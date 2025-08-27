Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quê

Chị dâu cả làm ăn thuận lợi, chồng chị có công việc ổn định, kinh tế dư dả. Vì vậy, mỗi khi bố mẹ cần gì, chị đều sẵn sàng bỏ tiền giúp đỡ. Trong nhà, mẹ chồng luôn lấy chị làm gương để răn dạy tôi.

Câu cửa miệng của mẹ chồng là: “Nhìn chị con mà học hỏi. Người ta hiếu thảo với bố mẹ, luôn nghĩ cho gia đình này, còn con thì chỉ chăm chăm lo cho nhà ngoại. Lấy chồng thì phải theo chồng”. Nghe những lời ấy, tôi nuốt nước mắt vào trong.

Mẹ đâu hiểu, vợ chồng tôi chỉ là công nhân, đồng lương ít ỏi, tháng nào cũng phải tính toán từng bữa ăn, từng khoản học phí cho con. Nuôi con đã là gánh nặng, nói gì đến chuyện dư dả biếu bố mẹ. Nhưng không vì thế mà chúng tôi vô tâm.

Chị dâu đổi tính nết sau một đêm vì mẹ bán mảnh đất ở quê. Ảnh minh họa: Sohu

Những lúc bố mẹ ốm đau, tôi chạy tới chạy lui, nấu cháo, giặt giũ, chăm sóc từng li từng tí. Vậy mà suốt 2 năm, tôi chưa một lần thấy mẹ thật sự mỉm cười với mình. Trong mắt mẹ, tôi mãi là nàng dâu ki bo, không biết vun vén cho gia đình.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi mẹ bán mảnh đất ở quê – phần đất bà ngoại để lại cho mẹ, được 700 triệu đồng. Bà gửi ngân hàng, cho mỗi con 20 triệu gọi là lộc.

Tôi vẫn nhớ gương mặt chị dâu hôm ấy. Từ lâu, chị đã nhắm mảnh đất đó, nhiều lần bóng gió khuyên mẹ sang tên cho vợ chồng chị. Nhưng mẹ không đồng ý, vẫn muốn giữ lại để phòng tuổi già ốm đau, không thiên vị ai.

Thế rồi chỉ sau một đêm, chị dâu đổi tính nết. Người con dâu từng một dạ hai vâng, ân cần hết lòng, nay trở nên lạnh nhạt, thậm chí buông lời hỗn hào.

Những việc nhỏ mẹ nhờ, chị cũng tìm cớ thoái thác. Không còn cảnh chị cung phụng, mua quà biếu xén rộn ràng như trước. Khi mẹ ốm, chỉ mình tôi lặn lội vào viện chăm sóc, còn chị gần như bặt tăm.

Có lẽ lúc ấy, mẹ mới thật sự nhận ra đâu là hiếu kính chân thành, đâu chỉ là tính toán vụ lợi.

Tôi không cần so sánh, cũng chẳng muốn tranh giành với chị dâu. Bởi lòng hiếu thảo không nằm ở những đồng tiền phô trương, mà ở sự chăm sóc lúc cha mẹ yếu đau, ở tấm lòng thành tâm không mong đáp trả.

Hai năm làm dâu, tôi từng nhiều lần tủi thân vì chưa được mẹ thấu hiểu. Nhưng nhờ biến cố này, mẹ đã bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác. Dù chưa từng nói lời xin lỗi, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt mẹ, có chút tin cậy, biết ơn.

Giờ đây, tôi cũng không còn oán trách mẹ chồng vì thiên vị. Tôi coi những năm tháng bị hiểu lầm giống như một phép thử để chứng minh rằng sự nhẫn nại và tấm lòng chân thành rồi cũng sẽ được ghi nhận.

Tôi cũng không mong chị dâu và mẹ chồng xa cách. Chỉ mong chị ấy hiểu được rằng, gia đình – dù bên nội hay bên ngoại – đều đáng quý như nhau. Tôi chưa từng có ý tranh giành, luôn một lòng kính trọng, lo lắng cho bố mẹ, anh chị như ruột thịt.

Độc giả giấu tên