Về già, người có hậu vận tốt thường có 4 đặc điểm này: Có được 1 điều cũng đủ hạnh phúc

Bước qua tuổi 60, từ bỏ 3 điều này để an nhiên hưởng phúc

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người có "vận mệnh tốt" khi về già thường có một vài điểm chung. Xét về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, gia đình và đời sống xã hội, nhiều người trong số họ tránh được những cạm bẫy thường gặp và sống không chỉ thoải mái mà còn được những người xung quanh ngưỡng mộ.

4 đặc điểm của người có vận mệnh tốt khi về già

1. Thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật lớn, tinh thần sung mãn

Sức khỏe tốt là điều cơ bản. Đôi khi, nhìn những người ngoài 70 vẫn còn đi bộ đường dài và du lịch, trong khi bạn chỉ mới ngoài 60 và liên tục phải nhập viện, sự khác biệt thật rõ rệt.

Theo thống kê, tỷ lệ người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch vành đang ngày càng tăng.

Ngay cả trong bối cảnh này, một số người cao tuổi vẫn không bị huyết áp cao, cholesterol cao và đường huyết cao, và không mắc các bệnh nghiêm trọng. Họ vẫn có thể làm việc, nấu ăn và đi bộ với năng lượng dồi dào mà không cần chăm sóc hay dùng nhiều thuốc. Nghiên cứu y học cho thấy giấc ngủ điều độ, chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên là ba yếu tố chính để duy trì sức khỏe tốt.

Nhiều người sống trăm tuổi không thực sự tìm kiếm sức khỏe thông qua thực phẩm bổ sung; thay vào đó, họ sống một cuộc sống ngăn nắp, uống ít rượu bia, hút thuốc lá và ăn uống đơn giản. Họ ít có nguy cơ mắc bệnh hơn những người ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo.

Khi nói về sức khỏe tinh thần, khía cạnh này dễ bị bỏ qua. Một người khỏe mạnh về thể chất không có nghĩa là họ khỏe mạnh về tinh thần. Một số người cao tuổi, mặc dù không mắc bệnh nặng, vẫn thường xuyên lo lắng, cáu kỉnh và hoang tưởng, sống trong sợ hãi triền miên, với gánh nặng tâm lý nặng nề ảnh hưởng đến giấc ngủ và cảm giác thèm ăn. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm ở người lớn tuổi sống một mình cao gấp đôi so với người sống cùng gia đình.

Cảm xúc bị đè nén lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, khiến những bệnh nhẹ dễ dàng bị đẩy lùi trở thành những bệnh nghiêm trọng. Ngược lại, một số người thức dậy đúng giờ mỗi sáng, tắm nắng, nghe đài và trò chuyện với hàng xóm láng giềng. Dù không có việc gì làm ở nhà, họ vẫn giữ được trạng thái tự vui với chính mình. Sức mạnh tinh thần này là điều mà không loại thuốc bổ nào có thể mang lại được.

2. Con cháu hiểu chuyện, gia đình hòa thuận, tuổi già có người bên cạnh

Khi nói đến gia đình, điều đó càng quan trọng hơn. Khi còn trẻ, ai mà không chạy đôn chạy đáo vì sự nghiệp? Nhưng khi về già, điều quan trọng không phải là thu nhập hay địa vị, mà là liệu bạn có một mái ấm gia đình, liệu con cái bạn có giữ liên lạc hay không, và liệu có ai đó sẵn lòng ngồi xuống trò chuyện cùng bạn một lúc hay không.

Số lượng người cao tuổi sống một mình đang gia tăng, không phải vì họ thiếu con cái, mà vì con cái họ quá bận rộn, sống quá xa, hoặc đơn giản là mối quan hệ giữa họ đã trở nên xa cách. Sự đồng hành của gia đình là một yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Một nghiên cứu kéo dài 75 năm của Đại học Harvard chỉ ra rằng các mối quan hệ giữa các cá nhân tốt là chỉ số quan trọng nhất của hạnh phúc khi về già.

Nói cách khác, vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là liệu có ai đó sẵn lòng dùng bữa cùng bạn và lắng nghe những tâm sự của bạn hay không. Những người cao tuổi tận hưởng cuộc sống viên mãn về sau và có con cái bên cạnh có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác thấp hơn nhiều so với người bình thường.

3. Có bạn già thường tụ tập, không cô đơn, tâm hồn có nơi nương tựa

Trên thực tế, bạn bè cũ chính là "trụ cột tinh thần" của người cao tuổi. Khi còn trẻ, kết bạn là một hoạt động xã hội; khi về già, bạn bè giống như một chỗ dựa tinh thần. Ngày nay, nhiều người cao tuổi không muốn chủ động liên lạc với bạn bè vì sợ làm phiền họ. Nhưng càng ít liên lạc, mối quan hệ càng trở nên lỏng lẻo.

