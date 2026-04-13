Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan
GĐXH - Dưới đây là công thức nấu một số món ăn tốt cho người gan nhiễm mỡ bạn nên dùng.
Cơm gạo lứt ức gà nướng mật ong
Nguyên liệu: Ức gà 200g; Cơm gạo lứt 1 chén; Nấm đông cô 5 cây; Măng tây 100g.
Cách chế biến: Sau khi đã sơ chế, bạn ướp 200g ức gà với một chút tiêu, muối và tỏi băm. Sau đó, nướng ức gà bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ C trong 20 phút.
Sau khi ức gà đã được nướng chín, bạn lấy ức gà ra và phết lên một lớp mật ong mỏng. Sau đó, tiếp tục nướng ức gà thêm 5-6 phút nữa ở nhiệt độ 180 độ C để tạo màu và hương vị thơm ngon cho món ăn.
Áp chảo 5 cây nấm đông cô và 100g măng tây cùng với 1 muỗng cà phê bơ lạt. Sau đó cho ra đĩa và ăn cùng với ức gà.
Salad ức gà rau củ xốt mè rang
Nguyên liệu: Ức gà 200g; Quả bơ nửa quả; Bắp cải tím 50g; Giá đỗ 50g; Cà rốt 50g; Hạt đậu gà 50g; Ớt chuông nửa quả; Rau xà lách 50g.
Cách chế biến: Luộc chín 200g ức gà, sau đó xé nhỏ. Đầu tiên, cho 2 muỗng canh mè trắng vào một chảo và rang vàng. Sau đó, giã nhuyễn mè rang. Trộn mè rang với 2 muỗng canh xốt nước xốt, 1 muỗng canh đường trắng, 1/2 muỗng canh giấm.
Bơ và ớt chuông, bạn cắt hạt lựu, sau đó tiếp tục cắt sợi bắp cải tím và cà rốt. Sau cùng là ngâm mềm hạt đậu gà với muỗng canh nước tương và 1/2 muỗng canh dầu mè.
Cho tất cả nguyên liệu bao gồm ức gà và rau củ vào một tô lớn. Sau đó bạn rưới sốt mè rang vào và trộn đều rồi thưởng thức.
Súp cải bó xôi
Nguyên liệu: Cải bó xôi (rau chân vịt) 120g; Khoai tây1 củ; Hành tây nửa củ; Hành boa rô 10g; Nước dùng gà 500ml; Bơ lạt 20g; Sữa tươi không đường 200ml.
Cách chế biến: Cắt hạt lựu khoai tây và hành tây. Cắt boa rô thành những miếng vát xéo. Cải bó xôi chỉ lấy phần lá và cắt thành từng khúc nhỏ.
Đặt chảo lên bếp và cho bơ lạt vào. Khi bơ tan chảy, bạn thêm hành boa rô vào và xào thơm. Tiếp theo, thêm hành tây và đảo đều. Sau đó, bạn cho thêm khoai tây vào chảo và nêm một chút muối rồi đổ nước dùng gà vào chảo và đun sôi. Nên giảm lửa nhỏ và nấu cho khoai tây mềm.
Khi khoai tây đã mềm, bạn thêm cải bó xôi và nấu trong khoảng 2-3 phút, sau đó tắt bếp. Đổ hỗn hợp này vào máy xay và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn và đun nóng. Bạn nên cho thêm sữa tươi không đường vào súp và khuấy đều cho đến khi súp có độ đặc vừa ý. Bạn có thể nêm thêm một chút muối vào súp và sau đó tắt bếp.
Cơm trứng cuộn sốt nấm
Nguyên liệu: Nấm đùi gà 100g; Trứng gà 2 trứng; Dưa leo 1 trái.
Cách chế biến: Cắt nhỏ nấm đùi gà và chia làm hai phần. Một phần trộn vào trứng, phần còn lại để làm xốt nấm. Sau đó, bạn tiếp tục xắt dưa leo thành từng lát mỏng.
Đánh tan trứng gà với chút tiêu, muối. Sau đó, thêm nấm đùi gà và 10ml nước lọc vào và trộn đều để hỗn hợp hòa quyện lại với nhau.
Bắc chảo dầu nóng. Đổ 1/3 hỗn hợp trứng vào chảo và chiên ở lửa vừa cho trứng chín. Sau đó đổ một lớp trứng mỏng nữa vào chảo, chờ trứng chín rồi cuộn tròn.
Tiếp tục chiên và cuộn lần lượt như vậy cho đến khi hết trứng. Khi cuộn xong lớp cuối cùng, bạn chiên thêm khoảng 2 phút cho mặt trứng vàng ruộm và thơm phức. Gắp trứng cuộn ra và cắt thành những miếng tròn, xếp vào đĩa.
