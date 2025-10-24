Đòi lại đôi giày hiệu cho bạn thân mượn, người phụ nữ nhận câu trả lời không tưởng: 'Tưởng cậu tặng chứ?'
GĐXH - Tình bạn 15 năm tan vỡ chỉ vì một đôi giày nhưng đằng sau đó là câu chuyện về lòng tốt bị hiểu sai và ranh giới mong manh giữa "cho mượn" và "cho luôn".
Đôi giày đắt đỏ và tình bạn thân thiết
Một người phụ nữ mới đây chia sẻ trên diễn đàn nuôi dạy con rằng cô mất đi người bạn thân 15 năm chỉ vì một tin nhắn bị hiểu sai. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến nhiều người suy ngẫm về cách cư xử và sự tinh tế trong giao tiếp.
Người phụ nữ kể: "Bạn thân của tôi là người khá nhạy cảm, sống đơn giản, đôi khi dễ tổn thương. Vì vậy, tôi luôn là người ở bên, lắng nghe và giúp cô ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống".
Mọi chuyện bắt đầu khi người bạn nhờ cô tư vấn trang phục để dự một sự kiện lớn. Không chỉ cho bạn mượn một đôi giày hiệu Christian Louboutin đắt đỏ, đó là món quà cưới đầy kỷ niệm.
Cô còn lái xe đến giúp bạn trang điểm, làm tóc, và khích lệ tinh thần để người bạn cảm thấy tự tin nhất trong ngày đặc biệt.
Đòi lại giày và cú sốc không tưởng
Vài tháng sau, người phụ nữ nhắn tin hỏi lại đôi giày vì muốn dùng cho đám cưới người thân. Nhưng thay vì nhận được lời xin lỗi vì chậm trả, cô lại nghe người bạn kể lể về những khó khăn trong cuộc sống, rồi thú nhận rằng đã bán đôi giày đó đi.
"Cô ấy bảo xấu hổ vì phải bán đôi giày của tôi. Tôi sững sờ, đó là món quà đặc biệt mà chồng tặng tôi trong ngày cưới. Tôi tức giận và hỏi tại sao lại dám làm như vậy. Cô ấy thản nhiên nói tưởng rằng tôi đã tặng hẳn đôi giày đó cho cô ấy", người phụ nữ kể.
Không tin nổi vào tai mình, cô lập tức kiểm tra lại đoạn tin nhắn trước đó. Trong đó, cô đã viết rất rõ: "Mình có một đôi giày Christian Louboutin, chắc cậu đi vừa đấy. Tạm thời mình không cần dùng đến nên cậu có thể dùng. Nếu vừa, cậu sẽ trông thật tuyệt vời".
Rõ ràng, từ "tạm thời" đã thể hiện rằng đây chỉ là cho mượn, không phải tặng. Thế nhưng người bạn lại hiểu (hoặc cố tình hiểu) theo cách khác.
Câu chuyện đẩy xa: Bạn thân đem giày đi cầm cố
Sau khi điều tra kỹ, người phụ nữ phát hiện đôi giày bị mang đi cầm, chứ chưa hẳn bán. May mắn thay, cửa hàng cầm đồ vẫn còn giữ chúng. Cô yêu cầu bạn mình phải chuộc lại ngay. Nhưng thay vì nhận lỗi, người bạn tiếp tục than thở rằng nếu chuộc giày, cô ta sẽ không còn tiền ăn và trả tiền thế chấp nhà.
"Cô ấy nói tôi có thể dễ dàng mua một đôi giày khác. Nhưng không! Tôi không thể và cũng không muốn. Đôi giày đó không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, là món quà của người rất đặc biệt đối với tôi", người phụ nữ bức xúc chia sẻ.
Cô tâm sự thêm:"Tôi hiểu bạn tôi đang gặp khó khăn, các con cô ấy còn tuổi thiếu niên nên cần tiền tiêu. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là cô ấy lại cố khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi đòi lại thứ thuộc về mình. Cuối cùng, tôi nhận ra tình bạn 15 năm ấy đã không còn như trước".
Cộng đồng mạng chia phe tranh luận
Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Phần lớn cư dân mạng đều đứng về phía người phụ nữ.
Một người viết: "Hãy lấy lại đôi giày và chấm dứt mối quan hệ này. Có những người mãi mãi chỉ biết nhận mà không biết cho. Tình bạn thật sự không nên khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì giữ lại tài sản của mình".
Người khác bình luận: "Nếu bạn ấy thực sự gặp khó khăn, ít nhất cũng nên nói thẳng và xin phép trước. Việc tự ý mang đồ đi bán là không thể chấp nhận được".
Một số ý kiến khác thì cho rằng người phụ nữ nên tự chuộc lại giày và xem đó như "học phí" cho bài học về niềm tin và lòng tốt. Bởi đôi khi, giá trị của việc rút kinh nghiệm còn lớn hơn giá trị của món đồ mất đi.
Một đôi giày – một tình bạn đắt giá
Câu chuyện khiến nhiều người nhận ra rằng, giữa bạn bè, lòng tốt cần đi cùng ranh giới rõ ràng. Việc giúp đỡ không sai, nhưng nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau, thì mọi thiện chí đều có thể bị bóp méo.
"Có lẽ lỗi của tôi là đã quá tin tưởng", người phụ nữ kết luận. "Đôi giày tôi đã lấy lại, nhưng tình bạn 15 năm thì mất đi mãi mãi".
Theo Mirror
