Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

Thứ sáu, 14:22 17/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bên cạnh việc uống thuốc và thay đổi chế độ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể thử tự nấu các loại thức uống sau để gia tăng hiệu quả điều trị bệnh.

Nước cải xoong

Cải xoong là một loại rau có tác dụng lọc máu, giải nhiệt và ngăn ngừa viêm nhiễm gan. Đây cũng là thức uống tuyệt vời dành cho những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Thành phần: 500 ml nước; 1 chén cải xoong (rửa sạch và thái nhỏ);

Tổng thời gian chuẩn bị: 15 phút.

Cách làm: Đun sôi nước và cho thêm cải xoong vào nồi. Để lửa nhỏ và tiếp tục nấu cải xoong trong 10 phút.

Cải xoong là một loại rau có tác dụng lọc máu, giải nhiệt và ngăn ngừa viêm nhiễm gan. Đây cũng là thức uống tuyệt vời dành cho những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Lưu ý: Bạn nên duy trì việc uống nước cải xoong 3 ngày mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nước ép dâu tây và dưa hấu

Đây là một loại thức uống ít calo, không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể mà còn giúp ngăn ngừa tổn thương gan do gốc tự do hoặc các vi khuẩn gây hại.

Thành phần: 1 chén dâu tây (thái lát); 2 chén dưa hấu (xắt nhỏ); 750ml nước; 2 nhánh hương thảo;

Tổng thời gian chuẩn bị: 40 phút.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, trừ nhánh hương thảo; Trộn đều hỗn hợp; Đổ hỗn hợp ra ly và thêm nhánh hương thảo; Đặt hỗn hợp vào tủ lạnh trong 30 phút.

Đây là một loại thức uống ít calo, không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể mà còn giúp ngăn ngừa tổn thương gan do gốc tự do hoặc các vi khuẩn gây hại.

Lưu ý: Người bị gan nhiễm mỡ nên chia việc uống nước ép dâu tây và dưa hấu thành nhiều lần uống, mỗi lần uống cách nhau ít nhất 4 tiếng và uống không quá 200ml/lần để đường huyết không tăng quá cao.

Nước ép củ dền thải độc

Củ dền là một loại củ quả có chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất làm sạch máu. Chúng có tác dụng giúp loại bỏ kim loại nặng và độc tố ra khỏi gan, đồng thời ngăn ngừa ung thư gan hoặc các bệnh lý mãn tính khác.

Thành phần: 1 củ dền (thái lát); 2 muỗng canh nước cốt chanh; 1 ly nước;

Tổng thời gian chuẩn bị: 10 phút.

Người bệnh gan nhiễm mỡ nên uống nước ép củ dền vào mỗi bữa sáng trước khi ăn trong suốt 7 ngày.

Cách làm: Cho củ dền, nước cốt chanh và nước lọc vào máy xay sinh tố; Xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì tắt máy và đổ ra ly.

Lưu ý: Người bệnh gan nhiễm mỡ nên uống nước ép củ dền vào mỗi bữa sáng trước khi ăn trong suốt 7 ngày.

Nước ép cam và gừng

Cam và gừng là hai loại củ quả có tác dụng giúp giải độc gan, ngăn ngừa bệnh gan mãn tính và loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể. Vì thế chúng thường được sử dụng như là một bài thuốc hiệu quả dành cho bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ.

Thành phần: 1 cốc nước cam tươi; 1 muỗng cà phê gừng nạo; 2 ly nước;

Cam và gừng là hai loại củ quả có tác dụng giúp giải độc gan, ngăn ngừa bệnh gan mãn tính và loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể.

Tổng thời gian chuẩn bị: 20 phút.

Cách làm: Cho nước cam và gừng vào máy xay sinh tố; Rót thêm 2 ly nước lọc và trộn đều trong 15 phút; Tắt máy và rót hỗn hợp này ra ly.

Lưu ý: Bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên uống nước ép này mỗi sáng (trong 3 ngày) để giúp cải thiện tình trạng bệnh.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to raUống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Công thức uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan - Ảnh 5.Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

GĐXH - Những loại như nước ép bông cải xanh, cần tây, củ dền hoặc việt quất giúp giảm gánh nặng lên tụy, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chức năng tuyến tụy.

Công thức uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan - Ảnh 6.Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

GĐXH - Dưới đây là công thức nấu một số món ăn tốt cho người gan nhiễm mỡ bạn nên dùng.

Tin liên quan

Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Cùng chuyên mục

Muốn lấy lại vòng eo thon, dáng đẹp thì đừng bỏ qua 3 món ăn vừa giúp giảm cân mà vẫn ngon miệng

Muốn lấy lại vòng eo thon, dáng đẹp thì đừng bỏ qua 3 món ăn vừa giúp giảm cân mà vẫn ngon miệng

Ăn - 1 phút trước

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức món trộn hoàn hảo cho bữa cơm lại giúp bạn lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng!

Sau tuổi 40, ăn ít thịt đỏ hơn có tốt không?

Sau tuổi 40, ăn ít thịt đỏ hơn có tốt không?

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Thịt đỏ là nguồn dinh dưỡng quan trọng, nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi trong dinh dưỡng hiện đại. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến, có liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol và bệnh tim mạch.

Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏe

Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏe

Ăn - 15 giờ trước

Nắm vững các kỹ thuật pha chế đồ uống giải khát tại nhà này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra những thức uống lành mạnh và ngon miệng tại nhà, thay thế cho các loại đồ uống có đường mua ngoài

4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình kiểm soát cân nặng, không ít người tìm đến những chế độ ăn kiêng khắt khe mà quên mất rằng chính bữa cơm gia đình quen thuộc cũng có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực.

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một loại nước ép để tăng cường hệ thống miễn dịch, cung cấp chất xơ, giúp bảo vệ gan hiệu quả thì không thể bỏ qua cách làm nước ép củ dền.

Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Ăn - 23 giờ trước

Chỉ cần dùng cà rốt kết hợp đúng với vài nguyên liệu, khí huyết và năng lượng trong cơ thể sẽ được bổ sung, tâm trí sẽ được thư thái, thị lực của bạn sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Các cách chế biến thực phẩm hằng ngày thơm ngon, giữ được chất dinh dưỡng

Các cách chế biến thực phẩm hằng ngày thơm ngon, giữ được chất dinh dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là phương pháp chế biến món ăn cơ bản, tạo ra những món ăn thơm ngon, đẹp mắt.

7 loại rau quen thuộc rất hợp với người sau 40 tuổi nhưng nhiều gia đình lại ít ăn

7 loại rau quen thuộc rất hợp với người sau 40 tuổi nhưng nhiều gia đình lại ít ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đưa những loại rau này trở lại bữa cơm không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần phòng ngừa bệnh mạn tính – điều đặc biệt quan trọng sau tuổi 40.

3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"

3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này với nước dùng đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn. Những miếng dạ dày heo giòn tan và những miếng váng đậu mềm nhưng đậm đà hương vị càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn.

Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt, loại rau này không chỉ là thực phẩm dân dã mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Xem nhiều

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Ăn

GĐXH - Dưới đây là công thức nấu một số món ăn tốt cho người gan nhiễm mỡ bạn nên dùng.

Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Ăn
4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

4 món canh “ăn là nhẹ bụng”: Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

Ăn
Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ

Ăn
Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

