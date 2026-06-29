6 kỹ năng của người 'đọc vị' người khác cực chuẩn, hiếm ai qua mắt được

7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.