Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không?

Cuộc sống về hưu an nhàn, hạnh phúc, được ở bên gia đình và bạn bè, không lo nghĩ về tiền bạc… là ước mơ của rất nhiều người. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, đặc biệt khi vật giá leo thang như hiện nay, ngày càng nhiều người cảm thấy bất an về tương lai.

Sau khi nghỉ hưu, tuổi già của bạn có thực sự an ổn không?

Ảnh minh họa

Theo một bài báo trên trang tin "Uranai TV" của Nhật Bản, bạn có thể kiểm tra mức độ chuẩn bị của mình cho tuổi già qua 10 câu hỏi dưới đây.

Hãy đếm xem, những điều nào sau đây phù hợp với tình trạng hiện tại của bạn:

1. Mỗi tháng đều có một khoản tiết kiệm cố định.

2. Thường xuyên xem tin tức thời sự.

3. Thường tìm hiểu thông tin về sức khỏe và chăm sóc bản thân.

4. Tập thể dục một cách đều đặn và tích cực.

5. Có ý định tiếp tục làm việc cho đến khi già.

6. Có các chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên môn.

7. Có khả năng thích nghi với cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau.

8. Có những người bạn, anh em thân thiết, có thể tâm sự mọi điều.

9. Ăn uống đa dạng, không kiêng khem nhiều.

10. Có anh chị em ruột.

Sau khi đếm số câu trả lời “Có”, hãy cùng xem kết quả phân tích tương ứng.

0-2 điểm: Sống cho hiện tại - Mức độ an ổn tuổi già: 10%

Bạn có vẻ là người thuộc tuýp "sống hết mình cho hiện tại" và ít khi lo lắng về tương lai.

Với bạn, niềm vui của hiện tại là quan trọng nhất, và việc chi tiêu khá tùy hứng, không có thói quen tiết kiệm cố định. Mặc dù lối sống này có vẻ thoải mái, nhưng một khi sức khỏe sa sút hoặc mất việc, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực.

Lời khuyên dành cho bạn là hãy bắt đầu tập thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ để có thêm một lối thoát cho tương lai.

Chuẩn bị tốt cho tương lai để tránh áp lực khi tuổi xế chiều. Ảnh: Nam An

3-5 điểm: Dựa dẫm vào người khác - Mức độ an ổn tuổi già: 50%

Bạn đã có sự chuẩn bị nhất định cho tương lai, nhưng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi sống một mình, nhưng bù lại, bạn có nhiều bạn bè hoặc người thân để nương tựa.

Nếu có thể duy trì những mối quan hệ này và cùng nhau hỗ trợ, bạn sẽ có một tuổi già ấm áp, an tâm.

Hãy trân trọng và giữ gìn những người bạn đáng tin cậy bên cạnh.

6-8 điểm: Chăm chỉ không ngừng - Mức độ an ổn tuổi già: 70%

Bạn là người có lối sống tích cực, có nhiều kinh nghiệm sống và chuyên môn phong phú. Rất có thể, ngay cả sau khi nghỉ hưu, bạn vẫn sẽ tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để duy trì công việc là một sức khỏe tốt.

Vì vậy, hãy chú trọng rèn luyện và chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ để luôn tràn đầy năng lượng và sống một cách thoải mái, có phẩm giá khi về già.

Chuẩn bị chu đáo cho sự an ổn của tuổi già. Ảnh minh họa

9-10 điểm: Chuẩn bị chu đáo - Mức độ an ổn tuổi già: 90%

Cuộc sống tuổi già của bạn gần như hoàn hảo.

Bạn đã sớm lên kế hoạch cho cuộc sống hưu trí, không chỉ có kế hoạch tiết kiệm mà còn tính toán cả vấn đề nơi ở và chăm sóc y tế. Dù có bất ngờ về bệnh tật hay cần chăm sóc lâu dài, bạn đều đã có phương án dự phòng.

"Có chuẩn bị ắt không lo lắng", chỉ cần bạn tiếp tục duy trì thái độ này, tin rằng bạn sẽ có một cuộc sống về hưu tuyệt vời.

Theo Abolouwang