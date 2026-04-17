Sau tuổi 40, ăn ít thịt đỏ hơn có tốt không?

Trong nghiên cứu kéo dài đến 28 năm, được công bố ngày 9 tháng 4 năm 2012 trên Archives of Internal Medicine, một nhóm các nhà nghiên cứu Harvard đã tìm kiếm mối liên hệ thống kê giữa việc tiêu thụ thịt và nguyên nhân tử vong. Các nhóm đối tượng được xem xét kỹ lưỡng bao gồm khoảng 84.000 phụ nữ từ Nghiên cứu Sức khỏe của Y tá và 38.000 nam giới trong Nghiên cứu Theo dõi Chuyên gia Y tế.

Những người trong chương trình nghiên cứu ăn nhiều thịt đỏ nhất có xu hướng chết trẻ hơn và thường chết vì bệnh tim mạch và ung thư. Những người này cũng có xu hướng tăng cân nhiều hơn, tập thể dục ít hơn, hút thuốc lá nhiều hơn và uống nhiều rượu hơn những người khỏe mạnh khác trong nghiên cứu. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà nghiên cứu phân tích những tác động của lối sống không lành mạnh thì tỷ lệ tử vong và thịt vẫn liên quan.

Ăn quá nhiều thịt đỏ nhất có xu hướng dẫn đến nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch.

Nghiên cứu cũng cho thấy gần 24.000 người trong hai nghiên cứu này đã chết vì bệnh tim mạch hoặc ung thư. Sử dụng bảng câu hỏi, các nhà khoa học yêu cầu những người trong cuộc nghiên cứu ước tính xem họ đã tiêu thụ bao nhiêu khẩu phần thịt. Thịt đỏ chưa qua chế biến bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và bánh hamburger với kích thước khẩu phần khoảng 100 gam (tương đương 3 khẩu phần ăn). Thịt đã qua chế biến bao gồm thịt xông khói, xúc xích, thịt ba chỉ và các món đã qua chế biến khác. Hai lát thịt xông khói tương ứng với 1 khẩu phần ăn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi khẩu phần thịt đỏ bổ sung hàng ngày làm tăng nguy cơ tử vong lên 13%. Tác động tăng lên 20% nếu khẩu phần đã được chế biến, đối với các mặt hàng thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội.

Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, thay thế một phần thịt đỏ bằng cá hoặc đạm thực vật có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch đáng kể.

Tuy nhiên, thịt đỏ vẫn cung cấp sắt heme và vitamin B12 – những dưỡng chất khó thay thế hoàn toàn. Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý không phải là loại bỏ, mà là giảm tần suất và chọn phần thịt nạc.

Sự cân bằng giữa các nguồn đạm – cá, thịt trắng, đậu – chính là chìa khóa cho sức khỏe tim mạch lâu dài.

Một số cách chế biến món thịt đỏ ngon

1. Nướng lò

Với cách này, chúng ta có thể nướng nhiều miếng thịt khác nhau cùng lúc mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon cho miếng thịt. Ngoài ra, lớp vỏ thịt bò sẽ giòn thơm, đặc biệt khi bạn để trên vỉ nướng.

2. Nướng vỉ

Nướng vỉ cũng là một cách chế biến thịt phổ biến. Trong mùa hè, nếu thực đơn bữa ăn không có món salad thì bạn có thể thay thế bằng thịt nướng vỉ. Với kỹ thuật chế biến này, bạn có thể nướng tái, chín vừa hay chín tới tùy thích.

3. Đút lò

Khi nấu kiểu này, bạn nên chú ý đến khoảng cách giữa miếng thịt bò với vỉ nướng trong lò. Thay vì tập trung vào thời gian và nhiệt độ, bạn nên chú ý hạ thấp hoặc nâng cao vỉ nướng trong lò.

4. Om

Om là cách tốt nhất để đối phó với những miếng thịt dai như thịt mông nướng lò. Về cơ bản, bạn phải rán thịt rồi đun trên lửa nhỏ với một ít nước. Tuy nhiên, khi đã đút lò thì bạn không cần phải để nước ngập miếng thịt. Cách này sẽ rất hiệu quả khi bạn đã rán vàng thịt trước khi đem đi om.

5. Hầm

Nếu bạn muốn tìm một cách chế biến có thể để ngập thịt thì hầm là cách phổ biến nhất. Bạn có thể cho thêm rau vào món hầm hoặc nấu với lửa nhỏ để thịt ra nước xốt. Hầm đủ lâu để thịt vừa chín tới và thấm nước.

6. Ướp

Kỹ thuật ướp có thể làm cho món thịt mềm và ngon hơn rất nhiều. Khi chế biến, bạn nên cho thêm các gia vị có tính axit như rượu, giấm hay cam. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng rượu có hương vị như rượu bourbon. Ướp thịt càng lâu thì thịt càng thấm và ngon hơn.

7. Xào

Một trong những cách phổ biến nhất để chế biến món thịt nhanh chóng đó là xào. Bạn cần cắt thịt thành những miếng mỏng và cố gắng loại bỏ bớt chất béo trong thịt. Thường thì các bà nội trợ muốn thịt hơi béo một chút nhưng khi xào thì không nên giữ lại chất béo. Bạn cần phải canh thời gian nấu cho thích hợp, đặc biệt nếu bạn xào với rau.