Sau nghỉ hưu mới nhận ra: Có tiền chưa đủ, người già thông minh còn cần 4 'tài sản' này

Năm nay tôi 62 tuổi. Vợ chồng tôi trước khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng tích cóp thật nhiều, sau này có thể giúp con một phần rồi yên tâm sống cho mình.

Thực tế sau nghỉ hưu khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi tự thấy cuộc sống của người già tưởng đơn giản, nhưng nếu không chuẩn bị tốt, sau này tuổi già sẽ rất vất vả, không chỉ mình mà có thể kéo theo cả con cái.

Sau nghỉ hưu cần có khoản tiền riêng để phòng bất trắc

Có thời gian, tôi từng nghĩ nếu các con cần tiền mua nhà, mua xe hay làm ăn thì cha mẹ nên cố gắng hỗ trợ trong khả năng. Nhưng sau một vài lần chứng kiến bạn bè rơi vào cảnh bản thân không còn khoản dự phòng vì đã đưa gần hết tiền cho con, tôi bắt đầu suy nghĩ khác.

Con cái khó khăn, cha mẹ giúp đỡ là điều dễ hiểu. Nhưng dù thương con đến đâu, người lớn tuổi vẫn cần giữ lại cho mình một khoản tiền riêng, chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết.

Bởi khi còn trẻ, một khoản tiền thiếu có thể kiếm lại bằng thời gian và sức lao động. Nhưng sau nghỉ hưu, khả năng tạo ra thu nhập không còn như trước. Một lần đau ốm, sửa chữa nhà cửa hay một khoản chi bất ngờ cũng có thể khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

Tôi không còn nghĩ giữ tiền cho mình là ích kỷ. Ngược lại, có một khoản dự phòng khiến tôi yên tâm hơn và cũng giúp các con không phải quá lo lắng nếu cha mẹ gặp chuyện.

Đừng vội dốc hết tài sản vào con cái

Tôi từng biết một người bạn sau khi nghỉ hưu đã dùng gần hết tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà. Chị nói lúc ấy rất vui vì nghĩ đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.

Nhưng vài năm sau, khi bản thân cần một khoản tiền để giải quyết việc riêng, chị lại phải cân nhắc từng đồng. Các con vẫn thương mẹ nhưng cũng có gia đình và những khoản chi riêng, không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng ngay.

Câu chuyện ấy khiến tôi hiểu rằng cha mẹ có thể hỗ trợ con cái, nhưng nên biết giới hạn của mình. Giúp con lúc khó khăn là tình thương, còn lo thay tất cả mọi việc cho con đôi khi lại khiến cả cha mẹ lẫn con cái mất đi sự chủ động.

Sau nghỉ hưu, tôi chọn cách hỗ trợ trong khả năng, đồng thời giữ lại khoản tiền đủ để mình có thể tự quyết định những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Với tôi, đó cũng là một loại "tài sản" rất đáng giá.

Ảnh minh họa.

Sau khi nghỉ hưu phải biết tự thưởng cho mình

Trước đây tôi luôn có suy nghĩ phải tiết kiệm, phải để dành, vì không biết tương lai sẽ thế nào. Ngay cả khi nghỉ hưu, tôi vẫn giữ thói quen ấy và nhiều lần tự nhủ: "Thôi, để dành tiền còn có việc khác".

Cho đến khi một người bạn rủ tôi đi du lịch vài ngày. Tôi lần lữa mãi vì tiếc tiền, cuối cùng chuyến đi kết thúc mà tôi vẫn không đi. Vài tháng sau, sức khỏe của bạn không còn tốt để đi xa nữa.

Từ đó, tôi nhận ra tiền tiết kiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp cuộc sống tốt hơn. Nếu tài chính cho phép, tôi dành một phần nhỏ để đi chơi, ăn một bữa ngon, mua thứ mình thích hoặc tham gia những hoạt động khiến bản thân vui vẻ.

Tuổi già vẫn cần tiết kiệm, nhưng không nên biến việc tiết kiệm thành lý do để từ chối mọi niềm vui. Có những trải nghiệm nếu bỏ qua hôm nay, sau này dù có tiền cũng chưa chắc còn đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện.

Đừng nhẹ dạ cả tin, đầu tư mạo hiểm

Càng về già, tôi càng hiểu tiền mình tích cóp cả đời cần được giữ gìn cẩn thận. Không phải cứ người thân quen nhờ vả hay một cơ hội đầu tư nghe có vẻ hấp dẫn là mình nên bỏ tiền vào.

Tôi từng nghe chuyện người nghỉ hưu cho người quen vay một khoản lớn vì tin tưởng, cuối cùng nhiều năm không lấy lại được. Cũng có người thấy bạn bè đầu tư sinh lời nên vội vàng làm theo mà không tìm hiểu kỹ, đến khi mất tiền mới hối tiếc.

Sau nghỉ hưu, tôi tự nhắc mình không đưa ra quyết định tài chính chỉ vì nể nang, thương người hay ham lợi nhuận. Nếu là khoản tiền lớn, tôi sẽ cân nhắc kỹ, tìm hiểu rõ và luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất trước khi quyết định.

Bởi ở tuổi này, kiếm lại một khoản tiền đã mất không còn dễ như khi còn trẻ. Giữ được sự tỉnh táo trước những lời mời gọi và quyết định cảm tính cũng chính là cách bảo vệ thành quả của cả một đời.

Có tiền chưa đủ, tuổi già cần biết cách giữ và sử dụng những gì mình có

Sau nghỉ hưu, tôi không còn nhìn tiền bạc giống như trước. Có tiền quả thực giúp tuổi già bớt lo, nhưng nếu giữ tiền mà lúc cần lại không dám tiêu, có tiền mà chuyện gì cũng trông chờ vào con cái, thì sự đủ đầy ấy cũng chưa chắc mang lại cảm giác an tâm.

Tôi bắt đầu học cách cân bằng hơn. Khoản nào cần giữ thì giữ, khi con thực sự khó khăn thì giúp trong khả năng, còn bản thân cũng cho phép mình tận hưởng những điều nhỏ bé mà trước đây luôn nghĩ "để sau cũng được". Tôi nhận ra tiền chỉ có giá trị khi nó giúp mình sống chủ động hơn chứ không phải khiến mình lúc nào cũng lo mất đi.

Có lẽ sau nghỉ hưu, điều đáng sợ không phải là tài khoản có ít hơn người khác, mà là đến một lúc nào đó mới nhận ra mình đã dành cả đời để tích cóp nhưng lại quên chuẩn bị cho cách sống của chính mình. Tuổi già không cần quá giàu có, chỉ cần có đủ để không phụ thuộc, đủ tỉnh táo để giữ những gì mình có và đủ rộng lòng để tận hưởng những năm tháng còn lại.

Mai Khuê