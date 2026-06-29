Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghe con dâu có nhà riêng, mẹ chồng lập tức đòi 3 bộ chìa khóa

Thứ hai, 15:13 29/06/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Biết con dâu sở hữu nhà riêng trước hôn nhân, mẹ chồng đưa ra một đề nghị khiến cô không thể chấp nhận, còn chồng lại đứng về phía gia đình mình.

Không ít mâu thuẫn hôn nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc, tài sản hoặc cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Có những tình huống tưởng chừng khó xảy ra nhưng lại khiến người trong cuộc rơi vào cảnh khó xử, đặc biệt khi liên quan đến tài sản riêng và quan điểm của mẹ chồng.

Chuyển về ở trong căn hộ mua trước cưới

Tiểu Phương chia sẻ rằng cô và chồng mới kết hôn được vài tháng. Trước khi lập gia đình, nhờ nhiều năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, cô đã tự mua được một căn hộ riêng. 

Sau khi cưới, vì chuyển về sống cùng chồng nên căn nhà này được cho thuê.

Tuy nhiên, khi kế hoạch thay đổi, hai vợ chồng quyết định chuyển đến sống tại căn hộ của Tiểu Phương. Đây là căn nhà có ba phòng ngủ nằm trong khu dân cư có giá trị cao ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo dự định của hai người, một phòng sẽ là phòng ngủ chính, một phòng dành cho con trong tương lai và phòng còn lại được sử dụng làm nơi làm việc. Vì cả hai đều thường xuyên làm việc tại nhà nên không gian này là điều không thể thiếu.

Đáng chú ý, căn hộ được Tiểu Phương mua từ nhiều năm trước, trước cả khi quen chồng. Do đó, đây hoàn toàn là tài sản riêng của cô trước hôn nhân.

Nghe con dâu có nhà riêng, mẹ chồng lập tức đòi 3 bộ chìa khóa - Ảnh 1.

Trong một buổi họp mặt gia đình, mẹ chồng bất ngờ đề nghị con dâu dành hẳn một phòng ngủ cho anh trai và chị dâu của chồng vì họ đang thuê nhà. Ảnh minh họa

Yêu cầu của mẹ chồng khiến con dâu không khỏi bức xúc

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ chồng biết vợ chồng Tiểu Phương sắp chuyển đến căn hộ này sinh sống.

Trong một buổi họp mặt gia đình, bà bất ngờ đề nghị con dâu dành hẳn một phòng ngủ cho anh trai và chị dâu của chồng vì họ đang thuê nhà. 

Không chỉ vậy, bà còn yêu cầu làm thêm ba bộ chìa khóa, một bộ giao cho bà và hai bộ còn lại đưa cho vợ chồng anh trai chồng để họ có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.

Tiểu Phương kể rằng cô vô cùng sửng sốt vì mẹ chồng coi đây là chuyện hết sức bình thường. Khi cô thẳng thắn từ chối, bà lập tức trách con dâu sống ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình.

Điều khiến cô thất vọng hơn cả là chồng cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Anh cho rằng anh em sống chung sẽ càng gắn bó, trong khi hoàn toàn bỏ qua mong muốn có không gian riêng của vợ.

Dù chịu nhiều lời trách móc từ phía gia đình chồng, Tiểu Phương vẫn giữ nguyên quan điểm. Cô khẳng định căn hộ là tài sản riêng được mua trước khi kết hôn nên quyền quyết định thuộc về mình.

Cộng đồng mạng đồng tình với cách xử lý của người vợ

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người cho rằng yêu cầu của mẹ chồng là thiếu hợp lý. Nếu anh trai và chị dâu chỉ ở nhờ trong thời gian ngắn thì còn có thể cân nhắc, nhưng việc chuyển hẳn vào sinh sống trong căn nhà của em dâu là điều khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc người chồng đứng về phía gia đình thay vì lắng nghe mong muốn của vợ mới là nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng.

