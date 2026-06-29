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6 kỹ năng của người 'đọc vị' người khác cực chuẩn, hiếm ai qua mắt được

Thứ hai, 16:05 29/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Khả năng quan sát tốt và biết nắm bắt những điều người khác dễ bỏ qua là kỹ năng giúp xây dựng các mối quan hệ bền vững, xử lý tình huống khéo léo và tạo lợi thế trong công việc.

6 kỹ năng của người 'đọc vị' người khác cực chuẩn, hiếm ai qua mắt được - Ảnh 1.
6 kỹ năng của người 'đọc vị' người khác cực chuẩn, hiếm ai qua mắt được - Ảnh 1.3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

GĐXH - Cùng một thầy cô, cùng một lớp học, nhưng vì sao có em thành tích luôn xuất sắc còn con bạn lại lẹt đẹt phía sau? Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ.

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Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

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