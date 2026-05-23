Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già
GĐXH - Ở tuổi gần 70, sau ba lần bước vào hôn nhân, tôi mới hiểu rằng tình yêu khi về già không chỉ cần sự đồng cảm mà còn cần cả sự ổn định về tài chính.
Khi về già, điều quý giá nhất không còn là những cảm xúc nồng nhiệt, mà là cảm giác bình yên, không trở thành gánh nặng của nhau.
Cuộc hôn nhân đầu tiên và những năm tháng kiệt quệ vì bệnh tật
Tôi lập gia đình từ khi còn trẻ. Những năm tháng đầu tiên của cuộc sống hôn nhân cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, cùng nhau làm lụng, nuôi con, vun vén cho mái ấm.
Tôi là người có công việc ổn định, còn vợ làm nghề tự do nên không có lương hưu hay khoản tích lũy đáng kể nào cho tuổi già.
Biến cố xảy đến khi vợ tôi ngoài 50 tuổi. Bà phát hiện mắc bệnh nặng và phải điều trị trong thời gian dài. Toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà nhanh chóng cạn kiệt, tôi còn phải vay mượn thêm để lo viện phí và thuốc men.
Có thời điểm, mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm thấy áp lực đè nặng lên vai vì vừa lo cho vợ, vừa lo cơm áo gạo tiền.
Dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng tôi vẫn không giữ được bà ấy bên mình. Sau tang lễ, thứ còn lại không chỉ là nỗi cô đơn mà còn là những khoản nợ kéo dài nhiều năm sau đó. Tôi và các con mất thêm gần hai năm mới trả hết.
Khoảng thời gian ấy khiến tôi hiểu rằng, tuổi già mà chỉ có một người gồng gánh tài chính thì quá mong manh. Chỉ cần bệnh tật ập đến, cả gia đình sẽ dễ rơi vào khủng hoảng.
Cuộc hôn nhân thứ hai và áp lực từ sự phụ thuộc tài chính
Sau nhiều năm sống một mình, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm người bầu bạn lúc tuổi già. Tôi gặp bà Lưu, một người phụ nữ hiền lành, chu đáo và biết chăm sóc người khác.
Ban đầu, tôi không hề đặt nặng chuyện tiền bạc. Tôi nghĩ rằng ở tuổi này, có người trò chuyện mỗi ngày đã là điều hạnh phúc.
Quả thực thời gian đầu, cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Bà ấy chăm lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ. Tôi từng cho rằng mình đã tìm được người phù hợp để cùng đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng rồi, những áp lực tài chính dần xuất hiện. Vì không có thu nhập ổn định và cũng không có lương hưu, mọi khoản chi tiêu đều do tôi gánh vác. Không chỉ tiền sinh hoạt hằng ngày, tôi còn phải hỗ trợ thêm để bà ấy giúp đỡ con cháu bên ngoại.
Đỉnh điểm là vào một dịp cuối năm, bà ấy đề nghị tôi đưa một khoản tiền lớn để lì xì cháu. Tôi không thoải mái nhưng vẫn cố chiều theo để tránh mâu thuẫn. Sau lần đó, những yêu cầu tương tự ngày càng nhiều hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì áp lực kinh tế. Điều khiến tôi buồn nhất là có lúc tôi không còn phân biệt được đâu là tình cảm thật lòng, đâu là sự dựa dẫm vì tiền bạc. Sau một năm chung sống, chúng tôi quyết định chia tay trong im lặng.
Tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần sự độc lập tài chính
Đến cuộc hôn nhân thứ ba, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tôi chọn một người phụ nữ cũng có lương hưu và có khả năng tự chăm lo cho cuộc sống của mình.
Bà Trương không giàu có, nhưng bà có sự chủ động về tài chính. Chúng tôi không ai phụ thuộc vào ai, cũng không đặt gánh nặng lên vai đối phương. Mỗi người đều có khoản chi tiêu riêng, cùng nhau san sẻ những việc chung trong nhà.
Điều kỳ lạ là khi tiền bạc không còn là áp lực, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể cùng nhau đi dạo, ăn một bữa cơm giản dị hay trò chuyện hàng giờ mà không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện chi tiêu.
Ở tuổi này, tôi mới hiểu rằng một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ cần tình cảm mà còn cần sự cân bằng. Khi cả hai đều có khả năng tự lo cho bản thân, mối quan hệ sẽ ít mâu thuẫn hơn và cũng dễ duy trì sự tôn trọng dành cho nhau.
Về già, điều quý nhất không phải là tiền mà là sự an tâm
Nhiều người cho rằng nói chuyện tiền bạc trong tình cảm là thực dụng. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra tài chính ổn định chính là nền tảng giúp tuổi già bớt bất an.
Khi sức khỏe giảm sút, khi bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, việc mỗi người có một khoản lương hưu hay nguồn thu nhập riêng sẽ giúp cả hai sống thoải mái hơn, không ai cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng cho người kia.
Trải qua ba cuộc hôn nhân, tôi hiểu rằng tình yêu ở tuổi xế chiều không cần quá mãnh liệt. Điều quan trọng hơn cả là sự đồng hành bình yên, sự thấu hiểu và khả năng cùng nhau đi qua những năm tháng cuối đời trong tâm thế nhẹ nhõm.
Nếu phải đưa ra một lời khuyên cho những người đang tìm bạn đời khi về già, tôi chỉ muốn nói rằng hãy chọn người có sự độc lập tài chính, dù nhiều hay ít. Bởi đó không chỉ là sự đảm bảo cho cuộc sống, mà còn là cách để giữ gìn sự tôn trọng và hạnh phúc lâu dài trong hôn nhân tuổi xế chiều.
Bài tâm sự của một người đàn ông U70 trên trang Net Ease đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
- Nếu đi bước nữa ở tuổi xế chiều, bạn sẽ lấy người như thế nào?
- Kinh tế không phải vấn đề, chỉ cần yêu thương và chăm sóc nhau là đủ.
- Cân nhắc tình hình tài chính, nếu có lương hưu và không có gánh nặng tài chính thì tốt hơn.
