Về già tôi mới hiểu: Đời người đừng kỳ vọng 5 điều, càng chấp niệm càng khổ

Càng đi qua nhiều năm tháng, chúng ta càng nhận ra rằng không phải điều gì mong muốn cũng trở thành hiện thực. Khi còn trẻ, chúng ta mong có sự nghiệp, gia đình đủ đầy. Khi về già, nhiều người lại mong con cái hiếu thảo, có người bạn đời đồng hành, có một mái nhà bình yên và sống thật lâu.

Vợ chồng tôi có ba người con, hai trai một gái. Cả đời làm nông dân nên phải vất vả lắm chúng tôi mới xây được một ngôi nhà khang trang.

Giờ đây, khi chúng tôi đã bước sang tuổi xế chiều, các con đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, kinh tế chỉ ở mức đủ ăn nên không thể lúc nào cũng ở bên hay hỗ trợ cha mẹ.

Sau khi vợ qua đời vì bệnh ung thư, tôi càng thấm thía nhiều điều. Đi gần hết một đời người, tôi nhận ra có 5 điều người già không nên quá kỳ vọng.

Việc bớt trông chờ vào sự phụ thuộc giúp tâm trí người lớn tuổi thong dong, không rơi vào cảm giác hụt hẫng hay bi luỵ. Ảnh minh họa

Tháo bỏ sự kỳ vọng quá lớn vào con cái khi về già

Nhiều người thường có tâm lý sinh con để làm chỗ dựa cho bản thân lúc xế bóng. Tuy nhiên, khi tuổi tác đã cao, thực tế cuộc sống sẽ dạy chúng ta rằng mỗi đứa con đều có những áp lực riêng về kinh tế, gia đình và sự nghiệp.

Dù có lòng hiếu thảo, con cái đôi khi cũng không đủ điều kiện vật chất hay thời gian để chăm sóc cha mẹ chu toàn.

Việc bớt trông chờ vào sự phụ thuộc giúp tâm trí người lớn tuổi thong dong, không rơi vào cảm giác hụt hẫng hay bi luỵ.

Học cách tự chủ niềm vui thay vì trông chờ bạn đời khi về già

Tình yêu tuổi hoàng hôn thường mang nhiều phức tạp hơn là sự lãng mạn thuần túy. Những người rơi vào cảnh cô đơn sau khi mất đi người bạn đời tri kỷ dễ vướng vào các mối quan hệ mới đầy rắc rối, làm nảy sinh thêm mệt mỏi và căng thẳng.

Thay vì mải miết tìm kiếm một bến đỗ mới để lấp đầy khoảng trống, việc trân trọng sự bình yên trong tâm hồn và nuôi dưỡng những niềm vui tự thân sẽ mang lại sự nhẹ nhõm thực sự khi về già.

Không đặt trọn niềm tin vào ngôi nhà hay tài sản cố định khi về già

Sở hữu một căn nhà riêng chưa chắc đã đảm bảo cho một tuổi già bình yên tuyệt đối. Những rắc rối về sửa chữa tài sản, chi phí duy trì hay thậm chí là tranh chấp gia đình có thể khiến cuộc sống cuối đời trở nên ngột ngạt.

Hiện nay, suy nghĩ nghỉ ngơi tại các viện dưỡng lão phù hợp hoặc chủ động chọn phương án sống độc lập đang trở thành xu hướng tích cực, giúp người cao tuổi không trở thành gánh nặng cho con cháu và tận hưởng trọn vẹn không khí vui vẻ bên những người bạn cùng thế hệ.

Nhìn nhận thực tế về tuổi thọ và sức khỏe khi về già

Sống thọ chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm với sự khỏe mạnh và minh mẫn. Nếu tuổi thọ kéo dài nhưng cơ thể lại bị dằn dằn bởi bệnh tật, mất khả năng tự chăm sóc, cuộc sống sẽ dễ trở thành sự gánh nặng cho cả bản thân lẫn gia đình.

Vì vậy, thay vì mải mê theo đuổi con số tuổi tác, điều quan trọng nhất là trân trọng từng ngày trôi qua trong sự hài lòng, tĩnh lặng và bình an nội tâm.

Ngừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác hay môi trường sống cũ khi về già

Nhiều người thường ôm hy vọng trở về quê hương để tận hưởng sự an yên, nhưng thực tế cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông bất tiện cùng sự thay đổi của thời đại có thể tạo ra những rào cản lớn.

Cuộc sống hạnh phúc không nằm ở một vùng đất nhất định hay sự rủ lòng thương của người đời, mà nằm ở khả năng thích nghi và chấp nhận hoàn cảnh.

Buông bỏ những mộng tưởng viển vông giúp mỗi người dễ dàng đón nhận thực tế, tự tạo dựng sự tự do và thanh thản cho chính mình khi về già.

Những con giáp nam 'gieo phúc' cả đời, về già viên mãn an nhàn GĐXH - Theo tử vi, trong 12 con giáp, có những người đàn ông càng sống tử tế, biết vun vén gia đình và tích đức càng dễ có hậu vận tốt.

Hữu Quyền