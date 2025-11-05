Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
GĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
Tại Điều 40 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định, hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" được xem là một dạng bạo lực về tinh thần trong gia đình. Với hành vi này có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.
Quy định cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
- Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau;
- Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.
Cũng theo Nghị định, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
- Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.
Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.
Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc vềĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất tới 9/11/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết có những biến đổi lớn. Các con giáp cần biết điều dưới đây để nắm bắt cơ hội phát triển.
Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về giàĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường có sức khỏe dồi dào, tinh thần an nhiên, tuổi già viên mãn và phúc khí kéo dài.
Quy định mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạtĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những con giáp nữ này sống quá cảm tính, dễ tin người nên thường bị lừa gạt, tổn thương. Bạn có nằm trong số đó không?
Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.
“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử tháchĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ.
4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhân tướng học, mỗi nốt ruồi trên cơ thể đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, có thể dự báo phần nào vận mệnh, tài lộc và may mắn của chủ nhân.
Xót xa cảnh đưa tang giữa dòng nước lũĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng hỗ trợ một gia đình đưa tang qua vùng ngập đến nơi chôn cất.
Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà NộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.
4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá 4 con giáp may mắn đầu tháng 11 giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia phong thủy sẽ mang đến cơ hội tốt.
3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãnĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.