Phi thơm tỏi băm trong chảo rồi thêm nấm đùi gà cắt nhỏ vào và đảo đều. Khi nấm gần chín, cho thêm 2 muỗng cà phê nước tương, một chút tiêu, bột ớt, bột tỏi vào và đảo đều sau đó tắt bếp.
Cá hồi nướng chanh
Nguyên liệu: Cá hồi fillet 200g; Chanh nửa trái; Vỏ chanh bào nửa muỗng cà phê; Tắc 3 trái; Rau củ tự chọn.
Cách chế biến: Rửa cá hồi trong nước lạnh và vắt nước tắc vào để rửa sạch cá. Điều này sẽ giúp loại bỏ mùi tanh của cá.
Trộn cá hồi với lá basil khô, nước cốt chanh, vỏ chanh bào, tiêu và muối trong một tô. Đảm bảo cá hồi được ngấm đều các gia vị trong quá trình ướp.
Đặt cá hồi và rau củ lên khay nướng và nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong khoảng 20 phút. Quan trọng là phải đảm bảo cá chín và có mùi thơm.
Trong khi chờ cá hồi và rau củ chín, bạn có thể chuẩn bị nước chấm cho món ăn bằng cách kết hợp nước cốt chanh, vỏ chanh bào và một chút muối.
Nước ép cần tây, cải bó xôi, dưa leo
Nguyên liệu: Rau cần tây 2 nhánh; Cải bó xôi 200g; Táo xanh 2 trái; Dưa leo 1 trái.
Cách chế biến: Rửa sạch rau cần tây, cải bó xôi, táo xanh và dưa leo. Sau đó, cắt nhỏ từng loại rau và quả.
Sử dụng máy ép để ép lấy nước cốt của các loại rau và quả đã chuẩn bị. Rót nước ép vào ly và thưởng thức ngay. Nếu không sử dụng hết, bạn có thể cho nước ép vào chai và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.
Mùa mơ má đào Mộc Châu: Bí quyết ngâm mơ ngon, không nổi váng, giải nhiệt cả mùa hèĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Mùa mơ má đào Mộc Châu đang vào chính vụ, quả chín vàng ửng hồng, thơm nức. Tuy nhiên, không ít người ngâm mơ bị nổi váng, lên men hỏng. Chỉ cần nắm đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể sở hữu hũ cốt mơ chua thanh, ngọt dịu dùng cả mùa hè.
Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
Thực đơn món ăn cho người bị gan nhiễm mỡĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách các món súp, cháo, canh rau, món chính và món tráng miệng vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng, vừa giúp hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.
Bức ảnh bữa ăn "nặng mùi" nhất cõi mạng hôm nay: Người khen nức nở, kẻ chê bai "chỉ là trò làm màu lãng phí thức ăn"!Ăn - 13 giờ trước
Bức ảnh bàn lẩu ngập tràn rau mùi tại Trùng Khánh đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Hội mê rau thơm thì mê mẩn, nhưng những người thuộc phái "anti hành ngò" lại được phen kinh hồn bạt vía.
Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 40, thay vì chờ đến khi có vấn đề, bạn cần chăm sóc gan ngay từ những bữa ăn hàng ngày. Khám phá những món ăn dễ làm và ngon miệng giúp hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40 dưới đây.
Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Người men gan cao nên ăn gì? Một số thực phẩm hạ men gan phổ biến bao gồm nước lọc, cà phê, trà xanh, sữa, rau lá xanh, các loại hoa quả tươi, đậu, hạt, ngũ cốc, thủy hải sản và dầu thực vật… Cụ thể có trong bài viết sau.
Một món canh hoàn hảo cho bữa cơm nhà: Cách nấu dễ, nguyên liệu rẻ, nước dùng ngọt ngon đậm đà đưa cơm vô cùngĂn - 1 ngày trước
Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món canh kết hợp cả thịt và rau củ. Chúng ta sẽ chọn một số loại rau mùa xuân để tạo nên một bữa ăn tươi ngon, dễ làm và đầy sức sống.
Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men ganMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người bị men gan cao bạn có thể tham khảo cho thực đơn ăn hàng ngày.
Tại sao món bánh trứng kiến lại khiến giới trẻ 'phát cuồng'?Ăn - 1 ngày trước
Món bánh trứng kiến đang gây sốt mạng xã hội, mặc dù nhiều người bị dị ứng sưng húp mặt sau khi ăn nhưng giới trẻ vẫn "phát cuồng" với trào lưu ăn loại bánh này.
Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niênĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn hàng ngày với những món ăn bổ dưỡng có thể làm chậm quá trình xương bắt đầu “mất dần độ đặc” sau tuổi 40. Khám phá những món ăn bổ dưỡng giúp xương chắc khỏe cho người trung niên.
Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóngĂn
GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.