị hỏi vay tiền. Nhiều lần ngại từ chối, tôi cho vay rồi cuối cùng rơi vào cảnh tiền mất mà tình cảm cũng chẳng còn.

Có những khoản nợ đòi nhiều năm không được, nhắc đến lại khó xử.

Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi. Ai hỏi vay tiền, tôi đều nói thật rằng lương hưu không nhiều, bản thân phải lo cho tuổi già nên không thể cho vay nữa.

Từ ngày biết từ chối, tôi không còn áp lực vì những khoản tiền khó đòi, cũng tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Ba năm nghỉ hưu giúp tôi hiểu rằng, tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc cố làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng hơn là biết bảo vệ thời gian, tiền bạc và cảm xúc của chính mình.

Đôi khi, sống "tuyệt tình" một chút lại là cách để tuổi nghỉ hưu trở nên bình yên và đáng sống hơn.

* Câu chuyện được 1 người phụ nữ 63 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự đồng tình từ nhiều người dùng.

Theo Zhihu