Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua
GĐXH - Bên cạnh việc uống thuốc và thay đổi chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể thử tự nấu các loại thức uống sau để gia tăng hiệu quả điều trị bệnh.
Nước cải xoong
Cải xoong là một loại rau có tác dụng lọc máu, giải nhiệt và ngăn ngừa viêm nhiễm gan. Đây cũng là thức uống tuyệt vời dành cho những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, xơ gan.
Thành phần: 500 ml nước; 1 chén cải xoong (rửa sạch và thái nhỏ);
Tổng thời gian chuẩn bị: 15 phút.
Cách làm: Đun sôi nước và cho thêm cải xoong vào nồi. Để lửa nhỏ và tiếp tục nấu cải xoong trong 10 phút.
Lưu ý: Bạn nên duy trì việc uống nước cải xoong 3 ngày mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Nước ép dâu tây và dưa hấu
Đây là một loại thức uống ít calo, không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể mà còn giúp ngăn ngừa tổn thương gan do gốc tự do hoặc các vi khuẩn gây hại.
Thành phần: 1 chén dâu tây (thái lát); 2 chén dưa hấu (xắt nhỏ); 750ml nước; 2 nhánh hương thảo;
Tổng thời gian chuẩn bị: 40 phút.
Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, trừ nhánh hương thảo; Trộn đều hỗn hợp; Đổ hỗn hợp ra ly và thêm nhánh hương thảo; Đặt hỗn hợp vào tủ lạnh trong 30 phút.
Lưu ý: Người bị gan nhiễm mỡ nên chia việc uống nước ép dâu tây và dưa hấu thành nhiều lần uống, mỗi lần uống cách nhau ít nhất 4 tiếng và uống không quá 200ml/lần để đường huyết không tăng quá cao.
Nước ép củ dền thải độc
Củ dền là một loại củ quả có chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất làm sạch máu. Chúng có tác dụng giúp loại bỏ kim loại nặng và độc tố ra khỏi gan, đồng thời ngăn ngừa ung thư gan hoặc các bệnh lý mãn tính khác.
Thành phần: 1 củ dền (thái lát); 2 muỗng canh nước cốt chanh; 1 ly nước;
Tổng thời gian chuẩn bị: 10 phút.
Cách làm: Cho củ dền, nước cốt chanh và nước lọc vào máy xay sinh tố; Xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì tắt máy và đổ ra ly.
Lưu ý: Người bệnh gan nhiễm mỡ nên uống nước ép củ dền vào mỗi bữa sáng trước khi ăn trong suốt 7 ngày.
Nước ép cam và gừng
Cam và gừng là hai loại củ quả có tác dụng giúp giải độc gan, ngăn ngừa bệnh gan mãn tính và loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể. Vì thế chúng thường được sử dụng như là một bài thuốc hiệu quả dành cho bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ.
Thành phần: 1 cốc nước cam tươi; 1 muỗng cà phê gừng nạo; 2 ly nước;
Tổng thời gian chuẩn bị: 20 phút.
Cách làm: Cho nước cam và gừng vào máy xay sinh tố; Rót thêm 2 ly nước lọc và trộn đều trong 15 phút; Tắt máy và rót hỗn hợp này ra ly.
Lưu ý: Bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên uống nước ép này mỗi sáng (trong 3 ngày) để giúp cải thiện tình trạng bệnh.
