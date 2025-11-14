Sau khi nghỉ hưu, người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ làm tốt 10 điều này

Về già, người có hậu vận tốt thường có 4 đặc điểm này: Có được 1 điều cũng đủ hạnh phúc GĐXH - Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người có hậu vận tốt khi về già thường có 4 đặc điểm này, họ sống không chỉ thoải mái mà còn khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Sau nghỉ hưu, những người thực sự khôn ngoan và tài giỏi sẽ biến khoảng thời gian này thành giai đoạn tự do và ý nghĩa nhất. Dưới đây là 10 điều mà người nghỉ hưu thông thái sẽ làm.

10 điều người nghỉ hưu thông thái sẽ làm

1. Chấp nhận bản thân

Nhà văn, nhà biên kịch người Pháp Romain Rolland đã từng nói: “Thế gian chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó chính là vẫn luôn yêu đời dù đã tận mắt chứng kiến chân tướng cuộc sống”.

Học cách chấp nhận sự tầm thường và khiếm khuyết của bản thân, cho phép mình lười biếng và thư giãn. Sau khi nghỉ hưu, bạn hãy buông bỏ, không phải băn khoăn, tiếc nuối về những gì đã và chưa làm được. Khi bạn buông bỏ, ngừng ép buộc bản thân, bạn có thể sống một cuộc sống thư thái.

Sau khi nghỉ hưu, hãy để bản thân có cuộc sống thư thái. Ảnh minh họa

2. Ăn uống đầy đủ

Thời trẻ, bạn làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi gia đình, hiếm khi có thời gian tự nấu cho mình. Hầu hết thời gian đều ăn ngoài.

Bây giờ nghỉ hưu rồi, bạn lại có thời gian để nghiên cứu các công thức nấu ăn, học hỏi kỹ thuật ẩm thực, và tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon. Thực đơn càng "sạch" và đơn giản, càng có lợi cho sức khỏe.

3. Ngủ sớm dậy sớm

Đồng hồ sinh học có mối liên hệ mật thiết với chất lượng cuộc sống. Sự liên kết này không chỉ thể hiện ở sức khỏe sinh lý mà còn liên quan đến nhận thức, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Ngủ sớm và dậy sớm không chỉ là một hình thức rèn luyện bản thân mà còn là một thói quen tốt. Khi bạn duy trì thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và sức sống mỗi ngày, cuộc sống nhờ đó cũng trở nên vui vẻ hơn.

4. Kiểm soát cảm xúc

Cảm xúc của con người luôn thay đổi thất thường. Khi một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình, họ cũng có thể kiểm soát cuộc đời mình.

Nếu bạn giữ được tâm lý bình thản, cảm xúc ổn định mỗi ngày, không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, bạn có thể giữ được tâm trạng tốt mỗi ngày, sống cuộc sống hạnh phúc và cảm thấy thư thái.

Ảnh minh họa

5. Học cách chiều chuộng bản thân

Sau khi nghỉ hưu, bạn mới hiểu việc tự chiều chuộng bản thân quan trọng đến nhường nào.

Mỗi ngày hãy làm điều gì đó khiến mình vui vẻ, dù là ra ngoài đi dạo thư giãn, nghe nhạc để tâm hồn thả lỏng, hay tự nấu một bữa ăn ngon. Biết cách tự chiều chuộng bản thân, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn.

6. Bảo vệ lương hưu của bạn

Khi về già, nghỉ hưu không còn thu nhập, chỉ có thể sống dựa vào tiền lương hưu. Bạn nhất định phải giữ chặt túi tiền, đừng dễ dàng cho người khác vay mượn, cũng đừng đầu tư mù quáng.

Khi con cái cần giúp đỡ, hãy cố gắng giúp trong khả năng, nhưng tuyệt đối không được "vét sạch" túi tiền của mình. Bạn cần giữ lại một khoản để tự dưỡng lão, để tuổi già có chỗ dựa và phẩm giá.

Sau nghỉ hưu, hãy sử dụng tiền lương, tiền tiết kiệm một cách khôn ngoan. Ảnh minh họa

7. Tận hưởng thời gian một mình

Bất kỳ mối quan hệ nào, đi đến cuối cùng cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ.

Thời trẻ cố gắng kết giao bạn bè, nhưng khi gặp khó khăn, bạn nhận ra rằng có quá nhiều bạn bè không phải lúc nào cũng hữu ích. Rất ít người thực sự giúp đỡ bạn; giá trị của bạn bè nằm ở chất lượng, chứ không phải số lượng.

Hãy học cách từ bỏ những người bạn xã giao, tập trung lại vào cuộc sống và học cách tận hưởng thời gian một mình. Độc lập là cách nuôi dưỡng bản thân cao cấp nhất, giúp bạn tu tâm dưỡng tính và nâng cao năng lượng.

8. Có sở thích riêng

Con người luôn cần có một vài sở thích để chữa lành sự mệt mỏi và những điều vụn vặt của cuộc sống. Dù bạn muốn làm gì, chỉ cần có hứng thú, hãy cố gắng nuôi dưỡng nó.

Bạn có thể trồng hoa và rau, nuôi gà vịt trong sân hoặc học nấu ăn - bất cứ điều gì bạn làm đều có thể thú vị. Sở hữu sở thích riêng sẽ giúp cuộc sống mỗi ngày đều trở nên phong phú và hạnh phúc.

Nuôi dưỡng sở thích riêng khi về già sẽ khiến tâm hồn luôn thư thái, hạnh phúc. Ảnh minh họa

9. Rèn luyện sức khỏe

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng phải duy trì thói quen tập thể dục tốt. Đừng để đến khi ốm mới hối hận vì đã không trân trọng sức khỏe.

Nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục ăn uống vô độ, không cai rượu, cai thuốc dẫn đến huyết áp cao, cholesterol cao, lượng đường trong máu cao cũng như các bệnh khác.

Người già thông minh từ lâu đã học cách cai thuốc, cai rượu, ăn uống thanh đạm điều độ, và duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Ngay cả việc ra ngoài đi bộ hay nhảy múa cũng tốt hơn là ngồi yên một chỗ trong thời gian dài.

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng phải duy trì thói quen tập thể dục tốt. Ảnh minh họa

10. Hiểu rõ ranh giới, ít can thiệp

Con cháu đều có cuộc sống riêng, thế hệ nào lo việc thế hệ đó, đừng can thiệp quá sâu. Con cái đã lớn, chúng đã học được cách tự chăm sóc bản thân, có năng lực sống tốt cuộc sống của mình.

Hãy tôn trọng cuộc sống riêng của con cái, không can thiệp quá nhiều vào các quyết định của chúng.



