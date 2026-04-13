Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Thứ hai, 19:10 13/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là công thức nấu một số món ăn tốt cho người gan nhiễm mỡ bạn nên dùng.

Cơm gạo lứt ức gà nướng mật ong

Nguyên liệu: Ức gà 200g; Cơm gạo lứt 1 chén; Nấm đông cô 5 cây; Măng tây 100g.

Cách chế biến: Sau khi đã sơ chế, bạn ướp 200g ức gà với một chút tiêu, muối và tỏi băm. Sau đó, nướng ức gà bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ C trong 20 phút.

Sau khi ức gà đã được nướng chín, bạn lấy ức gà ra và phết lên một lớp mật ong mỏng. Sau đó, tiếp tục nướng ức gà thêm 5-6 phút nữa ở nhiệt độ 180 độ C để tạo màu và hương vị thơm ngon cho món ăn.

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan - Ảnh 1.

Cơm gạo lứt ức gà nướng mật ong là một trong những món ăn tốt cho người bị gan nhiễm mỡ.

Áp chảo 5 cây nấm đông cô và 100g măng tây cùng với 1 muỗng cà phê bơ lạt. Sau đó cho ra đĩa và ăn cùng với ức gà.

Salad ức gà rau củ xốt mè rang

Nguyên liệu: Ức gà 200g; Quả bơ nửa quả; Bắp cải tím 50g; Giá đỗ 50g; Cà rốt 50g; Hạt đậu gà 50g; Ớt chuông nửa quả; Rau xà lách 50g.

Cách chế biến: Luộc chín 200g ức gà, sau đó xé nhỏ. Đầu tiên, cho 2 muỗng canh mè trắng vào một chảo và rang vàng. Sau đó, giã nhuyễn mè rang. Trộn mè rang với 2 muỗng canh xốt nước xốt, 1 muỗng canh đường trắng, 1/2 muỗng canh giấm.

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan - Ảnh 2.

Salad ức gà rau củ xốt mè rang, món ăn bổ dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ.

Bơ và ớt chuông, bạn cắt hạt lựu, sau đó tiếp tục cắt sợi bắp cải tím và cà rốt. Sau cùng là ngâm mềm hạt đậu gà với muỗng canh nước tương và 1/2 muỗng canh dầu mè.

Cho tất cả nguyên liệu bao gồm ức gà và rau củ vào một tô lớn. Sau đó bạn rưới sốt mè rang vào và trộn đều rồi thưởng thức.

Súp cải bó xôi

Nguyên liệu: Cải bó xôi (rau chân vịt) 120g; Khoai tây1 củ; Hành tây nửa củ; Hành boa rô 10g; Nước dùng gà 500ml; Bơ lạt 20g; Sữa tươi không đường 200ml.

Cách chế biến: Cắt hạt lựu khoai tây và hành tây. Cắt boa rô thành những miếng vát xéo. Cải bó xôi chỉ lấy phần lá và cắt thành từng khúc nhỏ.

Đặt chảo lên bếp và cho bơ lạt vào. Khi bơ tan chảy, bạn thêm hành boa rô vào và xào thơm. Tiếp theo, thêm hành tây và đảo đều. Sau đó, bạn cho thêm khoai tây vào chảo và nêm một chút muối rồi đổ nước dùng gà vào chảo và đun sôi. Nên giảm lửa nhỏ và nấu cho khoai tây mềm.

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan - Ảnh 3.

Cải bó xôi là loại rau giàu dinh dưỡng do có nhiều chất khoáng và vitamin tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ.

Khi khoai tây đã mềm, bạn thêm cải bó xôi và nấu trong khoảng 2-3 phút, sau đó tắt bếp. Đổ hỗn hợp này vào máy xay và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn và đun nóng. Bạn nên cho thêm sữa tươi không đường vào súp và khuấy đều cho đến khi súp có độ đặc vừa ý. Bạn có thể nêm thêm một chút muối vào súp và sau đó tắt bếp.

Cơm trứng cuộn sốt nấm

Nguyên liệu: Nấm đùi gà 100g; Trứng gà 2 trứng; Dưa leo 1 trái.

Cách chế biến: Cắt nhỏ nấm đùi gà và chia làm hai phần. Một phần trộn vào trứng, phần còn lại để làm xốt nấm. Sau đó, bạn tiếp tục xắt dưa leo thành từng lát mỏng.

Đánh tan trứng gà với chút tiêu, muối. Sau đó, thêm nấm đùi gà và 10ml nước lọc vào và trộn đều để hỗn hợp hòa quyện lại với nhau.

Bắc chảo dầu nóng. Đổ 1/3 hỗn hợp trứng vào chảo và chiên ở lửa vừa cho trứng chín. Sau đó đổ một lớp trứng mỏng nữa vào chảo, chờ trứng chín rồi cuộn tròn.

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan - Ảnh 4.

Lớp trứng chiên mỏng vàng tươi cuộn bên ngoài phần cơm chiên và rau củ thơm nức, giòn giòn đậm đà, đầy đủ màu sắc đẹp mắt.

Tiếp tục chiên và cuộn lần lượt như vậy cho đến khi hết trứng. Khi cuộn xong lớp cuối cùng, bạn chiên thêm khoảng 2 phút cho mặt trứng vàng ruộm và thơm phức. Gắp trứng cuộn ra và cắt thành những miếng tròn, xếp vào đĩa.

Phi thơm tỏi băm trong chảo rồi thêm nấm đùi gà cắt nhỏ vào và đảo đều. Khi nấm gần chín, cho thêm 2 muỗng cà phê nước tương, một chút tiêu, bột ớt, bột tỏi vào và đảo đều sau đó tắt bếp.

Cá hồi nướng chanh

Nguyên liệu: Cá hồi fillet 200g; Chanh nửa trái; Vỏ chanh bào nửa muỗng cà phê; Tắc 3 trái; Rau củ tự chọn.

Cách chế biến: Rửa cá hồi trong nước lạnh và vắt nước tắc vào để rửa sạch cá. Điều này sẽ giúp loại bỏ mùi tanh của cá.

Trộn cá hồi với lá basil khô, nước cốt chanh, vỏ chanh bào, tiêu và muối trong một tô. Đảm bảo cá hồi được ngấm đều các gia vị trong quá trình ướp.

Đặt cá hồi và rau củ lên khay nướng và nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong khoảng 20 phút. Quan trọng là phải đảm bảo cá chín và có mùi thơm.

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan - Ảnh 5.

Cá hồi là thực phẩm được rất nhiều người yêu thích và ưa chuộng, bên cạnh giá trị dinh dưỡng, cá hồi còn được yêu thích bởi hương vị thơm ngon và ngọt thịt.

Trong khi chờ cá hồi và rau củ chín, bạn có thể chuẩn bị nước chấm cho món ăn bằng cách kết hợp nước cốt chanh, vỏ chanh bào và một chút muối.

Nước ép cần tây, cải bó xôi, dưa leo

Nguyên liệu: Rau cần tây 2 nhánh; Cải bó xôi 200g; Táo xanh 2 trái; Dưa leo 1 trái.

Cách chế biến: Rửa sạch rau cần tây, cải bó xôi, táo xanh và dưa leo. Sau đó, cắt nhỏ từng loại rau và quả.

Sử dụng máy ép để ép lấy nước cốt của các loại rau và quả đã chuẩn bị. Rót nước ép vào ly và thưởng thức ngay. Nếu không sử dụng hết, bạn có thể cho nước ép vào chai và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết

GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top