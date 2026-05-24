Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Chủ nhật, 08:23 24/05/2026 | Tâm sự

Vừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.

Tôi và anh người yêu yêu nhau hơn hai năm, anh là người đàn ông chu đáo, có công việc ổn định và luôn chiều chuộng tôi. 

Khi anh ngỏ lời mời tôi về quê ăn cỗ giỗ ông nội kiêm ra mắt gia đình, tôi đã vô cùng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. 

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, tôi mất cả tuần chọn quần áo, mua giỏ hoa quả nhập khẩu loại ngon nhất và tự tay làm một hộp bánh ngọt mang về làm quà. Thế nhưng, sau chuyến đi ấy, tôi đang băn khoăn nghĩ lại về chuyện tình cảm của 2 đứa.

Hôm ấy khi vừa về, tôi đã choáng ngợp bởi không khí đông đúc, tấp nập. Họ hàng nội ngoại tập trung rất đông. 

Sau màn chào hỏi xã giao, người yêu tôi bị các chú, các bác kéo lên nhà trên uống rượu, còn tôi được mẹ anh dẫn xuống bếp. 

Lúc này, mâm cỗ đã xong, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Là khách lần đầu đến nhà, tôi cố gắng giữ chừng mực, ăn nói nhẹ nhàng và chủ động đứng lên dọn dẹp khi bữa cỗ kết thúc.

Tôi không nghĩ một mình tôi sẽ rửa hết chỗ bát đĩa ấy, vì dù sao tôi cũng vẫn là khách. Thế nhưng cô chồng lại dõng dạc bảo tôi rửa hết mấy mâm bát rồi vào dọn nốt cái bếp. 

Trong khi tôi đang ngỡ ngàng thì cô bảo, nhà này năm nào cũng 5-6 cái giỗ, chưa kể những lần tụ họp liên hoan, ít thì 3 mâm như hôm nay, nhiều thì 5, 7 mâm. 

Những lần ấy cũng toàn con dâu nấu nướng, dọn dẹp, bao năm nay vẫn thế. Nói xong cô đi thẳng lên nhà ngồi uống nước. Tôi nhìn vào bếp thì thấy mỗi mình mẹ anh đang lúi húi dọn dẹp trong đó.

Hôm đó tôi rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong lòng đầy ấm ức. Tôi chưa phải dâu con, sao lại phải làm như vậy. 

Hơn nữa, nhìn cách mẹ anh một mình dọn dẹp, còn lại mọi người trong nhà đều ngồi chơi xơi nước, tôi lại thấy lo ngại về vị thế của con dâu trong gia đình anh. Tôi không thể như mẹ anh, suốt ngày lầm lũi, việc gì cũng cặm cụi làm một mình như vậy.

Điều làm tôi tổn thương hơn cả là thái độ của người yêu. Khi tôi đang rửa bát, anh đi ngang qua chỉ ngó vào gọi với tôi rửa nhanh rồi lên nhà gọt hoa quả. Tôi không hiểu sao một người đàn ông vốn cưng chiều tôi và rất chu đáo lại có thể hành xử như vậy khi về quê.

Từ hôm ở quê anh về, tôi đang suy nghĩ lại về việc có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này hay không.

Cắt liên lạc với gia đình để sống cùng bạn trai "đại gia" quen ở bãi rác, cụ bà mất sạch tiền dưỡng già

GĐXH - Nhẹ dạ trong chuyện tình cảm tuổi xế chiều, bà đã mất toàn bộ 3,1 tỷ đồng tiền lương hưu dưỡng già sau thời gian ngắn quen biết bạn trai lớn tuổi.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
