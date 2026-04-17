Sau tuổi 40, ăn ít thịt đỏ hơn có tốt không?
GĐXH - Thịt đỏ là nguồn dinh dưỡng quan trọng, nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi trong dinh dưỡng hiện đại. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến, có liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol và bệnh tim mạch.
Sau tuổi 40, ăn ít thịt đỏ hơn có tốt không?
Trong nghiên cứu kéo dài đến 28 năm, được công bố ngày 9 tháng 4 năm 2012 trên Archives of Internal Medicine, một nhóm các nhà nghiên cứu Harvard đã tìm kiếm mối liên hệ thống kê giữa việc tiêu thụ thịt và nguyên nhân tử vong. Các nhóm đối tượng được xem xét kỹ lưỡng bao gồm khoảng 84.000 phụ nữ từ Nghiên cứu Sức khỏe của Y tá và 38.000 nam giới trong Nghiên cứu Theo dõi Chuyên gia Y tế.
Những người trong chương trình nghiên cứu ăn nhiều thịt đỏ nhất có xu hướng chết trẻ hơn và thường chết vì bệnh tim mạch và ung thư. Những người này cũng có xu hướng tăng cân nhiều hơn, tập thể dục ít hơn, hút thuốc lá nhiều hơn và uống nhiều rượu hơn những người khỏe mạnh khác trong nghiên cứu. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà nghiên cứu phân tích những tác động của lối sống không lành mạnh thì tỷ lệ tử vong và thịt vẫn liên quan.
Nghiên cứu cũng cho thấy gần 24.000 người trong hai nghiên cứu này đã chết vì bệnh tim mạch hoặc ung thư. Sử dụng bảng câu hỏi, các nhà khoa học yêu cầu những người trong cuộc nghiên cứu ước tính xem họ đã tiêu thụ bao nhiêu khẩu phần thịt. Thịt đỏ chưa qua chế biến bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và bánh hamburger với kích thước khẩu phần khoảng 100 gam (tương đương 3 khẩu phần ăn). Thịt đã qua chế biến bao gồm thịt xông khói, xúc xích, thịt ba chỉ và các món đã qua chế biến khác. Hai lát thịt xông khói tương ứng với 1 khẩu phần ăn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi khẩu phần thịt đỏ bổ sung hàng ngày làm tăng nguy cơ tử vong lên 13%. Tác động tăng lên 20% nếu khẩu phần đã được chế biến, đối với các mặt hàng thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội.
Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, thay thế một phần thịt đỏ bằng cá hoặc đạm thực vật có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch đáng kể.
Tuy nhiên, thịt đỏ vẫn cung cấp sắt heme và vitamin B12 – những dưỡng chất khó thay thế hoàn toàn. Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý không phải là loại bỏ, mà là giảm tần suất và chọn phần thịt nạc.
Sự cân bằng giữa các nguồn đạm – cá, thịt trắng, đậu – chính là chìa khóa cho sức khỏe tim mạch lâu dài.
Một số cách chế biến món thịt đỏ ngon
1. Nướng lò
Với cách này, chúng ta có thể nướng nhiều miếng thịt khác nhau cùng lúc mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon cho miếng thịt. Ngoài ra, lớp vỏ thịt bò sẽ giòn thơm, đặc biệt khi bạn để trên vỉ nướng.
2. Nướng vỉ
Nướng vỉ cũng là một cách chế biến thịt phổ biến. Trong mùa hè, nếu thực đơn bữa ăn không có món salad thì bạn có thể thay thế bằng thịt nướng vỉ. Với kỹ thuật chế biến này, bạn có thể nướng tái, chín vừa hay chín tới tùy thích.
3. Đút lò
Khi nấu kiểu này, bạn nên chú ý đến khoảng cách giữa miếng thịt bò với vỉ nướng trong lò. Thay vì tập trung vào thời gian và nhiệt độ, bạn nên chú ý hạ thấp hoặc nâng cao vỉ nướng trong lò.
