Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn từ giàu có trở thành nghèo khó

Thứ bảy, 15:54 15/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Đừng để 4 sai lầm chí mạng biến giấc mơ nghỉ hưu của bạn thành cơn ác mộng tài chính. Nhiều đại gia đã rơi vào bẫy này và đánh mất tài sản của mình sau khi về hưu.

Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn từ giàu thành nghèo - Ảnh 1.Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bạn có thể chọn sống một cuộc đời nhàn rỗi, hoặc bạn có thể chọn sống một cuộc đời tự chủ, hạnh phúc.

Hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng túng thiếu và cách phòng tránh hiệu quả để bạn có một cuộc sống nghỉ hưu viên mãn và không phải lo lắng về tài chính. 

4 sai lầm khiến bạn "mất trắng" sau nghỉ hưu 

Những người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Mỹ, dù đã có một cuộc sống sung túc, vẫn có thể đối mặt với các thách thức tài chính bất ngờ sau khi nghỉ hưu. Nếu không thay đổi thói quen sinh hoạt và tránh những sai lầm phổ biến như chi tiêu thiếu thực tế dẫn đến thâm hụt, hay tiếp tục mua sắm xa xỉ, tài sản tích lũy của họ có nguy cơ bị bào mòn dần. Từ người giàu có, họ có thể rơi vào cảnh túng thiếu, khiến cuộc sống thoải mái trước đây trở nên bấp bênh.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, ngay cả những người đã cần cù tiết kiệm cũng có thể mắc phải những sai lầm "đắt giá" này.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến khiến tầng lớp trung thượng lưu dễ lâm vào cảnh khó khăn về tài chính sau khi nghỉ hưu:

Sai lầm 1: Chi tiêu vượt quá thu nhập sau khi nghỉ hưu

Khi còn đi làm, những người thuộc tầng lớp trung thượng lưu thường quen với lối sống chất lượng cao. Thói quen này rất khó thay đổi khi nghỉ hưu, khiến họ vẫn tiếp tục chi tiêu "mạnh tay". Nếu không điều chỉnh hành vi tiêu dùng cho phù hợp với nguồn thu nhập cố định, việc chi tiêu vô độ chắc chắn sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt khoản tiền tiết kiệm đã tích lũy.

Ông Rafael Rubio, Chủ tịch Hiệp hội Lập kế hoạch Hưu trí Ổn định (Stable Retirement Planners) Mỹ nhận định, nhiều người về hưu đã không lập một ngân sách thực tế. Ông khuyên nên liệt kê chi tiết các khoản chi cơ bản như nhà ở, tiện ích, đi lại, thực phẩm và bảo hiểm. Việc này giúp xác định số tiền còn lại có thể chi tiêu tùy ý, đồng thời nên dành thêm một khoản dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp.

Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn từ giàu có trở thành nghèo khó - Ảnh 2.

Nếu không điều chỉnh hành vi tiêu dùng cho phù hợp với nguồn thu nhập cố định, việc chi tiêu vô độ chắc chắn sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt khoản tiền tiết kiệm đã tích lũy. Ảnh minh hoạ


Sai lầm 2: Không cắt giảm chi tiêu cho hàng hóa xa xỉ

Nhiều người thuộc tầng lớp này đã quen với lối sống xa hoa. Khi nghỉ hưu, họ vẫn duy trì thói quen du lịch thường xuyên, dùng bữa tại nhà hàng cao cấp, mua sắm đồ hiệu và duy trì các thẻ thành viên câu lạc bộ. Điều này có thể nhanh chóng làm cạn kiệt thu nhập cố định. 

Trong bối cảnh thị trường suy thoái hoặc lạm phát gia tăng khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày đắt đỏ hơn, tài sản sẽ cạn kiệt càng nhanh chóng.

Ông Devin Miller, CEO và đồng sáng lập của SecureSave (công ty chuyên về kế hoạch tiết kiệm khẩn cấp tại nơi làm việc), chia sẻ: "Nếu không đặt ra giới hạn, việc mua sắm vô độ những món đồ không thiết yếu cuối cùng sẽ 'bóp nghẹt' quỹ dành cho các nhu cầu thiết yếu, rút ngắn thời gian sử dụng tiền tiết kiệm và làm tăng nguy cơ phải rút vốn đầu tư vào thời điểm không thích hợp".

Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn từ giàu có trở thành nghèo khó - Ảnh 3.

Việc lập kế hoạch chi tiết và khoa học về các chi phí sau khi nghỉ hưu giúp nhiều người an nhàn tận hưởng cuộc sống. Ảnh minh hoạ


Sai lầm 3: Rút quá nhiều tiền từ tài khoản hưu trí

Việc rút những khoản tiền lớn từ tài khoản hưu trí sẽ khiến cho số tiền tiết kiệm, dù lớn đến đâu, cũng nhanh chóng cạn kiệt. Nếu không có một kế hoạch rút tiền bền vững sau khi nghỉ hưu, tầng lớp trung thượng lưu rất dễ có xu hướng rút vượt mức từ các tài khoản 401(k) (401(k): Được tài trợ bởi chủ lao động, thường có sự đóng góp của nhà tuyển dụng, và có các quy định cụ thể về đóng góp và rút tiền), IRA (tài khoản hưu trí cá nhân mà bạn tự mở và đóng góp) hoặc các tài khoản đầu tư khác, đẩy nhanh nguy cơ hết sạch tiền.

Nhiều người về hưu đã đánh giá thấp tuổi thọ của mình hoặc đánh giá quá cao lợi nhuận đầu tư của tài khoản hưu trí, dẫn đến việc rút tiền không thể duy trì lâu dài. Ở  Mỹ, việc rút số tiền lớn cũng làm tăng mức thuế thu nhập phải nộp, qua đó làm giảm thu nhập ròng và thậm chí có thể làm tăng phí bảo hiểm Medicare (bảo hiểm y tế).

Sai lầm 4: Xem nhẹ kế hoạch chăm sóc sức khỏe

Chi phí y tế là một trong những mối lo tài chính lớn nhất sau khi nghỉ hưu. Nếu không lập chiến lược chu đáo cho chi phí y tế, chăm sóc dài hạn và các khoản đồng chi trả, tiền tiết kiệm có thể cạn kiệt nhanh hơn dự kiến.

Ngay cả việc lựa chọn các chương trình bảo hiểm y tế cũng tạo ra sự khác biệt lớn. Bà Whitney Stidom, Phó Chủ tịch công ty dịch vụ tài chính eHealth, cho biết: "Nếu biết so sánh kỹ lưỡng khi chọn giữa các gói Medicare Advantage Plan tư nhân (hay còn gọi là Phần C), bạn có thể tiết kiệm hơn $1100 mỗi năm".

Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn từ giàu có trở thành nghèo khó - Ảnh 4.

Tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao, giải trí... rất tốt cho sức khỏe sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh hoạ


Khuyến nghị tài chính thông minh cho tuổi nghỉ hưu

Để biến giấc mơ nghỉ hưu an nhàn thành hiện thực, yếu tố tiên quyết là phải thực hiện điều chỉnh lối sốngquản lý ngân sách một cách nghiêm túc.

Trước hết, hãy lập một ngân sách thực tế thay vì duy trì thói quen chi tiêu "mạnh tay" như thời còn đi làm. Cần liệt kê chi tiết các khoản chi cơ bản (nhà ở, thực phẩm, bảo hiểm) để xác định rõ nguồn thu nhập cố định còn lại có thể chi tiêu tùy ý. Việc cắt giảm triệt để các khoản xa xỉ không thiết yếu (như du lịch thường xuyên, mua sắm đồ hiệu, hay duy trì các thẻ thành viên đắt đỏ) là cực kỳ cần thiết để bảo toàn tài sản trước biến động thị trường.

Thứ hai, hãy xây dựng một kế hoạch rút tiền hưu trí bền vững, tránh rút vượt mức và các khoản tiền lớn không cần thiết, vì điều này có thể làm tăng thuế thu nhập.

Cuối cùng, kế hoạch chăm sóc sức khỏe là một ưu tiên hàng đầu. Nghiên cứu kỹ lưỡng các gói bảo hiểm (như Medicare) và lập chiến lược cho chi phí y tế, chăm sóc dài hạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bất ngờ, đảm bảo tiền tiết kiệm không bị cạn kiệt nhanh chóng.

Theo Abolouwang

M.Anh
