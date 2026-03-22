Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng
GĐXH - Trong phong thủy nhà ở, việc sử dụng cây trừ tà, đuổi ma được xem là một phương pháp tự nhiên giúp thanh lọc không gian, tăng cường dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.
Cây xương rồng - trấn sát, ngăn năng lượng xấu
Cây xương rồng có thân mọng nước, nhiều gai nhọn và hình khối mạnh mẽ, tượng trưng cho khả năng phòng vệ cao trong phong thủy.
Loại cây này thường được gia chủ sử dụng để trấn sát, giảm tác động của các luồng khí xung trực diện và bảo vệ không gian trước nguồn năng lượng tiêu cực.
Dưới góc độ phong thủy, các gai nhọn đại diện cho lớp "lá chắn" giúp phản xạ tà khí, đồng thời nguồn dương khí mạnh từ cây sống góp phần hóa giải âm khí xung quanh.
Gia chủ nên: Đặt xương rồng ở ban công, cửa sổ, trước cổng hoặc khu vực ngoại vi có sát khí. Hạn chế đặt ở trung tâm phòng khách hoặc phòng ngủ để tránh tạo cảm giác áp lực năng lượng
Cây phù hợp với những gia chủ cần trấn trạch, hóa giải môi trường xung quanh phức tạp; đặc biệt hợp người mệnh Hỏa hoặc Mộc khi bố trí đúng vị trí.
Cây tùng - linh khí tốt
Cây tùng có thân gỗ vững chắc, dáng thẳng đứng và tán lá xanh quanh năm, biểu tượng cho sự bền bỉ, trường thọ và khí chất thanh cao.
Trong phong thủy, cây giúp tăng cường chính khí, tạo nền tảng năng lượng ổn định và mang lại cảm giác vững vàng cho gia đạo.
Nhờ dáng vươn thẳng và sức sống bền bỉ, cây tùng được xem là nguồn dương khí mạnh, có khả năng áp chế âm khí và duy trì sự cân bằng trường năng lượng trong không gian sống.
Gia chủ có thể đặt cây tại phòng khách, sân vườn hoặc khu vực trước nhà để tăng tính trang nghiêm và củng cố thế minh đường.
Loại cây này phù hợp với gia chủ mong muốn xây dựng nền tảng vững chắc về sự nghiệp và gia đạo; đặc biệt tương hợp với người mệnh Mộc và Thủy.
Cây hoa đào - xua đuổi ma quỷ
Cây hoa đào có thân gỗ nhỏ, cành mềm mại và hoa nở rực rỡ với sắc hồng đặc trưng, tượng trưng cho sự sinh sôi và nguồn năng lượng tươi mới.
Trong phong thủy, hoa đào được xem là biểu tượng của cát tường, giúp tăng cường dương khí, thu hút may mắn và hỗ trợ xua đuổi nguồn năng lượng tiêu cực.
Sắc hoa tươi sáng mang tính dương mạnh, kết hợp cùng sức sống của thực vật giúp trung hòa âm khí và tạo cảm giác ấm áp cho không gian sống.
Gia chủ thường đặt cành đào hoặc cây đào tại phòng khách, khu vực gần cửa chính hoặc minh đường để đón khí lành; đặc biệt phù hợp vào dịp đầu năm nhằm tăng vận khí mới.
Loại cây này phù hợp với gia chủ mong muốn cải thiện nhân duyên, gia tăng phúc khí và tạo bầu không khí tươi vui, hài hòa trong gia đình.
Cây ngải cứu - tránh tà khí
Cây ngải cứu có thân thảo nhỏ, lá xanh xám phủ lông mịn và mùi thơm đặc trưng; từ lâu được xem là loại cây mang tính dược và năng lượng thanh lọc mạnh trong dân gian.
Theo phong thủy, ngải cứu được tin rằng giúp xua đuổi tà khí, hóa giải nguồn năng lượng âm và bảo vệ trường khí của ngôi nhà.
Mùi thơm tự nhiên và tính dương của cây sống tượng trưng cho khả năng thanh tẩy, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng và cân bằng hơn.
Gia chủ có thể đặt chậu ngải cứu nhỏ ở ban công, gần cửa ra vào hoặc khu vực ngoại vi để hỗ trợ bảo hộ năng lượng; đôi khi còn được treo trước cửa như một lớp chắn phong thủy truyền thống.
Cây phù hợp với gia chủ muốn tăng cảm giác an tâm, ổn định tinh thần và duy trì trường khí thanh sạch trong không gian sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
