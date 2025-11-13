Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 15/12/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
Trong đó Nghị định nêu rõ, trường hợp cha mẹ bỏ bê không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị phạt nặng. Cụ thể:
Tại Điều 38 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc;
- Không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.
2. Các hành vi vi phạm hành chính: bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Theo quy định nêu trên, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèoGiáo dục - 2 giờ trước
Thay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.
Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việcGiáo dục - 15 giờ trước
Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.
Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường LýGiáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công anGiáo dục - 1 ngày trước
Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánhGiáo dục - 1 ngày trước
Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.
Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025Giáo dục - 2 ngày trước
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.
Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025.
Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinhGiáo dục - 3 ngày trước
Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tếGiáo dục - 3 ngày trước
Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Xót xa trường học tan hoang sau bão KalmaegiGiáo dục - 3 ngày trước
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công anGiáo dục
Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.