Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' tiếc nuối lỡ vai chính do không chọn bài hit của mình
GĐXH - Sau dấu ấn với “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng từng mong muốn đảm nhận vai nam chính nhưng đã không giành được cơ hội này vì một lựa chọn trong buổi casting.
Sau dấu ấn với “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” với vai Duy Khang – nhân vật thứ chính trong câu chuyện. Tuy nhiên, nam ca sĩ, diễn viên tiết lộ từng mong muốn đảm nhận vai nam chính nhưng đã không giành được cơ hội này vì một lựa chọn trong buổi casting.
Theo VOV, Nguyễn Hùng chia sẻ rằng anh từng tham gia thử vai nam chính của bộ phim. Tại buổi casting, anh không thể hiện ca khúc “Phép màu”. Trong khi đó, Trần Doãn Hoàng – người sau đó đảm nhận vai nam chính lại lựa chọn chính ca khúc này để trình diễn và giành được vai diễn. Nguyễn Hùng tiếc nuối bởi từng rất mong muốn được thử sức ở vai trò trung tâm của tác phẩm.
Chia sẻ về áp lực “viral” trong bối cảnh nhiều ca khúc nhạc phim gần đây tạo hiệu ứng mạnh, Nguyễn Hùng thẳng thắn: “Ai viết nhạc cũng muốn sáng tác của mình viral, nhưng chuyện có viral hay không, không được quyết định bởi người làm ra nó. Mong muốn trước tiên của tôi là “Ở trong khu rừng” đáp ứng được yêu cầu của bộ phim, phù hợp với phân cảnh mà ca khúc được sử dụng”.
"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" thể hiện hành trình bền bỉ theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của những bạn trẻ. Ngoài ra phim còn mở rộng góc nhìn, dành sự chú ý cho những con người âm thầm đứng phía sau. Đó là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp - “điểm tựa lặng lẽ” góp phần tiếp sức cho ước mơ được đi tiếp. Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc của bộ phim.
Đáng chú ý, ca khúc "Ở trong khu rừng" do chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Đây là bài hát xuất hiện trong một phân đoạn đặc biệt của phim, đại diện cho nội tâm của nhân vật. Bài hát gây ấn tượng với phần guitar mộc mạc, đúng với màu sắc âm nhạc quen thuộc của nam nghệ sĩ. “Ở trong khu rừng” được Nguyễn Hùng xây dựng dựa trên tinh thần và tâm lý của Duy Khang, tập trung vào cảm xúc mộc mạc, đúng với tinh thần phim.
Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) là chủ nhân của nhiều “hit quốc dân” như: "Phép màu" (Đàn Cá Gỗ OST), "Còn gì đẹp hơn" (Mưa Đỏ OST), "Kiếm đâu bây giờ" (Cục Vàng Của Ngoại OST). Bên cạnh tài năng âm nhạc, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn với vai người lính quả cảm trong "Mưa Đỏ" (2025) - bộ phim đạt kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam với hơn 714 tỷ đồng.
