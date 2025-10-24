12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

Năm nay, Trương Phượng Kiều (Trung Quốc) vừa tròn 36 tuổi. 9 năm trước, cô kết hôn với Mã Tiến Đông, một người đàn ông mà cô tin tưởng trọn đời.

Trước khi có kế hoạch lập gia đình, cô đã đưa ra 1 điều kiện với chồng tương lai của mình là sẽ đón người cô ruột ngoài 70 tuổi sống cùng.

Không chút do dự, Mã Tiến Đông đồng ý. Anh biết rõ, người cô ấy chính là người đã nuôi nấng, chăm lo cho Phượng Kiều từ thuở mồ côi cha mẹ, thương cô như con ruột.

Vì thế, sau ngày cưới, vợ chồng trẻ đón bà cụ lên thành phố để tiện chăm sóc, bầu bạn.

12 năm chăm sóc không một lời than vãn

Suốt 12 năm trời, Phượng Kiều không nhận từ cô một đồng nào, nhưng cô vẫn tận tụy lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men cho bà cụ.

Gia đình nhà chồng cũng rất ủng hộ, thường phụ giúp việc chăm sóc, coi người cô như người thân trong nhà.

Với Phượng Kiều, được chăm sóc cô chính là cách cô báo đáp ơn dưỡng dục năm xưa. Dù cuộc sống không dư dả, nhưng trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười và hơi ấm tình thân.

Tai nạn bất ngờ trong một ngày mưa

Tháng 3 năm ngoái, khi đang tăng ca ở công ty, Phượng Kiều nhận được cuộc gọi gấp từ mẹ chồng: "Cô con bị ngã trong nhà tắm, đang cấp cứu ở bệnh viện."

Cô vội vã bỏ dở công việc, bắt xe đến viện. Trên đường đi, lòng cô ngổn ngang nỗi lo. Bà cụ vốn sức khỏe yếu, cú ngã này có thể là điều không lành.

Khi đến nơi, mẹ chồng kể lại: "Vừa bước vào nhà tắm, mẹ thấy bà nằm cạnh bồn tắm, bất tỉnh. Cả nhà đã lập tức gọi cấp cứu." Nhưng dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, họ vẫn chỉ có thể lắc đầu: tuổi cao, sức yếu, bà không qua khỏi.

Phượng Kiều như sụp đổ. Cô ngã quỵ, òa khóc nức nở ngay hành lang bệnh viện. Cha mẹ mất sớm, cô được người cô yêu thương, nuôi nấng suốt 18 năm giờ đây cuối cùng cũng đã rời xa.

Chiếc áo đỏ và "di chúc" khiến cô òa khóc

Khi bàn giao lại di vật, bác sĩ đưa cho Phượng Kiều một chiếc áo khoác màu đỏ, thứ bà cụ dặn "hãy giữ thật kỹ". Chiếc áo ấy cô đã từng thấy cô mặc trong những ngày lễ, dịp Tết, là món đồ bà quý nhất.

Sau tang lễ, Mã Tiến Đông khuyên vợ nghỉ ngơi, nhưng Phượng Kiều lắc đầu: "Em muốn vào phòng cô một lát."

Căn phòng nhỏ vẫn còn nguyên mùi hương quen thuộc. Cô ngồi bên giường, ôm chiếc áo đỏ mà nước mắt rơi lã chã.

Khi dọn lại đồ đạc, Phượng Kiều mở thử túi áo. Bên trong, cô phát hiện một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Mở ra, cô sững sờ: bên trong là đôi vòng tay ngọc bích sáng long lanh, cùng một tờ giấy viết tay.

Tờ giấy ấy là di chúc của bà cụ ghi rõ đôi vòng ngọc trị giá khoảng 300.000 NDT (tương đương 1 tỷ đồng) sẽ để lại cho vợ chồng Phượng Kiều – "những người cô tin tưởng nhất".

Cầm di chúc, cô òa khóc nức nở. Trong từng nét chữ run run của người cô già nua, cô cảm nhận được tình thương bao la và sự biết ơn thầm lặng.

Bà cụ chưa từng nói lời cảm ơn, cũng chẳng biểu lộ tình cảm bằng lời, nhưng đã dành trọn tình yêu cho cô cháu gái duy nhất theo cách âm thầm nhất.

Tình thân không đong đếm bằng vật chất

Đôi vòng ngọc không chỉ là tài sản, mà là minh chứng cho tình cảm, sự gắn bó giữa hai thế hệ.

Nhờ số tiền bán vòng, vợ chồng Phượng Kiều có vốn mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống dần khá hơn, kinh tế ổn định.