Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

Nhất vị, nhị hướng

Trong phong thủy, nguyên tắc "Nhất vị, nhị hướng" nhấn mạnh rằng vị trí đặt bếp luôn quan trọng hơn hướng bếp.

Bếp cần được đặt vào vị trí vượng khí, nơi có khả năng kích hoạt tài lộc và nuôi dưỡng nguồn năng lượng tốt cho cả gia đình, thay vì quan niệm sai lầm rằng phải đặt bếp vào vị trí xấu để "đốt khí xấu".

Điều tối kỵ là để bếp rơi vào các hung tinh như Ngũ Hoàng Đại Sát, vốn mang tai ương, hay Nhị Hắc Bệnh Phù, chủ về bệnh tật và hao tổn sức khỏe. Vì vậy, chọn đúng vị trí bếp là yếu tố then chốt giúp ổn định trường khí, tăng cát giảm hung cho ngôi nhà.

Phương hướng tương đối tốt

Xét theo Ngũ Hành, hướng đặt bếp nên ưu tiên phương Đông và Đông Nam, thuộc Hành Mộc, bởi Mộc sinh Hỏa sẽ hỗ trợ làm vượng khí cho bếp, tăng cường sinh khí và sự hanh thông cho gia đạo.

Ngược lại, cần tránh đặt bếp ở phương Nam – cung Ly, chủ về đôi mắt – vì đây cũng thuộc Hành Hỏa.

Khi Hỏa gặp Hỏa dễ dẫn đến năng lượng thái quá, gây cáu gắt, mâu thuẫn và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến mắt.

Dựa trên mối quan hệ giữa hướng cửa chính và vị trí bếp, có thể tham khảo gợi ý sau để đạt được sự cân bằng trường khí: Cửa chính Tây → Bếp Đông Nam; Cửa chính Tây Bắc → Bếp Đông; Cửa chính Nam → Bếp Đông Nam; Cửa chính Đông Nam → Bếp Tây; Cửa chính Đông → Bếp Tây Bắc; Cửa chính Tây Nam → Bếp Tây Bắc; Cửa chính Đông Bắc → Bếp Tây; Cửa chính Bắc → Bếp Đông.

Tránh thủy hỏa tương xung

Trong phong thủy, bếp thuộc Hỏa còn nước thuộc Thủy, vì vậy cần tuyệt đối tránh tình trạng Thủy Hỏa tương xung khiến trường khí mất cân bằng và ảnh hưởng đến tài vận lẫn sức khỏe gia chủ.

Các cấm kỵ thường gặp gồm: đặt bếp nấu quá gần vòi nước, để bếp sát cạnh bồn rửa, hoặc bố trí bếp giữa hai thiết bị mang tính Thủy.

Lưu ý thiết kế: Không đặt bếp (họng lửa) ở vị trí "Hai Thủy kẹp một" (ví dụ: máy giặt và tủ lạnh kẹp bếp ga).

Tránh đặt bếp lên trên rãnh nước hay đường cấp thoát nước vì Thủy khí bên dưới sẽ xung khắc với Hỏa khí của bếp, gây hao tán năng lượng và giảm cát khí trong ngôi nhà.

Kiến trúc và thiết kế

Trong kiến trúc phong thủy, gian bếp cần được bố trí sao cho thông thoáng khí, đảm bảo sự hài hòa giữa âm dương và ngũ hành, giúp năng lượng vận hành nhẹ nhàng và ổn định.

Một nguyên tắc quan trọng là tránh gió lùa mạnh, đặc biệt những vị trí ngay trước cửa sổ, vì gió thổi trực tiếp vào bếp sẽ làm tán khí, gây mất ổn định trường khí.

Bếp cần đạt trạng thái "Tàng Phong Tụ Khí", nghĩa là khí phải lưu thông vừa phải, không bí bách nhưng cũng không được thổi ào ạt.

Về ánh sáng và màu sắc, tuy bếp thuộc Hỏa nhưng vẫn có yếu tố Thủy từ bồn rửa và thiết bị nước, do đó không gian bếp nên sử dụng ánh sáng trắng để giữ sự cân bằng, tạo cảm giác hài hòa và dễ chịu trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.