Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Thứ tư, 15:00 05/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại Điều 40 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định, hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" được xem là một dạng bạo lực về tinh thần trong gia đình. Với hành vi này có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

- Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau;

- Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Cũng theo Nghị định, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

- Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.

Bạn có ép con học chữ trước khi vào lớp 1?Bạn có ép con học chữ trước khi vào lớp 1?

Một người bạn của tôi là giáo viên vừa gọi điện hối hả hỏi: “Con cậu có phải là thế hệ của công nghệ giáo dục?”, “Cháu có học trước khi vào lớp 1 không?”, “Học chữ ở đâu sẽ tốt?”… Sau hàng loạt câu hỏi là tiếng thở than của người mẹ có con gái sắp bước vào lớp 1 với áp lực tâm lý đè nặng.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

6 kiểu học sinh dễ thành công trong tương lai, học giỏi chưa chắc lớn lên đã xuất chúng, cha mẹ để ý đừng ép con học quá mức

6 kiểu học sinh dễ thành công trong tương lai, học giỏi chưa chắc lớn lên đã xuất chúng, cha mẹ để ý đừng ép con học quá mức

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau

Nghỉ Tết dài ngày vì COVID-19, có nên ép con học?

Nghỉ Tết dài ngày vì COVID-19, có nên ép con học?

Đừng cố ép con học giỏi bởi điểm số không phải là yếu tố chính quyết định thành công trong tương lai của một đứa trẻ

Đừng cố ép con học giỏi bởi điểm số không phải là yếu tố chính quyết định thành công trong tương lai của một đứa trẻ

Ép con học chữ trước do ám ảnh lời cô mắng?

Ép con học chữ trước do ám ảnh lời cô mắng?

Cùng chuyên mục

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất tới 9/11/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết có những biến đổi lớn. Các con giáp cần biết điều dưới đây để nắm bắt cơ hội phát triển.

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường có sức khỏe dồi dào, tinh thần an nhiên, tuổi già viên mãn và phúc khí kéo dài.

Quy định mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp nữ này sống quá cảm tính, dễ tin người nên thường bị lừa gạt, tổn thương. Bạn có nằm trong số đó không?

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ.

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, mỗi nốt ruồi trên cơ thể đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, có thể dự báo phần nào vận mệnh, tài lộc và may mắn của chủ nhân.

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng hỗ trợ một gia đình đưa tang qua vùng ngập đến nơi chôn cất.

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá 4 con giáp may mắn đầu tháng 11 giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia phong thủy sẽ mang đến cơ hội tốt.

Xem nhiều

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Đời sống
Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

Đời sống
4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

Đời sống
Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top