4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn

Thứ sáu, 19:06 14/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Nghỉ hưu không phải lúc nào cũng an nhàn. Người U60 cần tránh 4 thói quen nguy hiểm để giữ vững tài chính, sức khỏe và tận hưởng tuổi già bình yên.

Nghỉ hưu là cột mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời. Sau hàng chục năm làm việc vất vả, nhiều người mong muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn, thoải mái, làm những điều mình thích và dành thời gian cho bản thân.

Tuy nhiên, để những năm tháng hưu trí thực sự bình yên, người U60 cần tránh một số thói quen tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính và chất lượng cuộc sống.

Ở tuổi nghỉ hưu, phần lớn mọi người đã có tích lũy tài chính nhất định, con cái trưởng thành, không còn nhiều áp lực kinh tế và có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Nhưng chính vì vậy mà nhiều người dễ sa vào lối sống buông thả hoặc chi tiêu không kiểm soát, vô tình biến tuổi già thành gánh nặng thay vì tận hưởng.

4 sai lầm lớn nhất sau nghỉ hưu khiến sức khỏe và tiền bạc đều cạn - Ảnh 1.

Một cuộc sống hưu trí viên mãn không đến từ việc tiêu xài nhiều, mà từ sự tỉnh táo, khoa học và cân bằng trong tài chính, sức khỏe, tinh thần. Ảnh minh họa

Dưới đây là 4 thói quen tối kỵ mà người U60 cần đặc biệt lưu ý.

1. Dốc tiền đi du lịch liên tục

Du lịch là cách tuyệt vời để mở rộng trải nghiệm, giải tỏa tinh thần và tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, khi biến du lịch thành thói quen thường xuyên, thậm chí "du lịch để tiêu tiền cho bõ những năm vất vả", người cao tuổi có thể vô tình làm hao hụt nghiêm trọng khoản tiết kiệm tưởng chừng rất dư dả.

Khi lớn tuổi, nhu cầu chi cho sức khỏe và y tế ngày càng cao, chưa kể những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Vì vậy, dù thích xê dịch đến đâu, người U60 cũng nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, chọn điểm đến phù hợp túi tiền, ưu tiên sự an toàn và dự trữ một khoản phòng rủi ro.

Tận hưởng cuộc sống là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi sự ổn định tài chính của tuổi già.

2. Đi ăn nhà hàng quá thường xuyên

Khi không còn bận rộn công việc, nhiều người nghỉ hưu trở nên "ngại vào bếp", chọn cách ăn uống ở ngoài cho tiện.

Tuy nhiên, thực phẩm bên ngoài, dù hấp dẫn đến đâu, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh an toàn, đặc biệt với người cao tuổi có sức đề kháng suy giảm.

Thói quen ăn nhà hàng liên tục có thể gây tăng cân, tăng mỡ máu, tiểu đường, bệnh dạ dày và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tự nấu ăn tại nhà giúp tiết kiệm chi phí, lựa chọn thực phẩm sạch và đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với tuổi già.

Thỉnh thoảng đổi gió là điều nên làm, nhưng biến việc ăn hàng thành thói quen lại là điều nên hạn chế.

3. Tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm chức năng trá hình

Nhiều người nghỉ hưu quan tâm đến sức khỏe và mong muốn kéo dài tuổi thọ, vì vậy dễ tin vào những lời quảng cáo "thần kỳ" của các sản phẩm chức năng.

Không ít cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng điều này để lừa gạt người lớn tuổi bằng các buổi hội thảo, tư vấn miễn phí, rồi bán sản phẩm với giá cao nhưng không có giá trị thực.

Tin vào quảng cáo thiếu kiểm chứng không chỉ "mất tiền oan" mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Cách bảo vệ bản thân tốt nhất là chỉ lựa chọn sản phẩm theo khuyến nghị của bác sĩ hoặc cơ sở y tế uy tín, tuyệt đối không mua theo lời mời chào.

4. Gửi tiền tiết kiệm dài hạn với số lượng quá lớn

Tiết kiệm là thói quen tốt, giúp người nghỉ hưu duy trì sự ổn định tài chính. Nhưng nhiều người lại chọn gửi toàn bộ tài sản vào các khoản tiết kiệm dài hạn với mong muốn hưởng lãi suất cao, dẫn đến thiếu tính linh hoạt khi cần chi tiêu đột xuất.

Trường hợp cần thanh toán viện phí, điều trị bệnh hoặc hỗ trợ con cháu nhưng không thể rút tiền đúng thời điểm sẽ khiến mọi việc trở nên căng thẳng và bế tắc.

Phân bổ dòng tiền hợp lý, gồm tiền mặt, tiết kiệm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, sẽ giúp người cao tuổi chủ động trong mọi tình huống.

Nghỉ hưu: Hãy loại bỏ các thói quen xấu

Nghỉ hưu không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là hành trình sống chậm, tận hưởng và chăm sóc bản thân.

Một cuộc sống hưu trí viên mãn không đến từ việc tiêu xài nhiều, mà từ sự tỉnh táo, khoa học và cân bằng trong tài chính, sức khỏe, tinh thần.

Tránh những thói quen sai lầm kể trên sẽ giúp người U60 sống an nhiên, độc lập và hạnh phúc trong những năm tháng tuổi già.

Tường Vy (t/h)
