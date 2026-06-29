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Cha nghèo cấm con làm thêm suốt 4 năm đại học, ngày tốt nghiệp cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộn

Thứ hai, 18:00 29/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Đỗ đại học từng là niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình, nhưng sau ngày tốt nghiệp, chàng trai lại đối diện với thực tế phũ phàng khi chỉ kiếm được 2 triệu đồng/tháng.

Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng học đại học thôi chưa đủ để đảm bảo một tương lai vững chắc.

Cha bán tài sản, vay khắp nơi để con được học đại học

Nhiều năm trước, Hàn Thắng Lợi, một chàng trai đến từ vùng quê nghèo ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), trúng tuyển ngành Kỹ thuật Truyền thông của Học viện Dầu khí Tây An. 

Tấm giấy báo nhập học khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc bởi đây được xem là cơ hội đổi đời hiếm có.

Thế nhưng, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo khi học phí mỗi năm lên tới hơn 7.000 nhân dân tệ, con số vượt xa khả năng của gia đình làm nông.

Không muốn con bỏ lỡ cơ hội học đại học, người cha Hàn Bội Âm quyết tâm xoay xở bằng mọi cách. 

Ông bán đàn bò, bán số thóc tích trữ và những tài sản đáng giá nhất trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi để gom đủ tiền cho con nhập học.

Để tiếp tục nuôi con ăn học và có tiền trả nợ, ông còn lên Tây An làm công nhân sản xuất gạch với mức lương khoảng 600 nhân dân tệ mỗi tháng. Hai cha con sống vô cùng tằn tiện, từng bữa ăn đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Cha nghèo cấm con làm thêm suốt 4 năm đại học, ngày tốt nghiệp cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộn - Ảnh 1.

‏Chàng trai Hàn Thắng Lợi và người cha Hàn Bội Âm

Chỉ biết học, không có trải nghiệm thực tế

Khi điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, bạn bè khuyên Hàn Thắng Lợi nên làm thêm để có thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, cha anh kiên quyết phản đối.

Theo suy nghĩ của ông, chỉ cần chuyên tâm học tập, đạt thành tích cao và không bị phân tâm bởi Internet hay công việc bên ngoài thì sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ tìm được việc làm tốt.

Nghe lời cha, Hàn Thắng Lợi dành gần như toàn bộ thời gian cho sách vở. Suốt bốn năm học đại học, anh hiếm khi tham gia hoạt động ngoại khóa, không xây dựng các mối quan hệ và cũng không rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Dù luôn cố gắng đạt kết quả học tập tốt, chàng trai vẫn thường cảm thấy thiếu tự tin khi tiếp xúc với người khác.

Tốt nghiệp đại học nhưng liên tục thất bại khi tìm việc

Sau bốn năm vất vả, Hàn Thắng Lợi chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Người cha tin rằng đây sẽ là thời điểm gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần.

Thế nhưng, hành trình tìm việc của chàng trai lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.

Trong các buổi tuyển dụng, anh không có kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giao tiếp hạn chế và thiếu sự chủ động khi trao đổi với nhà tuyển dụng. Dù tham dự nhiều hội chợ việc làm, anh vẫn không nhận được lời mời nào.

Những lần thất bại liên tiếp khiến Thắng Lợi mất dần sự tự tin. Cuối cùng, anh buộc phải từ bỏ mong muốn làm đúng chuyên ngành và chấp nhận bất kỳ công việc nào có thể kiếm được thu nhập.

Cha nghèo cấm con làm thêm suốt 4 năm đại học, ngày tốt nghiệp cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộn - Ảnh 2.

Sau thời gian dài tìm kiếm, Hàn Thắng Lợi được nhận vào công việc nối dây cáp với mức lương chỉ khoảng 600 nhân dân tệ mỗi tháng.

Mức lương chỉ khoảng 2 triệu đồng khiến người cha chết lặng

Sau thời gian dài tìm kiếm, Hàn Thắng Lợi được nhận vào công việc nối dây cáp với mức lương chỉ khoảng 600 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 2 triệu đồng).

Khi nghe tin, người cha không giấu được sự thất vọng. Ông không hiểu vì sao con trai đã dành bốn năm học đại học, đọc rất nhiều sách nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn.

Trong khi Thắng Lợi tiếp tục làm nhiều công việc phổ thông để trang trải cuộc sống, người cha lại quay về công trường lao động để trả những khoản nợ từng vay cho con đi học.

Học đại học không chỉ là học kiến thức

Câu chuyện của cha con Hàn Thắng Lợi được nhiều người xem là bài học đáng suy ngẫm về giáo dục.

Kiến thức chuyên môn luôn là nền tảng quan trọng, nhưng nếu sinh viên chỉ tập trung vào sách vở mà thiếu trải nghiệm thực tế, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích nghi và xây dựng các mối quan hệ thì cơ hội cạnh tranh trên thị trường lao động sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Làm thêm, tham gia hoạt động ngoại khóa, thực tập hay tiếp xúc với môi trường xã hội không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm mà còn rèn luyện sự tự tin và kỹ năng mềm, những yếu tố ngày càng được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Câu chuyện cũng nhắc nhở nhiều bậc phụ huynh rằng, thay vì bao bọc con quá mức, hãy tạo điều kiện để con trải nghiệm, va chạm và trưởng thành. Bởi mục tiêu của việc học đại học không chỉ là nhận tấm bằng, mà còn là chuẩn bị đầy đủ năng lực để bước vào cuộc sống sau khi ra trường.

Cha nghèo cấm con làm thêm suốt 4 năm đại học, ngày tốt nghiệp cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộn - Ảnh 3.Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm số

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Theo Toutiao

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