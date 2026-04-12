Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40
GĐXH - Sau tuổi 40, thay vì chờ đến khi có vấn đề, bạn cần chăm sóc gan ngay từ những bữa ăn hàng ngày. Khám phá những món ăn dễ làm và ngon miệng giúp hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40 dưới đây.
Tầm quan trọng của việc chăm sóc gan cho người tuổi trung niên sau 40 tuổi
Theo cả y học hiện đại và y học cổ truyền, khi tuổi càng cao, lưu lượng máu qua gan giảm, khiến quá trình chuyển hóa chậm lại. Gan dễ tích tụ mỡ và khả năng phục hồi cũng kém hơn. Điều này khiến gan dễ bị quá tải, đặc biệt ở người trung niên có thói quen sinh hoạt chưa điều độ. Nếu không điều chỉnh chế độ ăn uống, gan dễ gặp các tình trạng như gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao, mệt mỏi kéo dài.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nguyên tắc ăn giúp gan hoạt động hiệu quả ở tuổi trung niên là giảm dầu mỡ, đồ chiên rán; hạn chế rượu bia, đường tinh luyện. Trong các bữa ăn hàng ngày, cần tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và uống đủ nước.
Không cần thực phẩm đắt tiền hay lạm dụng thuốc bổ, chỉ cần ăn uống hợp lý cũng giúp gan hoạt động tốt hơn.
4 món ngon dễ làm, hỗ trợ gan nên có trong thực đơn bữa ăn hàng ngày
Canh atiso hầm sườn
Atiso có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Nước canh vị ngọt thanh, rất dễ ăn giúp thanh lọc cơ thể.
Nguyên liệu: 3 bông hoa atiso, 500g sườn non, cà rốt, hành, mùi, gia vị.
Cách làm canh atiso hầm sườn
Bước 1: Sườn rửa sạch, chần qua nước muối, sau đó ninh với hành khô nướng. Trong quá trình đun nên vớt bọt rồi hạ lửa nhỏ liu riu để nước trong và sườn tiết ra chất ngọt.
Bước 2: Atiso sơ chế sạch, cắt khúc, ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút. Cho bông atiso vào nồi nấu tầm 10 phút đến khi mềm là dùng được.
Rau má xay uống nguyên chất hoặc làm sinh tố
Nước rau má giúp thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể trong những ngày nóng.
Cách làm: Rau má rửa sạch, xay với nước rồi lọc bã. Có thể thêm đá hoặc kết hợp đậu xanh để tăng hương vị và dễ uống hơn.
Canh bí xanh nấu tôm thanh mát, dễ tiêu
Đây là món canh quen thuộc, dễ nấu và hợp với khẩu vị của nhiều người.
Cách làm: Tôm bóc vỏ, làm sạch rồi đem xào nhẹ. Đổ 1 lượng nước vừa đủ ăn, đun sôi rồi cho bí xanh vào nấu, nêm gia vị nhạt. Món canh này dễ nấu, ăn ngon miệng, giúp cơ thể nhẹ nhàng và hỗ trợ đào thải độc tố.
Cháo đậu xanh
Cách làm: Đậu xanh nên ngâm 1 – 2 tiếng và gạo nấu nhừ. Có thể thêm chút muối hoặc đường tùy khẩu vị. Cháo đậu xanh là món ăn thanh mát giúp giải nhiệt, phù hợp khi cơ thể mệt, nóng trong.