Phần lớn cư dân mạng ủng hộ quyết định của Tiểu Phương. Theo họ, việc giữ ranh giới rõ ràng về tài sản và không gian sống ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế những xung đột không đáng có trong hôn nhân.

Nhiều người cũng khuyên cô không nên giao chìa khóa nhà cho bất kỳ ai ngoài hai vợ chồng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền riêng tư mà còn tránh phát sinh những tình huống khó xử và tranh cãi về sau.

Nghe con dâu có nhà riêng, mẹ chồng lập tức đòi 3 bộ chìa khóa - Ảnh 2.Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiều

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo trong cách ứng xử mà còn giỏi vun vén, giúp gia đình êm ấm và ngày càng phát triển.

Theo Toutiao

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránh

Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránh

Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ

Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ

Cùng chuyên mục

Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này

Muốn tăng lương, thăng tiến nhanh? Người được cấp trên đánh giá cao thường nói 3 câu này

Thâm cung bí sử - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ năng lực chuyên môn, cách giao tiếp cũng có thể tạo nên khác biệt trong công việc. Ba câu nói đơn giản nhưng đúng thời điểm sẽ giúp bạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tăng cơ hội được cấp trên ghi nhận.

Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừng

Càng nhẫn nhịn càng dễ bị bắt nạt? Tâm lý học chỉ ra 2 điều khiến kẻ bắt nạt phải dè chừng

Thâm cung bí sử - 3 giờ trước

GĐXH - Trong công việc và cuộc sống, không ít người chọn nhẫn nhịn với hy vọng mọi chuyện sẽ yên ổn. Thế nhưng theo góc nhìn tâm lý học, sự nhún nhường không đúng lúc đôi khi lại khiến đối phương càng lấn tới. Điều mà những người thích bắt nạt người khác e ngại nhất lại là hai cách ứng xử rất đơn giản.

Lương vừa nhận đã gần hết: 4 cung hoàng đạo tiêu tiền như nước

Lương vừa nhận đã gần hết: 4 cung hoàng đạo tiêu tiền như nước

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Chi tiêu theo cảm xúc, thích là xuống tiền ngay khiến những cung hoàng đạo này thường xuyên rơi vào cảnh hết tiền từ rất sớm. Bạn có nằm trong danh sách này?

Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi

Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.

4 đặc điểm ở người có khả năng hút tài lộc mạnh hơn người khác

4 đặc điểm ở người có khả năng hút tài lộc mạnh hơn người khác

Thâm cung bí sử - 6 giờ trước

GĐXH - Nếu sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, bạn có nhiều cơ hội thu hút tài lộc, hạn chế rủi ro và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc theo thời gian.

Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổi

Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổi

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Nghĩ rằng nghỉ hưu sớm sẽ có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, nhưng chỉ sau 5 năm, thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng kỳ vọng.

Người EQ thấp khi sử dụng mạng xã hội thường để lộ đặc điểm này

Người EQ thấp khi sử dụng mạng xã hội thường để lộ đặc điểm này

Gia đình - 19 giờ trước

EQ không thể được đánh giá chỉ qua vài bài đăng trên mạng xã hội nhưng cách một người ứng xử trong không gian trực tuyến lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc.

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, podcast đặc biệt này không kể về những điều lớn lao, mà là những câu chuyện rất đỗi đời thường: Một bữa cơm đủ đầy, tiếng bố ho ngoài hiên hay lời gọi "vào ăn cơm thôi" đã trở thành ký ức. Để rồi mỗi chúng ta chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ngôi nhà mình đang sống, mà là những người từng ngồi bên nhau dưới mái nhà ấy.

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không có lương hưu, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con cái, cặp vợ chồng đã quyết định bán căn nhà ở khu trung tâm để chuyển về quê sinh sống.

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Điều quan trọng là cha mẹ phân biệt được đâu là hành vi nguy hiểm cần uốn nắn và đâu là biểu hiện tự nhiên của quá trình lớn lên.

Xem nhiều

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Thâm cung bí sử

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

Gia đình
Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Thâm cung bí sử
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.