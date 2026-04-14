Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Thứ ba, 16:00 14/04/2026 | Ăn
GĐXH - Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong mâm cơm gia đình, lá tía tô còn được ví như “lá hồi sinh” nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào. Đặc biệt, trong mùa nóng, loại lá này có thể chế biến thành nước uống giúp giải nhiệt hiệu quả.

Kho dinh dưỡng từ lá tía tô

Lá tía tô thuộc họ bạc hà, phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền châu Á. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, loại lá này chứa nhiều hoạt chất sinh học quý như vitamin E, omega-3 thực vật, polyphenol, flavonoid… Những hợp chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo chia sẻ của ông Vũ Duy Thành trên báo Sức khỏe & Đời sống, trong Đông y, tía tô (tô diệp) có tính ấm, vị cay, giúp giải cảm, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời góp phần giúp cơ thể dễ chịu hơn trong điều kiện nóng.

Nước tía tô giải nhiệt mùa hè: Lợi ích sức khỏe và Cách chế biến đơn giản - Ảnh 2.

Lá tía tô tốt cho sức khỏe. Ảnh HM

Ở nước ta, lá tía tô được trồng phổ biến trong nhiều vườn nhà, giá bán khá rẻ, chỉ khoảng 1–2 nghìn đồng/mớ.

Ngoài dùng làm gia vị, tía tô còn được chế biến thành nước uống. Nước tía tô sau khi đun sôi có thể giữ lại phần lớn tinh chất trong lá, hỗ trợ cơ thể giải nhiệt trong mùa hè.

Theo Đông y, tía tô có thể hỗ trợ cơ thể giải nhiệt thông qua việc tăng tiết mồ hôi. Hoạt chất perillaldehyde trong tía tô được cho là có liên quan đến tác dụng chống dị ứng và hỗ trợ chức năng gan. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất tía tô có thể góp phần giảm stress oxy hóa tại gan.

Trong những ngày nắng nóng, một ly nước tía tô có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, giảm cảm giác nóng trong.

Cách nấu nước tía tô giải nhiệt, đẹp da tại nhà

Nguyên liệu (5–6 người)

+ 300g lá tía tô tươi

+ 2–2,5 lít nước

+ Đường phèn (tùy khẩu vị)

+ Chanh, muối

Cách làm:

Nước tía tô giải nhiệt mùa hè: Lợi ích sức khỏe và Cách chế biến đơn giản - Ảnh 3.

Nước lá tía tô dùng giải nhiệt ngày hè tốt

Lá tía tô nhặt bỏ lá già, cuống cứng, ngâm nước muỗi loãng 10 phút. Sau đó, vớt ra, rửa sạch, để ráo nước. Đun sôi nước, thêm chút muối, cho tía tô vào luộc 2–3 phút (không đun lâu để tránh mất tinh dầu). Tiếp đó, lọc lấy nước, thêm đường phèn. Để nguội, thêm nước cốt chanh, nước lá tía tô sẽ chuyển sang màu đỏ hồng đẹp mắt.

Uống nước lá tía tô lạnh sẽ ngon hơn và phù hợp với ngày nắng nóng.

Nước tía tô, gừng và mật ong

Nguyên liệu:

+ 100g tía tô

+ 1,5 lít nước

+ Vài lát gừng

+ Mật ong, chanh (tùy chọn)

Cách làm:

Rửa sạch lá tía tô, ngâm với nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và thuốc trừ sâu. Đun nhỏ lửa 5–7 phút cho đến khi nước chuyển sang màu tím sẫm. Để nguội, lọc bã, thêm mật ong, gừng sau khi nguội. Uống trước bữa ăn 30 phút để tăng hiệu quả thanh lọc.

Lưu ý khi sử dụng nước lá tía tô

Dù lá tía tô có nhiều lợi ích, nhưng theo Hiệp hội Dược học Thảo dược Châu Âu, không nên dùng quá 200g/ngày lá tươi và không dùng liên tục trong thời gian dài. Người cao huyết áp, dạ dày yếu cần thận trọng. Người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nước tía tô giải nhiệt mùa hè: Lợi ích sức khỏe và Cách chế biến đơn giản - Ảnh 4.

Nước lá tía tô không nên uống trong thời gian dài.

Khi đun nước lá tía tô, mọi người chỉ cần đun khoảng 2 - 3 phút để đủ ra tinh dầu. Nếu đun lâu quá thì tinh dầu bốc hơi hao hụt đi, ít có tác dụng cho sức khỏe. Nước tía tô nên dùng trong 1–2 ngày, bảo quản ngăn mát tủ lạnh, tránh để quá lâu.

