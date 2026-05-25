Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều

Nhìn cách dì tận hưởng cuộc sống, tôi nhận ra một điều: Tuổi già muốn an nhàn, điều quan trọng nhất không phải có bao nhiêu tiền hay con cháu ở gần, mà là biết tự tìm niềm vui và mục tiêu sống cho riêng mình.

Tuổi già bình yên của người phụ nữ từng trải qua nhiều thiếu thốn

Dì tôi tên Mai Quỳnh, 75 tuổi, sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Dì sinh ra trong gia đình khó khăn nên mới học hết cấp 2 đã phải nghỉ học đi làm phụ giúp cha mẹ. Cả tuổi trẻ của dì gắn với sự tần tảo và hy sinh.

Dì là người phụ nữ khéo léo, hiền lành và rất đảm đang. Quần áo trong nhà hỏng ở đâu, chỉ cần qua tay dì là lại gọn gàng như mới. Năm 27 tuổi, dì kết hôn với chú tôi - một người đàn ông hơn dì 3 tuổi và từng đi bộ đội.

Hai người sống hạnh phúc nhưng mãi không có con. Sau này, họ nhận nuôi một bé trai và đặt tên là Khang Công.

Em họ tôi học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã nhận học bổng sang Pháp du học rồi định cư luôn tại đó.

Dù con trai nhiều lần được khuyên trở về nước làm việc, em vẫn quyết định ở lại vì môi trường sống phù hợp hơn. Tuy nhiên, năm nào em cũng thu xếp về thăm bố mẹ và gửi tiền phụng dưỡng đầy đủ.

Từ câu chuyện của dì, tôi nhận ra rằng tuổi già đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay mái tóc bạc, mà là khi con người đánh mất niềm vui sống. Ảnh minh họa

Sau biến cố lớn nhất cuộc đời, dì tôi vẫn bình thản bước qua

Năm 2013, chú tôi mắc bệnh nặng rồi qua đời. Hôm tổ chức tang lễ, điều khiến tôi bất ngờ nhất là dì gần như không khóc.

Dì vẫn bình tĩnh tiếp khách, lo chu toàn mọi việc và nhẹ nhàng nói với tôi: "Ai rồi cũng phải đi. Cái chết không đáng sợ đến mức phải khóc lóc vật vã".

Khi ấy tôi mới hiểu, ở tuổi già, có những người đã học được cách chấp nhận quy luật sinh - lão - bệnh - tử một cách bình thản hơn người trẻ.

Sau khi bố mất, em họ tôi muốn đón mẹ sang Pháp sinh sống để tiện chăm sóc. Nhưng dì nhất quyết từ chối. Chúng tôi tiếp tục đề nghị thuê người giúp việc hoặc đưa dì vào viện dưỡng lão, song dì cũng không đồng ý.

Dì bảo bản thân vẫn khỏe mạnh và còn rất nhiều điều muốn làm trong quãng đời còn lại.

Bí quyết giúp tuổi già luôn vui vẻ: Không ngừng học hỏi và sống vì bản thân

Những năm đầu sống một mình, tôi nghĩ cuộc sống của dì chắc hẳn rất đơn điệu. Mỗi lần ghé thăm, tôi chỉ thấy dì ngồi đan mũ, làm thảm hoặc chăm sóc cây cối trong sân.

Cho đến một ngày, dì bất ngờ khoe vừa thi đỗ bằng lái ô tô ở tuổi ngoài 70.

Cả gia đình ai cũng lo lắng vì nghĩ tuổi già lái xe rất nguy hiểm. Nhưng dì chỉ cười rồi nói: "Ngày trẻ dì muốn học lắm nhưng chồng không cho. Giờ không còn vướng bận nữa, dì muốn làm điều mình thích".

Sau khi có bằng lái, dì tự mua một chiếc xe cũ rồi lái đi du lịch nhiều nơi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là dì còn thuê một căn hộ nhỏ gần trường Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc để tham gia các lớp học.

Dì nói với tôi rằng, ngày trẻ vì nghèo nên không có cơ hội học đại học. Giờ tuổi già rồi, dì muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi giảng đường và học thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

"Tôi không thể làm bác sĩ cho người khác, nhưng có thể làm bác sĩ cho chính mình", dì cười nói.

Người có tuổi già hạnh phúc thường luôn giữ cho mình một niềm vui

Mỗi lần gặp dì, tôi đều cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực từ người phụ nữ đã bước sang tuổi U80 này. Dì không than phiền về tuổi tác, cũng không xem việc sống một mình là điều đáng thương.

Ngược lại, dì luôn bận rộn với những kế hoạch riêng, những chuyến đi mới và những điều muốn học thêm mỗi ngày.

Từ câu chuyện của dì, tôi nhận ra rằng tuổi già đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay mái tóc bạc, mà là khi con người đánh mất niềm vui sống.

Nhiều người sau khi nghỉ hưu dễ rơi vào cảm giác trống rỗng vì không còn công việc, không còn mục tiêu hay sự kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng nếu biết duy trì đam mê, tiếp tục học hỏi và sống cho chính mình, tuổi già vẫn có thể trở thành quãng thời gian nhẹ nhõm và đáng tận hưởng nhất cuộc đời.

Dì Mai Quỳnh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

* Bài viết là chia sẻ của Hảo Lý về người dì đáng kính của cô được lan truyền trên nền tảng Toutiao.