4. Om
Om là cách tốt nhất để đối phó với những miếng thịt dai như thịt mông nướng lò. Về cơ bản, bạn phải rán thịt rồi đun trên lửa nhỏ với một ít nước. Tuy nhiên, khi đã đút lò thì bạn không cần phải để nước ngập miếng thịt. Cách này sẽ rất hiệu quả khi bạn đã rán vàng thịt trước khi đem đi om.
5. Hầm
Nếu bạn muốn tìm một cách chế biến có thể để ngập thịt thì hầm là cách phổ biến nhất. Bạn có thể cho thêm rau vào món hầm hoặc nấu với lửa nhỏ để thịt ra nước xốt. Hầm đủ lâu để thịt vừa chín tới và thấm nước.
6. Ướp
Kỹ thuật ướp có thể làm cho món thịt mềm và ngon hơn rất nhiều. Khi chế biến, bạn nên cho thêm các gia vị có tính axit như rượu, giấm hay cam. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng rượu có hương vị như rượu bourbon. Ướp thịt càng lâu thì thịt càng thấm và ngon hơn.
7. Xào
Một trong những cách phổ biến nhất để chế biến món thịt nhanh chóng đó là xào. Bạn cần cắt thịt thành những miếng mỏng và cố gắng loại bỏ bớt chất béo trong thịt. Thường thì các bà nội trợ muốn thịt hơi béo một chút nhưng khi xào thì không nên giữ lại chất béo. Bạn cần phải canh thời gian nấu cho thích hợp, đặc biệt nếu bạn xào với rau.
Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏeĂn - 15 giờ trước
Nắm vững các kỹ thuật pha chế đồ uống giải khát tại nhà này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra những thức uống lành mạnh và ngon miệng tại nhà, thay thế cho các loại đồ uống có đường mua ngoài
Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ quaĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc uống thuốc và thay đổi chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể thử tự nấu các loại thức uống sau để gia tăng hiệu quả điều trị bệnh.
4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm ViệtĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình kiểm soát cân nặng, không ít người tìm đến những chế độ ăn kiêng khắt khe mà quên mất rằng chính bữa cơm gia đình quen thuộc cũng có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực.
Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc ganĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một loại nước ép để tăng cường hệ thống miễn dịch, cung cấp chất xơ, giúp bảo vệ gan hiệu quả thì không thể bỏ qua cách làm nước ép củ dền.
Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lựcĂn - 23 giờ trước
Chỉ cần dùng cà rốt kết hợp đúng với vài nguyên liệu, khí huyết và năng lượng trong cơ thể sẽ được bổ sung, tâm trí sẽ được thư thái, thị lực của bạn sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Các cách chế biến thực phẩm hằng ngày thơm ngon, giữ được chất dinh dưỡngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là phương pháp chế biến món ăn cơ bản, tạo ra những món ăn thơm ngon, đẹp mắt.
7 loại rau quen thuộc rất hợp với người sau 40 tuổi nhưng nhiều gia đình lại ít ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đưa những loại rau này trở lại bữa cơm không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần phòng ngừa bệnh mạn tính – điều đặc biệt quan trọng sau tuổi 40.
3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"Ăn - 1 ngày trước
Món canh này với nước dùng đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn. Những miếng dạ dày heo giòn tan và những miếng váng đậu mềm nhưng đậm đà hương vị càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn.
Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa, chế biến được nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt, loại rau này không chỉ là thực phẩm dân dã mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Đây mới là thực đơn cho người bị sỏi mật, hỗ trợ làm tan sỏi mậtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn cho người bị sỏi mật, chia theo từng cữ ăn trong ngày. Mỗi cữ đều phù hợp nguyên tắc ăn ít béo, giàu chất xơ, hạn chế cholesterol để giảm áp lực lên túi mật.
Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ ganĂn
GĐXH - Dưới đây là công thức nấu một số món ăn tốt cho người gan nhiễm mỡ bạn nên dùng.