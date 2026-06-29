Nghe con dâu có nhà riêng, mẹ chồng lập tức đòi 3 bộ chìa khóa

Không ít mâu thuẫn hôn nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc, tài sản hoặc cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Có những tình huống tưởng chừng khó xảy ra nhưng lại khiến người trong cuộc rơi vào cảnh khó xử, đặc biệt khi liên quan đến tài sản riêng và quan điểm của mẹ chồng.

Chuyển về ở trong căn hộ mua trước cưới

Tiểu Phương chia sẻ rằng cô và chồng mới kết hôn được vài tháng. Trước khi lập gia đình, nhờ nhiều năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, cô đã tự mua được một căn hộ riêng.

Sau khi cưới, vì chuyển về sống cùng chồng nên căn nhà này được cho thuê.

Tuy nhiên, khi kế hoạch thay đổi, hai vợ chồng quyết định chuyển đến sống tại căn hộ của Tiểu Phương. Đây là căn nhà có ba phòng ngủ nằm trong khu dân cư có giá trị cao ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo dự định của hai người, một phòng sẽ là phòng ngủ chính, một phòng dành cho con trong tương lai và phòng còn lại được sử dụng làm nơi làm việc. Vì cả hai đều thường xuyên làm việc tại nhà nên không gian này là điều không thể thiếu.

Đáng chú ý, căn hộ được Tiểu Phương mua từ nhiều năm trước, trước cả khi quen chồng. Do đó, đây hoàn toàn là tài sản riêng của cô trước hôn nhân.

Trong một buổi họp mặt gia đình, mẹ chồng bất ngờ đề nghị con dâu dành hẳn một phòng ngủ cho anh trai và chị dâu của chồng vì họ đang thuê nhà. Ảnh minh họa

Yêu cầu của mẹ chồng khiến con dâu không khỏi bức xúc

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ chồng biết vợ chồng Tiểu Phương sắp chuyển đến căn hộ này sinh sống.

Trong một buổi họp mặt gia đình, bà bất ngờ đề nghị con dâu dành hẳn một phòng ngủ cho anh trai và chị dâu của chồng vì họ đang thuê nhà.

Không chỉ vậy, bà còn yêu cầu làm thêm ba bộ chìa khóa, một bộ giao cho bà và hai bộ còn lại đưa cho vợ chồng anh trai chồng để họ có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.

Tiểu Phương kể rằng cô vô cùng sửng sốt vì mẹ chồng coi đây là chuyện hết sức bình thường. Khi cô thẳng thắn từ chối, bà lập tức trách con dâu sống ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình.

Điều khiến cô thất vọng hơn cả là chồng cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Anh cho rằng anh em sống chung sẽ càng gắn bó, trong khi hoàn toàn bỏ qua mong muốn có không gian riêng của vợ.

Dù chịu nhiều lời trách móc từ phía gia đình chồng, Tiểu Phương vẫn giữ nguyên quan điểm. Cô khẳng định căn hộ là tài sản riêng được mua trước khi kết hôn nên quyền quyết định thuộc về mình.

Cộng đồng mạng đồng tình với cách xử lý của người vợ

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người cho rằng yêu cầu của mẹ chồng là thiếu hợp lý. Nếu anh trai và chị dâu chỉ ở nhờ trong thời gian ngắn thì còn có thể cân nhắc, nhưng việc chuyển hẳn vào sinh sống trong căn nhà của em dâu là điều khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc người chồng đứng về phía gia đình thay vì lắng nghe mong muốn của vợ mới là nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng.

Phần lớn cư dân mạng ủng hộ quyết định của Tiểu Phương. Theo họ, việc giữ ranh giới rõ ràng về tài sản và không gian sống ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế những xung đột không đáng có trong hôn nhân.

Nhiều người cũng khuyên cô không nên giao chìa khóa nhà cho bất kỳ ai ngoài hai vợ chồng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền riêng tư mà còn tránh phát sinh những tình huống khó xử và tranh cãi về sau.

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Theo Toutiao