Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối
Tiếng hát từ hàng xóm khiến con tôi phải "sơ tán" để ôn thi vào lớp 10; giá phường tôi cũng như UBNS xã Mỏ Cày, Vĩnh Long, ra văn bản vận động ngừng karaoke mùa thi.
Hàng xóm nhà tôi mở quán bia. Buổi tối, dàn loa nhà họ bắt đầu hoạt động, tiếng hát karaoke lạc tông vang khắp ngõ.
Mọi người cố chịu đựng lâu dần thành quen, nhưng gần đây âm thanh karaoke từ hàng xóm lại trở thành vấn đề nhức nhối với gia đình tôi vì con tôi sắp thi vào lớp 10. Cháu không thể tập trung học hiệu quả khi hàng xóm cứ ồn ào như vậy.
Trước kỳ thi tuyển đầy áp lực của con, vợ chồng tôi đã thử sang tận nơi nhẹ nhàng góp ý và nhờ cả chính quyền nhắc nhở, thế nhưng được vài bữa lại đâu vào đó.
Người hàng xóm thường chỉ bật nhạc từ 18h đến 22h, đó cũng chính là thời gian mà con tôi cần không gian yên tĩnh để ôn thi.
Cực chẳng đã, tôi phải đưa con sang nhờ nhà người thân để ôn tập.
Nhìn con phải khăn gói rời khỏi nhà mình để tìm không gian yên tĩnh học bài, không được bố mẹ trực tiếp chăm sóc trong giai đoạn nước rút, tôi vừa thương con vừa phẫn nộ trước sự ích kỷ của hàng xóm.
Đối với sỹ tử, việc phải tiếp xúc liên tục với tiếng ồn cường độ cao không chỉ gây mất tập trung mà còn khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và suy giảm trí nhớ.
Nhiều em, trong đó có con tôi, phải chờ sau 22h khi hàng xóm tắt dàn karaoke, không gian yên tĩnh mới bắt đầu học, vì thế mà thức rất khuya, tổn hại sức khỏe và cả trí não.
Theo nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2025), việc gây tiếng ồn vượt ngưỡng dù ở bất cứ khung giờ nào cũng có thể bị xử phạt (mộc quy định là 55 dBA vào ban ngày - từ 6h đến trước 18h, 50 dBA vào buổi tối - từ 18h đến trước 22h và 45 dBA vào đêm khuya - từ 22h đến trước 6h).
Tuy nhiên, các gia đình sống ở đây trong đó có tôi chỉ biết hàng xóm gây ồn chứ chẳng đo được là bao nhiêu để yêu cầu xử phạt. Hơn nữa người ta cũng vì nể nang, ngại câu tình làng nghĩa xóm nên không muốn hoàn toàn xé rách thể diện của nhau, cứ thế cố chịu đựng.
Tôi rất ngại phải liên tục làm phiền cán bộ bằng việc đến than phiền về hàng xóm và nhờ can thiệp, vì biết rằng họ vốn đã rất bận với quá nhiều đầu việc. Chỉ ước giá chính quyền nơi mình sống cũng làm giống như UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long). Mới đây, xã này vận động người dân tạm dừng karaoke, dừng “hát với nhau” để học sinh ôn thi và nhận được sự đồng tình rộng rãi ngay sau khi ban hành văn bản.
Động thái đó cho thấy chính quyền xã Mỏ Cày rất thấu hiểu và chủ động trong việc hỗ trợ các sỹ tử vốn đang chịu nhiều áp lực của mùa thi, bảo vệ môi trường trong lành về mặt âm thanh cho người dân. Mùa thi này, nếu điều này được nhân rộng tại các xã, các tỉnh thành khác tạo thành một cuộc vận động rộng rãi thì tốt biết bao, học trò có thể tập trung học hành, không có cảnh phải mang khăn áo "sơ tán" sang nhà người khác để ôn thi như con tôi.
Con cái là chỗ mềm yếu nhất trong lòng cha mẹ, vì thế cuộc vận động "đánh" vào sự đồng cảm của những người làm cha làm mẹ khác sẽ dễ phát huy hiệu quả, có lẽ đó là nguyên nhân UBND xã Mỏ Cày thành công trong việc kêu gọi người dân hạn chế karaoke mùa thi. Có thể một người đơn lẻ yêu cầu ngừng hát cho con họ ôn thì thì không ăn thua, nhưng có sự hỗ trợ từ chính quyền khi phát ra thông điệp đầy sức thuyết phục lại là chuyện khác.
Nếu phường tôi ở cũng có văn bản tương tự, tôi sẽ có thêm chỗ dựa khi sang nói chuyện với hàng xóm, yêu cầu họ tắt hẳn dàn karaoke đang gây rối. Tắt karaoke, dừng hát cho nhau nghe vào mùa thi cũng chính là hành động khuyến học, đợi sau khi sỹ tử thi xong, mọi người lại hát hò thoải mái cũng chưa muộn.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên?
Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệtTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốtTâm sự - 22 giờ trước
GĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.
Thanh toán giúp 15 triệu đồng cho bữa tiệc nghỉ hưu của đồng nghiệp, 2 năm sau tôi bất ngờ đổi đờiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một bữa tiệc nghỉ hưu cách đây 2 năm, tôi mới hiểu rằng đôi khi chỉ một hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.
Họp lớp sau 20 năm, tôi không còn ghen tỵ với bạn bè giàu có vì 3 sự thật cay đắngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Họp lớp tuổi trung niên, thứ khiến chúng ta suy nghĩ nhiều nhất không phải ai giàu hơn, ai thành công hơn mà là ai đang sống bình yên hơn.
Một tháng sống như người về hưu, tôi hoảng sợ phát hiện 5 khoản chi âm thầm đánh gục người giàTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Một tháng sống như người về hưu giúp tôi phát hiện 5 khoản chi tưởng nhỏ nhưng có thể khiến tuổi già trở nên chật vật nếu không chuẩn bị từ sớm.
Tôi giả nghèo suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, đến lúc con trai nhập viện mới biết mình saiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu tôi mới hiểu tiền bạc không phải thước đo tình thân, còn sự sẻ chia mới là điều gia đình cần nhất.
Nghỉ hưu rồi tôi hiểu vì sao nhiều người già không muốn ở cùng con cáiTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Những tưởng sống cùng con cháu sau khi nghỉ hưu sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn, nhưng ông lại tìm thấy hạnh phúc thực sự khi trở về cuộc sống tự lập của chính mình.
Từng ghét cay ghét đắng bố mẹ chồng vì đòi tiền hàng tháng, 10 năm sau mới biết mình sai quá nhiềuTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày mới kết hôn, tôi từng nghĩ cuộc sống chỉ cần vợ chồng đồng lòng là đủ. Nhưng rồi một yêu cầu từ bố mẹ chồng đã khiến tôi mang theo sự ấm ức suốt gần chục năm trời.
Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quênTâm sự - 4 ngày trước
Thật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chămTâm sự - 5 ngày trước
Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.