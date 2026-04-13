Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡ
GĐXH - Dưới đây là danh sách các món súp, cháo, canh rau, món chính và món tráng miệng vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng, vừa giúp hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.
Các món súp, cháo tốt cho gan nhiễm mỡ
Cháo trứng cút: Trứng cút giàu đạm, vitamin A, choline và các chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid giúp ngăn ngừa sớm tình trạng viêm gan và xơ hóa gan do nhiễm mỡ.
Cháo lúa mạch: Nhờ hàm lượng chất xơ cao, cháo lúa mạch là một lựa chọn tuyệt vời để "làm sạch" gan, giúp giảm mỡ trong gan và tăng cường chức năng gan.
Cháo cá chép: Cá chép là nguồn đạm và vitamin nhóm B dồi dào, giúp gan chuyển hóa năng lượng và tự chữa lành các tế bào thương tổn do nhiễm mỡ một cách hiệu quả.
Súp gà hầm nấm: Súp này giàu đạm, ít chất béo và giàu chất xơ, giúp tăng cường chức năng gan.
Súp rau cải: Rau củ thuộc họ Cải thường chứa nhiều chất chống oxy hóa glucosinolates có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa rất tốt cho gan.
Các món canh, rau tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ
Phần lớn các món canh rau đều tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý trong quá trình nấu canh, cần nêm ít đường / muối và tuyệt đối không dùng thịt băm (loại thịt vụn có lẫn mỡ) để làm ngọt nước dùng.
Bởi lẽ, việc chế biến sai cách có thể khiến tình trạng gan nhiễm mỡ trở nặng thêm. Cụ thể, các loại canh rau tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm:
Canh cải ngọt: Cải ngọt chất xơ, vitamin C, giúp ngăn ngừa sớm các dấu hiệu tổn thương gan to tình trạng nhiễm mỡ gây nên.
Canh rau đay: Rau đay giàu chất xơ pectin, giúp hạn chế hấp thu chất béo và làm giảm mỡ trong gan.
Canh rong biển: Rong biển chứa nhiều axit béo omega-3 và khoáng chất kali, giúp gan kháng viêm và cân bằng nước, hạn chế tình trạng phù nề (tích nước) khi gan bị nhiễm mỡ quá nhanh.
Canh nấm: Nấm là nguồn giàu protein và chất xơ, giúp giảm mỡ gan và cung cấp nhiều axit amin để phục hồi chức năng gan.
Canh rau muống: Rau muống giàu vitamin A, chất xơ trong khi chứa rất ít calo, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm mỡ gan hiệu quả.
Các món chính tốt cho người bị gan nhiễm mỡ
Cá hồi áp chảo sốt bơ: Cá hồi giàu đạm, ít cholesterol kết hợp cùng bơ giàu chất béo omega-3 sẽ tạo ra một món ngon và lành mạnh cho người bệnh gan nhiễm mỡ.
Gà luộc bỏ da: Gà luộc bỏ da chứa rất ít mỡ, không chứa muối, đường lại còn giàu protein, là một lựa chọn tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ.
Thịt bò xào hành tây: Sử dụng thịt bò nạc và kết hợp với hành tây, món này cung cấp nhiều đạm, vitamin A, B, C, sắt và chất xơ mà không gây tăng mỡ gan.
Tôm rang tỏi và dầu olive: Tôm chứa ít chất béo, giàu protein, khi rang với tỏi và dầu olive sẽ ra một món ngon giúp chống oxy hóa và ức chế các phản ứng viêm trong gan, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.
Mực xào cần tây: Mực giàu đạm còn cần tây chứa nhiều chất chống oxy hóa bảo vệ gan, giúp gan sản xuất thêm các enzyme phân hủy chất béo và đào thải độc tố ra ngoài, từ đó cải thiện chức năng gan.
Các món tráng miệng tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ
Các món tráng miệng tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ đòi hỏi thành phần dinh dưỡng phải chứa ít đường và tinh bột nhanh. Theo đó, người bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn các món tráng miệng sau:
Các loại hạt và đậu: Hạt óc chó, hạnh nhân, đậu nành, đậu phộng…
Trái cây tươi ít đường: Lê, táo, việt quất, dâu tây, bơ, thanh long, mận, bưởi, dưa hấu…
Salad: Gồm sữa chua tách béo không đường ăn kèm ngũ cốc, rau xanh, các loại đậu và hạt.