Một số người cho rằng tình bạn chân thành nhất đến từ những người bạn mà bạn có thể cùng ngồi xuống chia sẻ một bát mì hoặc chơi một ván cờ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người cao tuổi có mức độ hoạt động xã hội cao có tốc độ teo chất xám trong não chậm hơn đáng kể so với những người có vòng tròn xã hội hẹp.

Thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè, ôn lại chuyện xưa, cười đùa về những khoảnh khắc ngượng ngùng thời trẻ còn tốt hơn nhiều so với việc dán mắt vào điện thoại xem video cả ngày. Việc có một nhóm bạn nhỏ, một vài người bạn để tâm sự, thực sự rất quan trọng.

4. Tâm lý cởi mở, thấu hiểu được - mất, biết tự điều chỉnh bản thân

Điều người cao tuổi sợ nhất thực ra là sự suy sụp tinh thần. Họ không thể buông bỏ bất cứ điều gì và luôn bất mãn với mọi thứ. Một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ buồn bã cả ngày, một câu nói cũng có thể khiến họ suy nghĩ miên man nửa tháng. Suy cho cùng, tư duy quyết định tất cả. Một số người cao tuổi đặc biệt thích so sánh; họ cảm thấy bất mãn khi cháu nhà người khác đỗ đại học hàng đầu, hoặc họ tức giận khi lương hưu của người khác tăng trong khi lương hưu của họ thì không.

Nghiên cứu y học chỉ ra rằng những người có biến động cảm xúc lớn dễ mắc các rối loạn nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến các chỉ số như huyết áp và đường huyết , và theo thời gian có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn.

Những người có tư duy cởi mở không phải không có lo lắng, nhưng họ biết cách nhìn nhận mọi việc từ một góc nhìn khác, sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng buông bỏ. Những người như vậy dễ dàng hồi phục hơn ngay cả khi họ bị bệnh. Điều mà các bác sĩ lo sợ nhất là những bệnh nhân hoảng loạn trước những dấu hiệu nhỏ nhất của vấn đề, mất lòng tin vào bác sĩ và suy nghĩ quá nhiều.

Những người già hạnh phúc vì biết tự làm chủ tinh thần và cuộc sống

Một điểm sâu sắc khác mà nhiều người không nhận ra: Những người thực sự có vận mệnh tốt khi về già, phần lớn đều rất rõ ràng về ranh giới cá nhân. Họ không đòi hỏi kiểu con cái phải hiếu thảo, không can thiệp vào cuộc sống của con cái, và bản thân cũng không tự trách móc, than thở.

Ngược lại, những người cả ngày gọi điện yêu cầu con cái về nhà, hoặc lôi chuyện cũ ra kể lể, than phiền sự vất vả ngày xưa, lại càng dễ rơi vào "ốc đảo cô đơn" về mặt tâm lý. Người biết trân trọng bản thân mới được người khác coi trọng. Dù sống ở quê, dù con cái không thường xuyên về thăm, họ vẫn có thể tự tìm niềm vui và công việc cho riêng mình, không cần chờ đợi người khác sắp xếp.

Từ góc độ y tế công cộng, nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn liên quan đến sức khỏe toàn xã hội. Dù có nhiều chính sách hỗ trợ đến đâu, nếu người cao tuổi không có ý thức đúng đắn về sức khỏe tốt và kỹ năng tự điều chỉnh, cũng khó lòng hưởng lợi thực sự. Sức khỏe không phải là một chỉ số đơn giản mà là kết quả của nhiều khía cạnh, bao gồm các khía cạnh sinh lý, tâm lý và xã hội.

Nếu một người sống đến tuổi già mà không mắc bệnh hiểm nghèo, có con cái sẵn lòng phụng dưỡng, thường xuyên liên lạc với bạn bè cũ, có thể buông bỏ được mất với tâm thế thoải mái, thì dù không giàu có, sống giản dị, họ vẫn sẽ có cuộc sống viên mãn hơn người có nhiều tiền tiết kiệm nhưng lúc nào cũng lo lắng. Cái gọi là "phúc" không phải do người khác ban tặng, mà là do chính mình vun đắp.

Chúc mọi người có được may mắn như vậy trong những năm cuối đời: không phiền muộn, không cô đơn, không lo lắng, cười khi cần cười, ăn khi cần ăn và đừng để cuộc sống này trở nên vô ích.